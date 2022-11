1. Mithun Chakraborty: পঞ্চায়েতের প্রচারে বিজেপির বাজি মহাগুরু, জেলা সফরের জন্য কলকাতায় মিঠুন

আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections 2023) ৷ সেই ভোটে ভালো ফল করতে মরিয়া বিজেপি (BJP) ৷ তাই গ্রামীণ বাংলায় এখন থেকেই সফর শুরু করছেন মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷ যিনি 2021 সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷

2. BJP Adjournment Motion on Dengue: বিধানসভায় ডেঙ্গি ইস্যুতে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল বিজেপির

বিধানসভায় আজ ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব পেশ বিজেপির (BJP Has Tabled Adjournment Motion in Assembly) ৷ আর যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভা উত্তাল হওয়ার আশঙ্কা ৷

3. Governor CV Ananda Bose: রাজ্যে এলেন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, শপথগ্রহণ কাল

আজ সকাল 9.30 নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন রাজ্যের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (Governor CV Ananda Bose) ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Minister Firhad Hakim) ।

4. Agnimitra on December Issue: 'ডিসেম্বরে খেলা হবে, 30 জনেরও বেশি তৃণমূল বিধায়ক যোগাযোগ রাখছেন', দাবি অগ্নিমিত্রার

ফের উঠে এল ডিসেম্বরের প্রসঙ্গ ৷ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের ডিসেম্বর ইস্যুতে মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা(Agnimitra on December Issue)৷ কী এমন বললেন বিজেপি বিধায়ক ?

5. Suicide in Lockup: লকআপে আত্মহত্যার চেষ্টা, 10 দিন পর অবশেষে মৃত্যু যুবকের; শুরু বিভাগীয় তদন্ত

শিলিগুড়িতে পুলিশ লকআপে (Siliguri police lockup) থাকা যুবক গলায় পায়জামার দড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার (Suicide in Lockup) চেষ্টা করেছিলেন । দশদিন চিকিৎসা চলার পর অবশেষে তাঁর মৃত্যু হল ৷ এই ঘটনায় আইসি-সহ চার পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত ।

6. Amit Malviya Tweets: তিহার জেলে সত্যেন্দ্র জৈনের পা মালিশে ব্যস্ত ধর্ষণে অভিযুক্ত ! দাবি অমিত মালব্যর

সত্যেন্দ্র জৈনের পায়ে তেল মালিশ করে ম্যাসাজ করছেন এক ব্যক্তি ৷ এমন ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনেছেন অমিত মালব্য ৷ আরেকটি টুইটে ওই ব্যক্তির পরিচয় দিলেন (Amit Malviya Tweets on Satyendar Jains) ৷

7. Jharkhand Govt Sells Village: নেই বৈধ কাগজপত্র, আস্ত গ্রাম বিক্রি করে দিল ঝাড়খণ্ড সরকার !

গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে নেই বৈধ কাগজপত্র ৷ আর তাঁদের অজান্তেই তাই আস্ত একটা গ্রাম বিক্রি (Jharkhand Government Sells Village) করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় পালামু আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷

8. Breaks Coconut with Head: এক মিনিটে মাথা দিয়ে 51টি নারকেল ভেঙে রেকর্ড বিহারের ধর্মেন্দ্রর

তিনি বিহারের কাইমুর জেলার ধর্মেন্দ্র সিং (Headman Dharmendra Singh Of Kaimur)। হেডম্যান নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত । তাঁর নামে রয়েছে 6টি বিশ্ব রেকর্ড । মাথা দিয়ে নারকেল ভাঙার জন্য ধর্মেন্দ্রর নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে স্থান পেয়েছে (Dharmendra Singh Name In Guinness Book)। মাথা দিয়ে লোহার রডও ভেঙেছেন তিনি ৷ অনেক টিভি শো এবং স্টেজ শো করেছেন ।

9. Raj Kundra Pornography Case: শিল্পা-পতির বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ, কী বলছেন রাজের আইনজীবী?

অশ্লীল ভিডিয়ো তৈরি সংক্রান্ত মামলায় রাজ কুন্দ্রা-সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে মুম্বই সাইবার ক্রাইম বিভাগ ৷ এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন মূল অভিযুক্ত রাজ কুন্দ্রার আইনজীবী প্রশান্ত পাতিল(Raj Kundra Pornography Case) ৷ প্রশান্ত জানিয়েছেন, তাঁরা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন এবং আদালত থেকে চার্জশিটের অনুলিপি সংগ্রহ করবেন(Raj Kundras Advocate Reaction on Charge sheet) ৷

10. FIFA World Cup 2022: সেমিফাইনালে মেসি-নেইমার দ্বৈরথ, চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ! দাবি অক্সফোর্ডের গবেষণায়

2022 কাতার বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিল ৷ আর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল এবং আর্জেন্তিনা (Messi-Neymar Duel in WC Semi-Final) ৷ এমনটাই দাবি করা হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Oxford University Research) একটি গবেষণায় ৷