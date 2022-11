1.Sabyasachi-Aindrila Relationship: তারার দেশে হারিয়ে গেলেন ঐন্দ্রিলা, সব্যসাচী ফেসবুক থেকে

শেষ জীবনযুদ্ধ ৷ দীর্ঘ লড়াই শেষে চিরঘুমে ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma Death)৷ তাঁর প্রয়াণের পরই ফেসবুক থেকে সরলেন তাঁর বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী (Sabyasachi Chowdhury)৷ মুছে দিলেন অভিনেত্রীকে নিয়ে করা তাঁর সব পোস্ট (Sabyasachi-Aindrila Relationship)৷

2.IND vs NZ: ব্যাটিংয়ে সূর্যোদয়, বল হাতে ভয়ংকর হুডা ! কিউয়ি'দের হেলায় হারাল ভারত

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 (New Zealand vs India 2nd T-20I) ম্যাচে সূর্য-হুডার দাপট । বড় রানের ব্যবধানে কিউয়ি 'বধ' করল ভারত (India beat New Zealand) ৷

3.FIFA World CUP 2022: বিশ্বকাপ উন্মাদনা ! ম্যাচ দেখতে চাঁদা তুলে বাড়ি কিনলেন ফুটবলপ্রেমীরা

আজ থেকে কাতারে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ ৷ উন্মাদনায় ফুঁটছে ফুটবল বিশ্ব (FIFA World CUP 2022) ৷ এরই মাঝে বিশ্বকাপের ম্যাচ একসঙ্গে দেখতে একটি বাড়িই কিনে ফেলেছেন কোচির 17 জন ফুটবলপ্রেমী (football fans buy house in Kochi to watch matches) ৷

4.Prosenjit on Aindrila: 'তোমার ইচ্ছেশক্তি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক', ঐন্দ্রিলার অকালপ্রয়াণে শোকবার্তা প্রসেনজিতের

ঐন্দ্রিলা শর্মা হার মানলেও চিরন্তন হয়ে রইল তাঁর মরণপন লড়াই । অভিনেত্রীর অকাল প্রয়াণের পর সেই লড়াইয়ের কথাই স্মরণ করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee mourns on Aindrila Sharma Death) ।

5.Aindrila Sharma Passes Away: শেষ জীবন যুদ্ধ ! প্রয়াত ঐন্দ্রিলা শর্মা

দীর্ঘ দিন ধরে একটানা লড়ে যাচ্ছিলেন ঐন্দ্রিলা ৷ রবিবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন টেলি অভিনেত্রী ৷ মাত্র 24 বছর বয়সে নিভে গেল জীবন প্রদীপ (Aindrila Sharma) ৷

6.Shoot-out at Gay Nightclub: নাইটক্লাবে শুটআউট, প্রাণ গেল পাঁচজনের

আমেরিকার কলোরাডোর (Colorado) কলোরাডো স্প্রিংসের (Colorado Springs) সমকামী নাইটক্লাবে (Gay Nightclub) বন্দুকবাজের হামলা (Shoot-out) ৷ ঘটনায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও 18 জন ৷

7.Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধার দেহ টুকরো করার আগে গাঁজা টেনেছিলেন আফতাব !

শ্রদ্ধা ওয়াকারকে (Shraddha Walker) খুনের পর তাঁর দেহ টুকরো করার আগে মাদক সেবন করেছিলেন 'ঘাতক' আফতাব আমিন পুনাওয়ালা (Aftab Amin Poonawalla) ! ঘটনার (Shraddha Murder Case) তদন্ত চলাকালীন জেরায় দিল্লি পুলিশকে (Delhi Police) নিজেই একথা জানিয়েছেন তিনি !

8.Cooch Behar BJP Worker: বিজেপি সমর্থককে হুমকি দিয়ে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

মাথাভাঙায় এক বিজেপি সমর্থককে হেনস্থা ও সপরিবারে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে (allegation against TMC of giving threat BJP worker) ৷

9.Cooch Behar TMC Rally: রাজ্যভাগের চক্রান্তের অভিযোগে 1 হাজার কিলোমিটার প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের

বাংলা ভাগের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে 1 হাজার কিলোমিটারের প্রতিবাদ মিছিল শুরু করল কোচবিহার তৃণমূল (TMC 1000 Kilometer Protest March in Cooch Behar) ৷ আজ সকালে দীর্ঘ এই মিছিলের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে ৷

10.ETV Bharat Journalist Passes Away: ইটিভি ভারতের সাংবাদিক নিবেদিতা সুরজের শেষকৃত্য

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো... ৷" ভাইয়ের হাতের আগুনের ছোঁয়ায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল তরুণ সাংবাদিক নিবেদিতা সুরজের ৷ রীতি মেনে বাড়িতেই পরিবার ও প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ইটিভি ভারতের কেরল ডেস্কের এই সাংবাদিকের (ETV Bharat Journalist Passes Away)৷