1.Pakistani Intruder Shot Dead: আরিনা সেক্টরে খতম পাক অনুপ্রবেশকারী, গ্রেফতার আরও 1

সাম্বা জেলার আরিনা সেক্টরে বিএসএফ(BSF)-এর গুলিতে খতম এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী (Pakistani Intruder Shot Dead) ৷ রামগড় সেক্টরে সীমান্ত পেরতে গিয়ে গ্রেফতার আরও এক অনুপ্রবেশকারী ৷

2.Tsunami Warning in Solomon Islands: তীব্র ভূকম্পনে কেঁপে উঠল সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, জারি সুনামি-সতর্কতা

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুরে ভূমিকম্প হয় সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৷ তারপরেই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে (Earthquake of 7.0 magnitude hits Solomon Islands) ৷

3.Son of TMC Leader Posed with Gun: প্রকাশ্যে পিস্তল হাতে তৃণমূল নেতার ছেলে, ভোটের মুখে অস্বস্তিতে তৃণমূল

ভোটের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পোজ তৃণমূল নেতার ছেলের ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছবি ভাইরাল হতেই খোদ তৃণমূল নেতা বলছেন ষড়যন্ত্র হয়েছে ছেলের বিরুদ্ধে(TMC Leader Controversy)৷

4.Kartik Aaryan 32th Birthday:বাবা এবং মায়ের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন কার্তিকের

বলিউডের 'রুহু বাবা' কার্তিক আরিয়ান পালন করছেন তাঁর 32তম জন্মদিন ৷ কার্তিক তাঁর এই জন্মদিন উদযাপন করলেন বাবা এবং মায়ের সঙ্গে ৷

5.World Cup Football: জাতীয় সঙ্গীতে গলা না মিলিয়ে মানবতার যুদ্ধে জয়ী ইরানের ফুটবলাররা

চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর কুর্দিশ তরুনী মাহশা আমিনির মৃত্যুর পর থেকে বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে ইরান। নারীদের স্বাধীনভাবে বাঁচার এবং পোশাক পরার অধিকার দিতে হবে এই দাবিতে পথে নেমেছে ইরানের মেয়েরা। সরকার বিরোধী হিজাব আন্দোলনে ইরানের মহিলাদের প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে ম্যাচের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতে গলা মেলাননি ইরানের ফুটবলাররা (Iran football team refused to sing national anthem) ।

6.Fire Incident in China: চিনের হেনান প্রদেশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত 36

এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী 36 জন মারা গিয়েছেন ৷ সোমবার একটি রাসায়নিক কোম্পানির গুদামে আগুন লাগে (Fire in China Henan Province) ৷

7.Manasi Ghosh: কেমন চলেছে গানের সফর জানালেন 'সুপার সিঙ্গার'-এর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মানসী ?

আসছে 'সুপার সিঙ্গার সিজন ফোর'। শুরু হয়েছে অডিশন পর্ব। গত বছরের বিজয়ীল হয়েছিলেন শুচিস্মিতা চক্রবর্তী ৷ আর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন মানসী ঘোষ(Manasi Ghosh) ৷ তৃতীয় হয়েছিলেন কুমার গৌরব এবং প্রণয় । 'সুপার সিঙ্গার সিজন থ্রি' শেষ হওয়ার পর নানা দিকে কম বেশি স্টেজ শো চলছে সকলেরই ।

8.Nabomita Chatterjee: দীর্ঘ বিরতির পর ফের ছোটপর্দায় ফিরছেন নবমিতা

ফের ছোট পর্দায় নবমিতা চট্টোপাধ্যায় (Nabomita Chatterjee)। এর আগে 'বাজল তোমার আলোর বেণু' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছল তাঁকে । সেটিই ছিল তাঁর প্রথম ও শেষ ধারাবাহিক। এবার 'এই পথ যদি না শেষ হয়' ধারাবাহিকের হাত ধরে ফের আসছেন ছোট পর্দায় (New Serial of Nabomita Chatterjee Is Coming Soon) ৷

9.Fifa World Cup 2022: সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাজিমাত, সেনেগালের বিরুদ্ধে জয়ী ডাচরা

দু'দলের কোচই রক্ষণের দরজা বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে পাসের জঙ্গলে হারিয়ে গেল ফুটবলের স্কিল । ম্যাচে লাগলো না উত্তেজনা চেনা রং। স্কোরবোর্ড বলছে দুই দলের লড়াইয়ের ফলাফল 2-0 (Netherlands beat Senegal in there first world cup game)।

10.Water Hyacinth Bag: মমতার কচুরিপানা শিল্প নিয়ে মোদির রাজ্যে মালদার দুই ছাত্র

বেকার সমস্যা মেটাতে কর্মসংস্থানের পথ বলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন কাশফুল ও কচুরিপানা শিল্পের ৷ সেই কথাকেই এবার বাস্তবে রূপ দিয়েছে মালদার একটি স্কুলের ক্লাস নাইনের দুই ছাত্র ৷