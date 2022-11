1. Gujarat Polls 2022: রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যেই কি গুজরাতে জিততে মরিয়া মোদি ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) কি গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat Polls 2022) জিততে মরিয়া ! নাকি তিনি এই এবারের নির্বাচনে নতুন রেকর্ড গড়তে চান ! কেন মরিয়া মোদি ? কোন রেকর্ড গড়তে চাইছেন তিনি ? লিখেছেন হিন্দুস্তান টাইমসের প্রাক্তন সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর শেখর আইয়ার ৷

2. FIFA World Cup 2022: প্রযুক্তির কাছে হার আর্জেন্তিনার, ভিএআর-এ পাকড়াও মেসি-মার্তিনেজের অফসাইড গোল

প্রথমে ইকুয়েডর ৷ এবার আর্জেন্তিনা ৷ যদিও, উদ্বোধনী ম্যাচে ইকুয়েডর 2-0 গোল কাতারের বিরুদ্ধে জিতেছিল ৷ কিন্তু, মেসির আর্জেন্তিনা সেই সুযোগ পেলেন না (Argentina Loss to VAR in Qatar World Cup) ৷ ভিএআর-এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে বাতিল হল অফসাইড গোল ৷

3. Ruckus in Assembly: সোমে বিজেপির বুকে রাষ্ট্রপতি, মঙ্গলে মশা - এতে কার অপমান হল ? প্রশ্ন তৃণমূলের

সোমবার বিজেপির (BJP Protest) বুকে ছিল রাষ্ট্রপতির ছবি, আর মঙ্গলবার তাদের বুকে মশার ছবি ৷ এতে কার অপমান হল ? বিধানসভায় (Ruckus in Assembly) ডেঙ্গি নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভকে (Dengue Protest) এ ভাবেই কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC blames BJP for insulting President)৷

4. FIFA World Cup 2022: মরুঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বকাপ শুরু আর্জেন্তিনার

'দুর্বল' সৌদি আরবের বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল আর্জেন্তিনা (Argentina lost to Saudi Arabia) । নড়বড়ে ডিপ ডিফেন্স এবং ভার, দুই ফ্যাক্টরে পর্যদুস্ত লা আলবেসেলেস্তা (Argentina in FIFA World Cup 2022) ।

5. Shraddha Murder Case: হিট অফ দ্য মোমেন্টে খুন করেন শ্রদ্ধাকে, আদালতে দাবি আফতাবের; জরুরি 10 তথ্য

পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডে (Shraddha Murder Case) অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালাকে মঙ্গলবার গোপনে পেশ করা হল আদালতে (Delhi court)৷ হেফাজতের মেয়াদ আরও চারদিন বাড়ানো হয়েছে (Aftab Shraddha case)৷

6. Army Invited in Wedding: বাহিনীকে বিয়েতে আমন্ত্রণ দম্পতির, ডেকে এনে সংবর্ধনা সেনার

সেনাবাহিনীকে (Army felicitates Couple) বিয়েতে আমন্ত্রণ (Army Invited in Wedding) জানালেন কেরলের দম্পতি ৷ তাঁদের সেনা ঘাঁটিতে ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছে সেনা (Kerala Couple invites Army to wedding)৷

7. IND vs NZ T-20I: টাই বৃষ্টি বিঘ্নিত তৃতীয় ম্যাচ টি-20, 1-0 ফলাফলে সিরিজ ভারতের

ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টি-20 ম্যাচ টাই ৷ ফলে 1-0 ফলে সিরিজ নিজেদের নামে করলেন হার্দিক পান্ডিয়ারা (India Win 3 Match Series Against New Zealand) ৷ প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে কিউয়িদের পর্যদুস্ত করে টিম ইন্ডিয়া ৷ মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে টাই হওয়া সিরিজ জিতে নেয় ভারত ৷

8. Body Recovered: বেলেঘাটার পরিতক্ত আবাসনে উদ্ধার বিহারের তরুণীর গলাকাটা দেহ

বিহারের মধুবনী থেকে কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে খুন তরুণী ৷ রেলের পরিতক্ত আবাসন থেকে তাঁর গলাকাটা দেহ পাওয়া গিয়েছে (Body Recovered) ৷ মৃত ওই তরুণীর নাম অঞ্জলি কুমারী ৷

9. Laugram Bridge Collapsed: তৈরির বছরে ভাঙল সেতু, বাঁকুড়ায় ভোগান্তিতে গ্রামবাসী

সেতু নির্মাণের পরপরই ভেঙে পড়ে ৷ এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছে ৷ শুধু পঞ্চায়েতের বরাদ্দকৃত টাকায় একটি মাচা তৈরি করে ঠেকনা দেওয়া আছে ৷ তাতে যাতায়াতে দুর্ঘটনাও ঘটেছে ৷ চলছে পারাপার (Bridge broke down in Laugram Bankura) ৷ (NLE No. 16996193)

10. Accident: লরি-গাড়ির সংঘর্ষ, তীর্থ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত 6

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত এবং নিহতরা ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা । প্রত্যেকেই ভদ্রচলম মন্দির দর্শন করে ফিরছিলেন (Fatal accident claims 6 lives) ।