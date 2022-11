1. Aindrila Sharma Passes Away: শেষ জীবন যুদ্ধ ! প্রয়াত ঐন্দ্রিলা শর্মা

দীর্ঘ দিন ধরে একটানা লড়ে যাচ্ছিলেন ঐন্দ্রিলা ৷ রবিবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন টেলি অভিনেত্রী ৷ মাত্র 24 বছর বয়সে নিভে গেল জীবন প্রদীপ (Aindrila Sharma) ৷

2. Saradha Chit Fund Case: সারদা কাণ্ডে প্রাক্তন পুলিশকর্তাকে গভীর রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ, 'ফ্রিজ' জোড়া ব্য়াংক অ্য়াকাউন্ট

রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের (WB Panchayat Election 2023) আগে সারদা চিটফান্ড মামলা (Saradha Chit Fund Case) নিয়ে ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED) ৷ তাদের নজরে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রজত মজুমদার (Rajat Majumdar) ৷ সূত্রের খবর, সম্প্রতি এই মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রজতের দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করে দিয়েছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

3. Durgapur Steel Plant Accident: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত কর্মী, আহত 3

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কর্মীর (Durgapur Steel Plant Accident)৷ আহত হয়েছেন 3 জন ৷ ব্লাস্ট ফার্নেসে কর্মরত কর্মীদের গায়ে গলিত তপ্ত লোহা ছলকে এসে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷

4. PM Offers Prayers at Somnath: সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন মোদি, সৌরাষ্ট্রে আজ তাঁর চারটি জনসভা

সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Offers Prayers at Somnath)৷ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Election 2022) প্রচারে সৌরাষ্ট্রে আজ তাঁর চারটি জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা (PM Modi Address)৷

5. FIFA World Cup 2022: আজ শুরু কাতার বিশ্বকাপ, কোথায়-কখন দেখা যাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ ?

আজ জাঁকজমকের সঙ্গে শুরু হচ্ছে কাতার বিশ্বকাপ (Opening Ceremony of Qatar World Cup) ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাত সাড়ে 9টা থেকে হবে কিক অফ (FIFA World Cup 2022) ৷ মুখোমুখি হবে আয়োজক কাতার এবং ইকুয়েডর ৷

6. Anubrata Mondal: হঠাৎই বুকে ব্যথা ! হেঁটে জরুরি বিভাগে ঢুকলেন কেষ্ট

অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ বুকে হঠাৎ ব্যথা (Chest Pain) অনুভব করায় কেষ্টকে নিয়ে আসা হল আসানসোল জেলা হাসপাতালে (Asansol District Hospital) ৷

7. ETV Bharat Journalist Passes Away: 26 বসন্ত পেরিয়েই থামল লেখনী ! দুর্ঘটনায় প্রয়াত ইটিভি ভারতের সাংবাদিক

পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল ইটিভি ভারতের উদীয়মান সাংবাদিকের । গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক সাংবাদিক । সহকর্মীর অকাল প্রয়াণে শোকাহত ইটিভি ভারতের কর্মীরা (ETV Bharat Journalist Passes Away) ।

8. CJI DY Chandrachud: 'বিচারকদের মধ্যে ভয় কাজ করে...'! ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য দেশের প্রধান বিচারপতির

গুজরাতে বিচারপতির বদলিকে কেন্দ্র করে আইনজীবীরা ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা সমাধানে রাজি হয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ৷ পাশাপাশি তিনি নিম্ন আদালতগুলিতে জামিন মঞ্জুর না-করার বিষয়টি তুলে ধরেন (CJI Dhananjaya Y Chandrachud to meet Gujarat Lawyers who are in strike) ৷

9. Dhanbad Coal Encounter: ধানবাদে কয়লাখনিতে এনকাউন্টার ! মৃত 4 কয়লা চোর

ধানবাদে কয়লা চোর আর সিআইএসএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলির লড়াই ৷ মৃত্যু চার কয়লা মাফিয়া ৷ দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক (encounter between CISF jawan and coal thieves) ৷

10. Suicide Attempt for Not Getting Phone: অ্যান্ড্রয়েড ফোন না পেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দ্বাদশের ছাত্রীর

মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী ৷ অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে না দেওয়ায় সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে (Suicide Attempt for Not Getting Phone)৷