1. West Bengal Weather Update: চলতি সপ্তাহেই জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে

আগামী কয়েক দিন রাজ্যে তাপমাত্রার স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বিশেষত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে তাপমাত্রা অন্য জেলার থেকে তুলনায় অনেকটা কম থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ।

2. Encounter breaks out at Anantnag: অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই

উপত্যকায় আবারও গুলির লড়াই । জানা গিয়েছে অনন্তনাগের চেকি দুদ্দো এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে (Fresh encounter started in Anantnag area of Jammu and Kashmir ) । গত কয়েক মাসে উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই হয়েছে । তাতে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে খতম করেছেন জওয়ানরা ।

3. Terrorist Harvinder Singh Died: সিধু মুসেওয়ালা খুনে জড়িত জঙ্গি হরবিন্দর সিংয়ের মৃত্যু লাহোরে

শনিবার পাকিস্তানের লাহোরে মারা গেল জঙ্গি হরবিন্দর সিং ওরফে লিনডা ৷ সে পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা খুনে জড়িত (Sidhu Moose Wala murder case accused Harvinder Rinda Died in Lahore Pakistan) ৷

4. Madan Mitra: তৃণমূল কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে চান মদন !

দিলীপবাবু বলেছেন ওরা ওদের কর্মীদের ঘরে ঘরে অস্ত্র পৌঁছে দিচ্ছেন । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হয়ত তারই কোনও অংশ হবে ৷ তবে আমি বলেছি কোথায় কোথায় পৌঁছচ্ছে তা জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হয় । আমাদের কর্মীরা ওগুলো নিয়ে নেবে ৷ আমাদের কাছে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা আছেন তাঁরা ট্রেনিং দেবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ।

5. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত আসছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

6. Prawn Recipe: বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন জিভে জল আনা চিংড়ির চপ

চিংড়ি খেতে পছন্দ করেন ? তাহলে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন মজাদার চিংড়ির চপ (Prawn) ৷

7. Baruipur Murder Case: শ্বাসরোধ করেই প্রাক্তন নৌসেনা কর্মীকে খুন, দেহ 6 টুকরো করেন স্ত্রী ও ছেলে

বারুইপুরে প্রাক্তন নৌসেনা কর্মীর খুনের কিনারা করল পুলিশ ৷ তাঁকে খুন করে 6 টুকরো করেন স্ত্রী ও ছেলে ৷ শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার শ্রীমতি পুষ্পা ৷ উজ্জ্বল চক্রর্তীর স্ত্রী ও ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Baruipur Murder Case)।

8. Suvendu Adhikari: 'পিসি-ভাইপো যত বেশি কাঁথিতে আসবে বিজেপি তত জিতবে', কটাক্ষ শুভেন্দুর

ফের শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ শনিবার রামনগরে তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Suvendu Adhikari criticises TMC Leadership) ৷

9. Messi and Ronaldo Played Chess: তোলপাড় ফুটবল দুনিয়া, দাবা যুদ্ধে মুখোমুখি মেসি রোনাল্ডো !

একটি বেসরকারি সংস্থার বিঞ্জাপনে লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বসলেন দাবা বোর্ডের দুই প্রান্তে। দুই তারকা তাদের নিজস্ব ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করেছেন (Messi and Ronaldo Played Chess in a add shoot) ।

10. FIFA World Cup 2022: ময়দানের জার্সি বাজারে লক্ষীলাভ ! সৌজন্যে 'লিওনেল মেসি'

24 ঘণ্টা পরেই শুরু গ্রহের ফুটবল উৎসব । সেই জ্বরেই এখন ফুটছে তিলোত্তমা । ফুটবলের মক্কায় সেজে উঠছেন ফুটবল ভক্তরাও । পছন্দের পোশাক কী জানেন ? আর্জেন্তিনার জার্সি । পিছনে লেখা মহাতারকার নাম, মেসি (FIFA World Cup 2022 fever grips Kolkata) ।