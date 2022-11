1.ETV Bharat Journalist Passes Away: 26 বসন্ত পেরিয়েই থামল লেখনী ! দুর্ঘটনায় প্রয়াত ইটিভি ভারতের সাংবাদিক

পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল ইটিভি ভারতের উদীয়মান সাংবাদিকের । গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক সাংবাদিক । সহকর্মীর অকাল প্রয়াণে শোকাহত ইটিভি ভারতের কর্মীরা (ETV Bharat Journalist Passes Away) ।

2.Saradha Chit Fund Case: সারদা কাণ্ডে প্রাক্তন পুলিশকর্তাকে গভীর রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ, 'ফ্রিজ' জোড়া ব্য়াংক অ্য়াকাউন্ট

রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের (WB Panchayat Election 2023) আগে সারদা চিটফান্ড মামলা (Saradha Chit Fund Case) নিয়ে ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED) ৷ তাদের নজরে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রজত মজুমদার (Rajat Majumdar) ৷ সূত্রের খবর, সম্প্রতি এই মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রজতের দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করে দিয়েছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

3.Durgapur Steel Plant Accident: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত কর্মী, আহত 3

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কর্মীর (Durgapur Steel Plant Accident)৷ আহত হয়েছেন 3 জন ৷ ব্লাস্ট ফার্নেসে কর্মরত কর্মীদের গায়ে গলিত তপ্ত লোহা ছলকে এসে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷

4.Anubrata Mondal: হঠাৎই বুকে ব্যথা ! সাতসকালেই হাসপাতালে কেষ্ট

অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ বুকে হঠাৎ ব্যথা (Chest Pain) অনুভব করায় কেষ্টকে নিয়ে আসা হল আসানসোল জেলা হাসপাতালে (Asansol District Hospital) ৷

5.Dhanbad Coal Encounter: ধানবাদে কয়লাখনিতে এনকাউন্টার ! মৃত 4 কয়লা চোর

ধানবাদে কয়লা চোর আর সিআইএসএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলির লড়াই ৷ মৃত্যু চার কয়লা মাফিয়া ৷ দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক (encounter between CISF jawan and coal thieves) ৷

6.Suicide Attempt for Not Getting Phone: অ্যান্ড্রয়েড ফোন না পেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দ্বাদশের ছাত্রীর

মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী ৷ অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে না দেওয়ায় সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে (Suicide Attempt for Not Getting Phone)৷

7.West Bengal Tourism: কলকাতা ঘুরবেন! 'পিক আপ অ্যান্ড ড্রপ' দেবে পরিবহণ দফতর

শহর কলকাতাকে পর্যটক বান্ধব করতে নতুন পদক্ষেপ পরিবহণ দফতরের ৷ স্মার্ট সিটি কলকাতায় থাকছে পিক আপ ও ড্রপ পয়েন্ট ৷ এই বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন ও পরিবহণ বিভাগ (Kolkata Tourism) ৷

8.FIFA World Cup 2022: নয়া চোট, কাতার বিশ্বকাপে নেই করিম বেঞ্জেমা

কাতার বিশ্বকাপে খেলবেন না করিম বেঞ্জেমা (Karim Benzema will Miss Qatar World Cup) ৷ ফ্রান্সে শিবিরে বড় ধাক্কা ৷ অনুশীলনে বাঁ পায়ের পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে তাঁর ৷

9.Farakka Accident: লরির ধাক্কায় মৃত্যু সবজি বিক্রেতার

লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সবজি ব্যবসায়ীর । দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন 34 নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় (Road Accident at Farakka) ।

10.Musk on Trump: টুইটারে ফিরবেন ট্রাম্প, ঘোষণা মাস্কের

টুইটারে ফিরছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) ৷ টুইটারে ইলন মাস্কের (Elon Musk) করা ভোটাভুটিতে 51.8 শতাংশ জনতার সমর্থন পেয়েছে ট্রাম্প ৷ এরপরেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের টুইটারে ফেরার কথা ঘোষণা করেন টুইটর-কর্তা ৷