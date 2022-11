1. FIFA World Cup 2022: নমাক্কাল টু কাতার, পার্সেল দেড় কোটি ডিম !

কাতারে এখন কাতারে কাতারে মানুষ থুড়ি ফুটবলপ্রেমী ৷ স্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে খাবারের চাহিদা ৷ তার মধ্যে আছে ডিম ৷ কোথা থেকে ডিম যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে (eggs from Namakkal to Qatar) ?

2. Fifa World Cup 2022: সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাজিমাত, সেনেগালের বিরুদ্ধে জয়ী ডাচরা

দু'দলের কোচই রক্ষণের দরজা বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে পাসের জঙ্গলে হারিয়ে গেল ফুটবলের স্কিল । ম্যাচে লাগলো না উত্তেজনা চেনা রং। স্কোরবোর্ড বলছে দুই দলের লড়াইয়ের ফলাফল 2-0 (Netherlands beat Senegal in there first world cup game)।

3. West Bengal Weather Update: শুষ্ক আবহাওয়ায় পারদ পতনের পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে ৷ তবে তা এখন তামিলনাড়ুর কাছাকাছি রয়েছে ৷ তার প্রভাবে বাংলার আকাশে মেঘ জমেছে ৷ কিন্তু বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Depression over Bay of Bengal) ৷

4. Narendra Modi: আমার কোনও 'অওকাত'ই নেই ! কংগ্রেসকে কড়া জবাব মোদির

"আমার তো কোনও 'অওকাত'ই নেই ৷" গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) প্রচার কর্মসূচিতে (Election Campaign) যোগ দিয়ে একথা কেন বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ?

5. Water Hyacinth Bag: মমতার কচুরিপানা শিল্প নিয়ে মোদির রাজ্যে মালদার দুই ছাত্র

বেকার সমস্যা মেটাতে কর্মসংস্থানের পথ বলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন কাশফুল ও কচুরিপানা শিল্পের ৷ সেই কথাকেই এবার বাস্তবে রূপ দিয়েছে মালদার একটি স্কুলের ক্লাস নাইনের দুই ছাত্র ৷

6. Mamata Banerjee: যোগীরাজ্যের মতোই কলকাতায় গঙ্গারতি দেখতে চান মমতা

উত্তরপ্রদেশে যদি গঙ্গারতি (Ganga Aarti) হতে পারে, কলকাতায় হবে না কেন ? রবিবার কার্যত এই প্রশ্নই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ দিলেন কিছু নির্দেশ ৷

7. Firhad Hakim: ইঞ্জিনিয়াররা হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকে তাই এই অবস্থা, গঙ্গার ঘাট সংস্কার প্রসঙ্গে মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতায় গঙ্গার তীরের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষুব্ধ মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই গেলেন প্রিন্সেপ ঘাট পরিদর্শনে ৷

8. Tales of Love: আফতাবের নৃশংতাতেও প্রেমের 'সৌরভ' ছড়াচ্ছেন বিতুপান-সব্যসাচী

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের খলনায়ক আফতাব আমিন পুনাওয়ালারা (Aaftab Amin Poonawalla) যেমন বাস্তব, তেমনই ঘোর বাস্তব হলেন সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury), বিতুপান তামুলিরা (Bitupan Tamuli) ৷ তাঁদের 'কাহিনি' (Tales of Love) ভালোবাসায় ভরসা ফেরায় ৷

9. Sabyasachi-Aindrila: তোমার কীসের এতো তাড়া...

স্মৃতিপটে ঐন্দ্রিলা (Aindrila Sharma) ! শহরে বাজছে সব্যসাচীর 'নিঃশব্দ' প্রেমের মধুর সুর । সব্যসাচী (Sabyasachi Chowdhury) দেখালেন, মৃত্যুতে ভালোবাসা স্তব্ধ হয় না । তার ব্যাপ্তি চাওয়া-পাওয়ায় অনেক উর্ধ্বে ।

10. Jason David Frank Dies: প্রয়াত গ্রিন পাওয়ার রেঞ্জার জেসন ডেভিড ফ্র্যাঙ্ক

মাত্র 49 বছর বয়সে প্রয়াত অভিনেতা জেসন ডেভিড ফ্র্যাঙ্ক ৷ নয়ের দশকের ছোটদের কাছে তিনি অবশ্য পরিচিত ছিলেন 'মাইটি মরফিন পাওয়ার রেঞ্জার্স'-এর গ্রিন পাওয়ার রেঞ্জার টমি অলিভার হিসাবেই (Jason David Frank dies at 49) ৷