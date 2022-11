1. Arun Goel: নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণ গোয়েল

নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণ গোয়েল ৷ সোমবার ভারতের নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এই প্রাক্তন আমলা (Arun Goel) ।

2. BJP Demands Adjournment Motion: বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ, রাষ্ট্রপতিকে কুবাক্য নিয়ে হট্টগোল বিধানসভায়

রাষ্ট্রপতিকে (Akhil Giri remarks on President) নিয়ে অখিল গিরির (Akhil Giri) কুবাক্যের জের গড়াল বিধানসভায় ৷ আজ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে মুলতুবি প্রস্তাব আনার (BJP Demands Adjournment Motion) দাবি জানায় বিজেপি ৷ তবে সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায় ৷

3. Six Members of Family Found Dead: একই পরিবারের ছ'জনের দেহ উদ্ধার, উদয়পুরের ঘটনায় বাড়ছে রহস্য়

একই পরিবারের ছ'জনের মৃতদেহ (Six Members of Family Found Dead) উদ্ধারে চাঞ্চল্য ৷ রাজস্থানের (Rajasthan) উদয়পুরে (Udaipur) ঘটনা ৷

4. The Red Files: ফের ফাইল খুলছে বানতলা ধর্ষণ কাণ্ডের, আসছে 'দ্য রেড ফাইলস'

বানতলা ধর্ষণ কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে আসতে চলেছে নতুন ছবি 'দ্য রেড ফাইলস'। বড় পর্দায় নতুন ছবি নিয়ে ফিরছেন পরিচালক কিংশুক দে (The Red Files will portray Bantala rape case)।

5. Suvendu on Show Cause: অভিযোগ স্পষ্ট নয়, শিশু সুরক্ষা কমিশনের শোকজে জানালেন শুভেন্দু

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের (Commission for Protection of Child Rights) শোকজের জবাব দিলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Replies on Show Cause Notice) ৷ বিরোধী দলনেতার আইনজীবী জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি স্পষ্ট নয় ৷

6. FIFA World Cup 2022: সাদিয়ো মানেকে ছাড়াই ডাচদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযানে সেনেগাল

সেনেগালের তারকা স্ট্রাইকার সাদিয়ো মানে (Sadio Mena) চোটের জন্য নেই বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) ৷ তাই লুইস ভান গালের নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে মানেকে ছাড়াই পরিকল্পনা সাজাচ্ছে সেনেগাল (Senegal vs Netherlands) কোচ আলিওউ সিজেস ৷

7. Sabyasachi Aindrila Relationship: পা ছুঁয়ে প্রণাম, আবেগঘন চুম্বনও, অনুরাগীদের কাঁদাল সব্যসাচীর শেষ বিদায়

প্রথমে প্রণাম এবং তারপর পায়ে চুম্বন করে প্রিয়তমা ঐন্দিলাকে চিরবিদায় জানালেন সব্যসাচী(Sabyasachi Aindrila Relationship) ৷ চোখে জল নেটপাড়ার ৷

8. Bomb Recovered: ব্যান্ডেল স্কুলের মাঠে উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য এলাকায়

সাত সকালে ব্যান্ডেলের একটি স্কুলের বাইরে উদ্ধার হল বোমা (Bomb Recovered) ৷ কে বা কারা বোমাগুলি রাখল স্কুলের মাঠে, তা জানা যায়নি ৷ শাসকদল ও বিরোধী শিবির একে ওপরের দিকে আঙুল তুলছে ৷

9. Bikash Ranjan Bhattacharya: 'তৃণমূল নেতারা বাড়িতে অস্ত্র মজুত করে রাখছেন', তোপ বিকাশের

শাসক দলের নেতাদের বাড়িতে অস্ত্র মুজত রাখা আছে বলে অভিযোগ করলেন সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য (Bikash Ranjan Bhattacharya) । বাংলার বিভাজনও বন্ধ করা যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।

10. Accident in Highway: পুনে-বেঙ্গালুরু হাইওয়েতে দুর্ঘটনা, ক্ষতিগ্রস্ত 50টিরও বেশি গাড়ি

একটি দুর্ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় 50টিরও বেশি গাড়ি ৷ পুনে-বেঙ্গালুরু হাইওয়েতে ঘটেছে এমনই দুর্ঘটনা(Accident in Highway) ৷