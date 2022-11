1. Bengal Separation Issue: ডিসেম্বরেই উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা হবে, হুঙ্কার ধৃত কেএলও নেতা মালখান সিংয়ের

উত্তরবঙ্গকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের দাবিতে এবার সরব ধৃত কেএলও নেতা মালখান সিং ৷ তবে বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে কী বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক(Bengal Separation Issue) ৷

2. Himanta over Rahul Gandhi: 'রাহুল গান্ধিকে সাদ্দাম হুসেনের মতো দেখতে লাগছে', কটাক্ষ হিমন্তের

তাঁর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা চলছে ৷ এবার সেই কংগ্রেস নেতার চেহারা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma compares Rahul Gandhi with Saddam Hussain) ৷

3. UP Man Cut Wife's Body: শ্রদ্ধা খুনের ছায়া উত্তরপ্রদেশে, স্ত্রীর দেহ 'টুকরো করে মাঠে ছড়িয়েছেন' স্বামী !

দিল্লির শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহতার সাক্ষী উত্তরপ্রদেশও ৷ স্বামী তাঁর স্ত্রীকে খুন করে দেহাংশ মাঠে ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ (Horror in UP similar to Shraddha Man cuts wife's body, disposes pieces in field) ৷

4. C V Anand Bose: সকাল দশটায় রাজ্যপাল পদে শপথ নেবেন সিভি আনন্দ বোস

রাজ্যপাল হিসেবে নাম ঘোষণার পরের দিন নতুন সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 21 কিংবা 23 নভেম্বর শপথ- অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব দেন। তখনই সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছিলেন, বুধবার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিতে চান (New Guv will take oath today) ।

5. West Bengal Weather Update: শুষ্ক আবহাওয়ায় বঙ্গে পারদ পতনের পূর্বাভাস

রাজ্যজুড়ে ঠান্ডা পড়ার ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷ আপাতত কোনওরকম নিম্নচাপ বা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ শুষ্ক আবহাওয়ায় এবার কমবে তাপমাত্রা ৷

6. Surgery for Love: অস্ত্রোপচারে যৌনাঙ্গ বসিয়ে সম্পূর্ণ পুরুষ হলেন উত্তরপ্রদেশের মহিলা, বিয়ে করলেন ছোটবেলার বান্ধবীকে

অস্ত্রোপচারে যৌনাঙ্গ (Gender Dysphoria) বসিয়ে সম্পূর্ণ পুরুষ হলেন উত্তরপ্রদেশের এক মহিলা (Penis reconstruction surgery)৷ এরপর তিনি বিয়ে করলেন ছোটবেলার বান্ধবীকে (Surgery for Love) ৷

7. Gujarat Polls 2022: রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যেই কি গুজরাতে জিততে মরিয়া মোদি ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) কি গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat Polls 2022) জিততে মরিয়া ! নাকি তিনি এই এবারের নির্বাচনে নতুন রেকর্ড গড়তে চান ! কেন মরিয়া মোদি ? কোন রেকর্ড গড়তে চাইছেন তিনি ? লিখেছেন হিন্দুস্তান টাইমসের প্রাক্তন সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর শেখর আইয়ার ৷

8. Varun Dhawan: বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে কাতার যাচ্ছেন ফুটবল অনুরাগী বরুণ

বরুণ জানিয়ে দিলেন, ফাইনাল দেখতে কাতার যাচ্ছেন তিনি (Varun Dhawan will present in Qatar) । বলিউড তারকাদের মধ্যে ফুটবল অনুরাগীদের তালিকায় একদম উপরের দিকেই থাকবেন টিনসেল টাউনের অ্যাকশন হিরো (Varun Dhawan to experience FIFA World Cup 2022 Final) ।

9. Eken Babu Ebar Kolkatay: বড়দিনেই 'একেন বাবু এবার কলকাতায়'

বড় পর্দায় খেল দেখানোর পর ফের একবার হাতের মুঠোয় অর্থাৎ হইচইতে ফিরছেন একেন থুড়ি গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন । এবারের সিরিজের নাম 'একেন বাবু- এবার কলকাতায়'(New Web Series Eken Babu ebar Kolkatay)।

10. FIFA World Cup 2022: পিছিয়ে পড়েও এল দুরন্ত জয়, 4-1 গোলে জিতল ফ্রান্স

0-1 গোলে পিছিয়ে থাকলেও দারুণ ভাবে ফিরে আসে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোল দিয়ে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। 27 মিনিটে থিও হার্নান্দেজের পাস থেকে হেড করে গোল করেন রাবিয়োট। এরপর 32 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জিরুর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে নিজের 50তম গোল করে ফেললেন তিনি (France beats Australia in their first match)।