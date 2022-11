1. Bengal Recruitment Scam: চাকরিহারাদের পুনর্বহালে অতিরিক্ত পদ তৈরির নেপথ্যে কারা, সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

নিয়োগ দুর্নীতির (Bengal Recruitment Scam) জেরে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের পুনর্বহালের আবেদন আদালতের কাছে করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (School Service Commission) ৷ সেই আবেদন প্রত্যাহারের জন্য বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে করা হয় কমিশনের তরফে ৷ কিন্তু তা নিয়ে বিচারপতির তোপের মুখে পড়তে হল কমিশনকে ৷ পাশাপাশি এই নিয়ে সিবিআই (CBI) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷

2. Leopard in Mirik: রাস্তা পার হচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্থার, মুহূর্তেই ভাইরাল ভিডিয়ো

মিরিকের (Mirik) ওকাইতি চা বাগান সংলগ্ন নয় নম্বর ডিভিশনের কাছে রাস্তা পার করার সময় ক্যামেরা বন্দি হল একটি কালো চিতা (A Melanistic Leopard was Spotted at Tea garden) ৷

3. DA Protest: ডিএ-এর দাবিতে বিধানসভা অভিযান, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ সরকারি কর্মীদের

'কেন্দ্রের সমহারে ডিএ'-এর দাবিতে বিধানসভা অভিযান (DA Protest) করতে নেমে পুলিশের (Kolkata Police) সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ালেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা (State Government Employees) ৷ ধুন্ধুমার বাধল বিধানসভার সাউথ গেটের বাইরে ৷

4. Maheshtala: ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ, গ্রেফতার ব্যবসায়ীর পুত্র ! মহেশতলায় ধুন্ধুমার

গোঙানির আওয়াজ পেয়ে পরিজনেরা ঘরে ঢুকে প্রৌঢ়াকে পড়ে থাকতে দেখেন (Rape in Maheshtala) । তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় । ঘটনায় একটি প্রতিষ্ঠিত জিন্স ফ্যাক্টরির মালিকের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ ।

5. FIFA World Cup 2022: নিশ্চিত জয়ের বদলে হার, একরাশ হতাশা বুয়েনস আইরেসের অলিগলিতে

আর্জেন্তিনার হারে হতাশ বুয়েনস আইরেস (Argentines Shocked Saddened by Loss in World Cup) ৷ রাজধানীর (Buenos Aires) প্রতিটি মানুষের গলায় হতাশা এবং ধাক্কার অভিব্যক্তি ৷ বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) প্রতিপক্ষকে লঘু করে দেখার ফল, বলছেন আর্জেন্তাইনরা ৷

6. Mamata Banerjee: ভোটার তালিকায় নাম না তুললে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে, সতর্কবার্তা মমতার

বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই তিনি এনআরসি প্রসঙ্গ তোলেন৷ তাঁর দাবি, ভোটার তালিকায় নাম না তুললে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে ৷

7. Murder: দিল্লিতে হোটেলের ঘরে বান্ধবীকে খুনের পর আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

হোটেলের ঘরে বান্ধবীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে (Man Shoots Female Friend) ৷ দিল্লিতে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ওই যুবক নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ৷ আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷

8. Fake Job Scam: আয়কর ভবনের ভিতরেই চাকরি প্রতারণা চক্র ! গ্রেফতার মহিলা

লখনউ (Lucknow) শহরের হজরতগঞ্জে (Hazratganj) আয়কর ভবনের (IT Department Office Building) ভিতর থেকেই ভুয়ো চাকরির নামে প্রতারণা চক্র (Fake Job Scam) চালানোর অভিযোগ ! ঘটনায় গ্রেফতার এক মহিলা ৷

9. Suvendu Adhikari: বিধায়ক ভাঙিয়ে নয়, ভোটে জিতে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে, দাবি শুভেন্দুর

রাজভবনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (Bengal Governor CV Ananda Bose) সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ রাজভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) বিরুদ্ধে ৷ একই সঙ্গে জানান, বিধায়ক ভাঙিয়ে নয় ৷ ভোটে জিতে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে ৷

10. Bangaon Incident: বনগাঁয় নিজের পুরুষাঙ্গ কাটলেন ব্যক্তি, ভর্তি হাসপাতালে !

নিজের পুরুষাঙ্গ কাটলেন মানসিক অবসাদে ভোগা এক ব্যক্তি (Man cuts off his penis in Bangaon) ৷ বনগাঁর ঘটনায় কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ৷