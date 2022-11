1. IND vs NZ: ব্যাটিংয়ে সূর্যোদয়, বল হাতে ভয়ংকর হুডা ! কিউয়ি'দের হেলায় হারাল ভারত

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 (New Zealand vs India 2nd T-20I) ম্যাচে সূর্য-হুডার দাপট । বড় রানের ব্যবধানে কিউয়ি 'বধ' করল ভারত (India beat New Zealand) ৷

2. Prosenjit on Aindrila: 'তোমার ইচ্ছেশক্তি অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক', ঐন্দ্রিলার অকালপ্রয়াণে শোকবার্তা প্রসেনজিতের

ঐন্দ্রিলা শর্মা হার মানলেও চিরন্তন হয়ে রইল তাঁর মরণপন লড়াই । অভিনেত্রীর অকাল প্রয়াণের পর সেই লড়াইয়ের কথাই স্মরণ করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee mourns on Aindrila Sharma Death) ।

3. Aindrila Sharma Passes Away: শেষ জীবন যুদ্ধ ! প্রয়াত ঐন্দ্রিলা শর্মা

দীর্ঘ দিন ধরে একটানা লড়ে যাচ্ছিলেন ঐন্দ্রিলা ৷ রবিবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন টেলি অভিনেত্রী ৷ মাত্র 24 বছর বয়সে নিভে গেল জীবন প্রদীপ (Aindrila Sharma) ৷

4. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধার দেহ টুকরো করার আগে গাঁজা টেনেছিলেন আফতাব !

শ্রদ্ধা ওয়াকারকে (Shraddha Walker) খুনের পর তাঁর দেহ টুকরো করার আগে মাদক সেবন করেছিলেন 'ঘাতক' আফতাব আমিন পুনাওয়ালা (Aftab Amin Poonawalla) ! ঘটনার (Shraddha Murder Case) তদন্ত চলাকালীন জেরায় দিল্লি পুলিশকে (Delhi Police) নিজেই একথা জানিয়েছেন তিনি !

5. Aindrila Sharma: জিয়নকাঠির জাদু ব্যর্থ করে অস্তাচলে ঐন্দ্রিলা, একনজরে জীবনযুদ্ধের কাহিনি

দীর্ঘ জীবনযুদ্ধ শেষ ৷ না ফেরার দেশে চলে গেলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা (Aindrila Sharma)৷ পরাস্ত হয়েছে 'জিয়নকাঠি'র জাদু ৷ তবে তাঁর লড়াই অমর করে রাখবে অভিনেত্রীকে (Aindrila Sharma Passes Away)৷

6. Aindrila Sharma Death: ফিনিক্সের ফেরা হল না...বিশ্বাস হচ্ছে না বহরমপুরবাসীর

অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার মৃত্যু সংবাদে (Aindrila Sharma Death) ভাষা হারিয়েছেন বহরমপুরে অভিনেত্রীর কাছের মানুষরা (Residents of Berhampore) ৷ কী বলছেন তাঁরা ?

7. Mamata Condoles Aindrila Death: অদম্য মনোবল নিয়ে ঐন্দ্রিলার লড়াই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে: মমতা

অদম্য মনোবল নিয়ে ঐন্দ্রিলা শর্মার (Aindrila Sharma Passes Away) লড়াই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ৷ অভিনেত্রীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে এ কথা বললেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Condoles Aindrila Death)৷

8. FIFA World Cup 2022: আজ শুরু কাতার বিশ্বকাপ, কোথায়-কখন দেখা যাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ ?

আজ জাঁকজমকের সঙ্গে শুরু হচ্ছে কাতার বিশ্বকাপ (Opening Ceremony of Qatar World Cup) ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাত সাড়ে 9টা থেকে হবে কিক অফ (FIFA World Cup 2022) ৷ মুখোমুখি হবে আয়োজক কাতার এবং ইকুয়েডর ৷

9. Anubrata Mondal: হঠাৎই বুকে ব্যথা ! হেঁটে জরুরি বিভাগে ঢুকলেন কেষ্ট

অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ বুকে হঠাৎ ব্যথা (Chest Pain) অনুভব করায় কেষ্টকে নিয়ে আসা হল আসানসোল জেলা হাসপাতালে (Asansol District Hospital) ৷

10. Baruipur Murder Case: প্রাক্তন নৌসেনা কর্মীর দেহাংশের খোঁজে ডুবুরি

বারুইপুরের নৌসেনা কর্মী খুনের ঘটনার জেরায় বিস্ফোরক তথ্য উঠে এল ৷ খুন করার পরে অভিযুক্তরা বুঝতে পারেননি কী করবেন ৷ তাই দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়াকার খুনের ঘটনা (Shraddha Murder case) থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই দেহ কাটার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷ এমনটাই জানিয়েছেন উজ্জ্বল চক্রবর্তীর ছেলে ৷ দেহের অংশের খোঁজে ডুবুরি দিয়ে চলছে তল্লাশি (Baruipur Murder Case) ৷