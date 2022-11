1. 40 Injured in Firecrackers Blast: বিজর্সনের শোভাযাত্রায় বাজি ফাটাতে গিয়ে দুর্ঘটনা, আহত 40

জানা গিয়েছে, স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির মধ্যে বাজির লড়াই চলছিল । আচমকা জমিয়ে রাখার বাজির উপরে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে । আর তার জেরেই একের পর এক বাজি ফাটতে শুরু করে । আহত হন প্রায় 40 জন (At least 40 people sustained burn injuries)।

2. Student Protest In Visva Bharati: প্রায় 10ঘন্টা পর ঘেরাও মুক্ত উপাচার্য, পড়ুয়াদের আন্দোলনে উত্তাল বিশ্বভারতী

প্রায় 10 ঘণ্টা পর ঘেরাও মুক্ত হলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী (Student Protest In Visva Bharati)৷ শান্তিনিকেতন ও বোলপুর থানার পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করেছে ৷ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ উাপাচার্যর ৷

3. Joka-Taratala Purple Line: জোকা তারাতলা মেট্রো লাইনের জন্য প্রস্তুত অত্যাধুনিক মেধা রেক

গত 10 নভেম্বর কমিশনার মহম্মদ লতিফ খান ও বাকি আধিকারিকরা জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত পথ পরিদর্শন করেন (Commissioner of railway safety inspected the purple line on 10th November )। জোকা, শখের বাজার, বেহালা বাজার ও তারাতলা স্টেশনেরও বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট গতিতেই চলবে ট্রেন ।

4. West Bengal Weather Update: তিলোত্তমার তাপমাত্রা 16.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বঙ্গের দুয়ারে শীত

বিদায় নিয়েছে বর্ষা ৷ হেমন্তের শেষে হিমেল হাওযার হাত ধরে বঙ্গে কবে শীতের আগমন ঘটে সেই অপেক্ষায় রাজ্যবাসী ৷ নভেম্বরের শেষে ঠান্ডা পড়বে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসের (West Bengal Weather Update) ৷

5. FIFA World Cup 2022: পাসের মায়াজাল থেকে মাপা শট, স্পেনের দাপটে উড়ে গেল কোস্টারিকা !

সব বিভাগেই যেন স্প্যানিশ সম্মোহন। স্কোর বোর্ড বলছে 2010 সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা 7-0 গোলে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল (Spain beat Costa Rica in FIFA World Cup)।

6. Kolkata Market Price: শীতের আমেজেই কমল সবজির দাম, জেনে নিন কী বলছে বাজারদর ?

চলতি সপ্তাহে রাজ্যে তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । আর এরইমধ্য়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারদর একটু কমেছে ৷ (Market Price in Kolkata) ৷

7.Vikram Gokhale: প্রয়াত প্রবীন অভিনেতা বিক্রম গোখলে

প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা বিক্রম গোখলে । দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর বুধবার 77 বছর বয়সে প্রয়াত হন অভিনেতা । দশকের পর দশক ধরে হিন্দি ছবি থেকে শুরু মারাঠি নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি । তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সব মহল ( Vikram Gokhale Passed Away) ।

8. FIFA World Cup 2022: অঘটনের বিশ্বকাপ ! জাপানি বোমায় বিধ্বস্ত চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

কাতারে ফের ইন্দ্রপতন ! জাপানের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির (Japan beat Germany) । লুসালির পর এবার দোহা, জায়ান্টদের বিরুদ্ধে এশিয়ার দলের অসাধারণ ফুটবল অব্যাহত ।

9. Cooch Behar Surgery: অস্ত্রোপচারে মহিলার পেট থেকে বেরলো আস্ত আলু ! পরে জানা গেল আসলে তা কী

পেটে ব্যথা নিয়ে এক মহিলা এসেছিলেন হাসপাতালে ৷ অস্ত্রোপচারের পর বের হল আস্ত আলু ৷ ওজন 300 গ্রাম । হতবাক চিকিৎসকরা (Cooch Behar Surgery) ৷

10. Firhad Hakim: এই পুলিশ গুলি চালায় না, বামফ্রন্টের পুলিশ আমাদের উপর গুলি চালিয়েছিল; মন্তব্য ফিরহাদের

এই পুলিশ গুলি চালায় না, বামফ্রন্টের পুলিশ আমাদের উপর গুলি চালিয়েছিল ৷ যাতে 13টি প্রাণ গিয়েছিল । আন্দোলন করুন কিন্তু বিশৃঙ্খলা কেন ? ব্যারিকেড ভাঙবেন, আর পুলিশ বাধা দেবে না ? বামেদের ডিএ নিয়ে বিধানসভা অভিযান প্রসঙ্গে মন্তব্য মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের (Firhad Hakim) ৷