1. Shraddha Murder Case: হিট অফ দ্য মোমেন্টে খুন করেন শ্রদ্ধাকে, আদালতে দাবি আফতাবের; জরুরি 10 তথ্য

পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডে (Shraddha Murder Case) অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালাকে মঙ্গলবার গোপনে পেশ করা হল আদালতে (Delhi court)৷ হেফাজতের মেয়াদ আরও চারদিন বাড়ানো হয়েছে (Aftab Shraddha case)৷

2. D Company Threats to Kill PM: প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি ‘ডি কোম্পানি’র !

নরেন্দ্র মোদিকে হত্যা করবে দাউদ ইব্রাহিমের লোকেরা (D Company Threats to Kill PM Narendra Modi) ! জানা গিয়েছে, এমনই তথ্য হাতে এসেছে মুম্বই পুলিশের ৷

3. Assam-Meghalaya Border: নিহত এক বনরক্ষী-সহ 6, মেঘালয়ের 7 জেলায় বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

সরকারি সূত্র বলছে, আগামী কয়েকদিনে পাহাড়ের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (6 killed in Assam-Meghalaya border) । যার জেরে 48 ঘণ্টার জন্য মেঘালয়ের 7 জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করল সরকার (Internet services suspended in 7 Meghalaya districts)।

4. Postering against Nisith Pramanik: নিশীথের নামে 'চোর ধরো, জেল ভরো' ব্যানার, তৃণমূল-বিজেপি তরজা তুঙ্গে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে 'চোর ধরো, জেল ভরো' ব্যানার পড়েছে কোচবিহারে ৷ যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা (TMC Postering against Nisith Pramanik) ৷

5. Paratrooper Dies: চিন সীমান্তে পাহাড়ি এলাকায় প্রশিক্ষণের সময় প্যারাট্রুপার জওয়ানের মৃত্য

প্রশিক্ষণের সময় মৃত্য হল লাঘিয়াল (31) নামে এক প্যারাট্রুপার জওয়ানের (Paratrooper Dies) । ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমে ইন্দো-চিন সীমান্ত (India-China Border) সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় ৷

6. T20 World 2024: মূলপর্বে 20টি দেশ নিয়ে নতুন ফরম্যাটে 2024 টি-20 বিশ্বকাপ

সম্পূর্ণ নতুন রূপে আসছে 2024 টি-20 বিশ্বকাপ (T20 World 2024 Cup to be in Played in New Format) ৷ যেখানে 20টি দল নিয়ে মূলপর্ব শুরু হবে ৷ 12টি দল ইতিমধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ বাকি 8টি দল কোয়ালিফায়ার রাউন্ড খেলে মূলপর্বে আসবে ৷

7. Calcutta High Court: খড়গপুর আইআইটি'তে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা

3 নভেম্বর খড়গপুর আইআইটির তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া ফয়জান আহমেদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ ওই ছাত্র ব়্যাগিংয়ের স্বীকার ৷ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ ও খড়গপুর আইআইটি কর্তৃপক্ষের থেকে রিপোর্ট তলব করেছিল হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে আদালতে (alleged ragging death case in Kharagpur IIT) ৷

8. PM Modi at Rozgar Mela: রোজগার মেলা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অবদান, 71 হাজার নিয়োগপত্র দিয়ে বললেন মোদি

রোজগার মেলা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের (Double Engine Government) অবদান ৷ 71 হাজারের বেশি যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi at Rozgar Mela)৷

9. Half Naked Protest: শৌচালয়ের দাবিতে অর্ধনগ্ন হয়ে পৌর কার্যালয়ে হাজির ব্যবসায়ী

বাজারে শৌচালয়ের (Toilet) দাবি দীর্ঘদিনের ৷ সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় এক ব্যবসায়ী ঔরঙ্গাবাদ পৌরনিগমের Aurangabad Municipal Corporation) কার্যালয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় হাজির হন (Half Naked Protest) ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটে ৷

10. HC on Adopted Child Right: বাবা-মায়ের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার আত্মজ ও দত্তক সন্তানের

সহানুভূতির ভিত্তিতে বাবা-মায়ের চাকরি (Job on compassionate grounds) পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের সন্তান ও দত্তক সন্তানের মধ্যে সমান অধিকার (Distinction between adopted and biological child)৷ জানিয়ে দিল কর্নাটক হাইকোর্ট (Karnataka High Court)৷