1. Suvendu Slams Mamata: মমতার সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ফের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সরকার বাংলায় আর বেশিদিন থাকবে না ৷ আবারও হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari ৷ সোমবার কলকাতায় দলের মহিলা মোর্চার সভায় তৃণমূলের সরকার নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের দিন ঘনিয়ে এসেছে ।’’

2. Gas Leak at Kamalgazi: কামালগাজিতে কারখানায় গ্যাস লিক, ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন

দক্ষিণ 24 পরগনার কামালগাজিতে এক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখান সোমবার বিকেলে হঠাৎই গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটে ৷ হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে কারখানাটিতে (Gas Leak at Kamalgazi)।

3. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপের মঞ্চে ইরানি মহিলাদের সমর্থনে প্রতিবাদ জাতীয় দলের !

ইরানি মহিলাদের সরকারের হিজাব নীতি (Irans Hijab Policy)-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছায়া দেখা যেতে পারে বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) মঞ্চে ৷ আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফুটবলারা ফের ইরানি মহিলাদের সমর্থন জানিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেন (Iran Team will Protest in Support of Iranian Women) ৷

4. Suvendu Adhikari: তৃণমূলকে হারাতে মাতৃশক্তিকে নেতৃত্ব দিতে হবে, বার্তা শুভেন্দুর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu) সম্পর্কে তৃণমূলের অখিল গিরির মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার কলকাতায় প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে বিজেপির মহিলা মোর্চা (BJP Mahila Morcha) ৷ সেখানে হাজির হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ সেখানেই তাঁর বার্তা, তৃণমূলকে হারাতে মাতৃশক্তিকে নেতৃত্ব দিতে হবে ৷

5. Hansika Motwani Wedding: ভিক্যাটের পর এবার জয়পুরের প্রাসাদে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হংসিকার

ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের পর এ বার রাজস্থানে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং হচ্ছে অভিনেত্রী হংসিকা মোতওয়ানির (Hansika Motwani Wedding)৷ জয়পুরে 450 বছরের পুরনো মুন্ডোটা প্রাসাদে সোহেল কাঠুরিয়ার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন তিনি (Hansika Motwani Destination Wedding)৷

6. Baruipur Murder for Revenge: গার্হস্থ্য হিংসার জেরে বাবার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, কীভাবে দেহ কাটা যায় অনলাইনে শেখেন ছেলে

গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) জেরে বাবার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা থেকে বদলা নেওয়ার উচ্ছে জন্মেছিল বারুইপুরে (Baruipur Murder for Revenge) প্রাক্তন নৌসেনা কর্মী হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ছেলের ৷ কীভাবে দেহ কাটা যায় অনলাইনে তাও শিখেছিলেন তিনি ৷

7. Udayan Guha: 'যাঁরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁদের চোখে দু'ফোঁটা হারপিক দিতে হবে !' উদয়নের নিদানে ফের বিতর্ক

'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন' দেখতে না পেলে তাঁদের চোখে 'হারপিক' দিতে হবে ! কেন একথা বললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (Udayan Guha) ?

8. Mamata Banerjee: প্রসূতি রেফার নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা, দিলেন কড়া বার্তা

জেলার সরকারি হাসপাতাল থেকে থেকে প্রসূতিদের রেফার করার প্রবণতা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার এক রিভিউ বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee) ৷

9. Bankura: ‘কুত্তা’র বদলে ‘দত্ত’ পদবি ফিরে পেলেন বাঁকুড়ার শ্রীকান্তি

বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লকের কেশিয়াকোল গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকান্তিকুমার দত্তর রেশন কার্ডের (Ration Card) পদবিতে ‘কুত্তা’ লেখা হয়েছিল ৷ কুকুরের মতো ‘ঘেউ ঘেউ’ করে তিনি সরকারি আধিকারিকের সামনে প্রতিবাদ করেন ৷ সোমবার তাঁর রেশন কার্ডে সঠিক পদবি বসালো খাদ্য দফতর ৷

10. Narayan Jagadeesan: 50 ওভারের ক্রিকেটে ব্যক্তিগত 277 রানের বিশ্বরেকর্ড জগদীশনের

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একাধিক বিশ্বরেকর্ড তামিলনাড়ুর ওপেনার নারায়ণ জগদীশনের (Narayan Jagadeesan Breaks World Record) ৷ বিজয় হাজারে ট্রফি (Vijay Hazare Trophy)-তে ব্যক্তিগত 277 রান করে 50 ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড করেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের আনক্যাপড এই ক্রিকেটার ৷