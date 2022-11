1. Aindrila Sharma: ফের মাইল্ড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ঐন্দ্রিলার, বিশেষ কোনও 'ক্ষতি হয়নি' দাবি হাসপাতালের

শনিবার রাতে আবারও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ঐন্দ্রিলা শর্মা ৷ কিন্তু এতে তাঁর খুব একটা কিছু ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা (Doctors assures cardiac arrest did not affect Aindrila Sharma) ৷

2. FIFA World Cup 2022: নয়া চোট, কাতার বিশ্বকাপে নেই করিম বেঞ্জেমা

কাতার বিশ্বকাপে খেলবেন না করিম বেঞ্জেমা (Karim Benzema will Miss Qatar World Cup) ৷ ফ্রান্সে শিবিরে বড় ধাক্কা ৷ অনুশীলনে বাঁ পায়ের পেশি ছিঁড়ে গিয়েছে তাঁর ৷

3. Mangaluru Auto Blast: মেঙ্গালুরুতে চলন্ত অটোয় বিস্ফোরণ ! 'জঙ্গি হামলা' বললেন ডিজিপি

কর্নাটকের মেঙ্গালুরুতে রাস্তায় চলন্ত অটোরিকশায় আগুন ধরে যায় ৷ ধোঁয়া বেরতে থাকে ৷ যাত্রী ও চালক, সবাই পুড়ে গিয়েছেন ৷ এটা কি বিস্ফোরণ (Mangaluru Auto Blast is an act of Terror) ?

4. West Bengal Tourism: কলকাতা ঘুরবেন! 'পিক আপ অ্যান্ড ড্রপ' দেবে পরিবহণ দফতর

শহর কলকাতাকে পর্যটক বান্ধব করতে নতুন পদক্ষেপ পরিবহণ দফতরের ৷ স্মার্ট সিটি কলকাতায় থাকছে পিক আপ ও ড্রপ পয়েন্ট ৷ এই বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন ও পরিবহণ বিভাগ (Kolkata Tourism) ৷

5. Musk on Trump: টুইটারে ফিরবেন ট্রাম্প, ঘোষণা মাস্কের

টুইটারে ফিরছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) ৷ টুইটারে ইলন মাস্কের (Elon Musk) করা ভোটাভুটিতে 51.8 শতাংশ জনতার সমর্থন পেয়েছে ট্রাম্প ৷ এরপরেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের টুইটারে ফেরার কথা ঘোষণা করেন টুইটর-কর্তা ৷

6. Gujarat Assembly Election: সুরাতে নির্বাচনী সভায় আপ-বিজেপি সংঘর্ষ, গাড়িতে ভাঙচুর

সুরাতের সরথানা এলাকায় বিজেপি ও আপের মধ্যে সংঘর্ষ (Stone Pelting and Vehicle Vandalism by AAP and BJP) ৷ দু’পক্ষের সংঘর্ষে একে অপরকে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ৷ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ পাশাপাশি, একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে (Gujarat Assembly Election) ৷

7. Messi and Ronaldo Played Chess: তোলপাড় ফুটবল দুনিয়া, দাবা যুদ্ধে মুখোমুখি মেসি রোনাল্ডো !

একটি বেসরকারি সংস্থার বিঞ্জাপনে লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বসলেন দাবা বোর্ডের দুই প্রান্তে। দুই তারকা তাদের নিজস্ব ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করেছেন (Messi and Ronaldo Played Chess in a add shoot)।

8. Encounter breaks out at Anantnag: অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই

উপত্যকায় আবারও গুলির লড়াই । জানা গিয়েছে অনন্তনাগের চেকি দুদ্দো এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে (Fresh encounter started in Anantnag area of Jammu and Kashmir ) । গত কয়েক মাসে উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই হয়েছে । তাতে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে খতম করেছেন জওয়ানরা ।

9. Presidency University: প্রবেশিকায় পাশ করেই ভরতি, পুরনো ব্যবস্থা ফিরছে প্রেসিডেন্সিতে

করোনাকালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Presidency University) হয়নি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষা । তবে আগামী বছর থেকেই স্নাতক এবং স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য নেওয়া হবে প্রবেশিকা ।

10. West Bengal Weather Update: চলতি সপ্তাহেই জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে

আগামী কয়েক দিন রাজ্যে তাপমাত্রার স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বিশেষত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে তাপমাত্রা অন্য জেলার থেকে তুলনায় অনেকটা কম থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ।