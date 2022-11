1. US Praises Modi: যুদ্ধের বিরুদ্ধে মোদির মন্তব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাইডেন প্রশাসন

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে শেষ হয়েছে জি-20 সম্মেলন (G20 Summit) ৷ ওই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ পাশাপাশি বাইডেন প্রশাসনের তরফে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মোদির (PM Narendra Modi)মন্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে ৷

2. Kolkata Police Vehicle Caught Fire: কলকাতা পুলিশের গাড়িতে আগুন, পুড়ে খাক আরও দু'টি বাইক

শনিবার শিয়ালদা স্টেশন (Sealdah Station) লাগোয়া এলাকায় কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) একটি গাড়িতে আগুন (Vehicle Caught Fire) লেগে যায় ৷ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পথচলতি মানুষ ৷

3. CPIM: সংবিধান দিবস আয়োজনে ইউজিসির নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক, বিরোধিতা সিপিএমের

ভারতীয় সংবিধান দিবস (Constitution Day) উপলক্ষে ইউজিসির (UGC) নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছে সিপিএম (CPIM) ৷

4. Man Marries Dead Girlfriend: অন্তিম শয্য়ায় শায়িত প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন অসমের যুবক

শেষকৃত্য়ের (Funeral) আগে প্রয়াত প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন এক যুবক (Man Marries Dead Girlfriend) ৷ অসমের (Assam) এই ঘটনা মন ছুঁয়ে গেল নেটনাগরিকদের ৷

5. Death Penalty: অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের পর বন্ধুর 1 বছরের ছেলেকে খুন, ফাঁসির সাজা অভিযুক্তকে

বন্ধুর এক বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক (Unnatural Sex) ও খুনের (Murder) অভিযোগে 2015 সালে গ্রেফতার হয় এক ব্যক্তি ৷ শনিবার তাকে ফাঁসির সাজা (Death Penalty) দিল আদালত ৷

6. CV Ananda Bose: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করব', অঙ্গীকার নয়া রাজ্যপালের

জগদীপ ধনকড়ের পর তিনি রাজ্যের নয়া স্থায়ী রাজ্যপাল ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে তাঁর রসায়ন কেমন হবে ? কী বললেন সিভি আনন্দ বোস (New Bengal Guv Opens up about West Bengal) ৷

7. Fifa World Cup 2022: দুয়ারে বিশ্বকাপ, কাকে সাপোর্ট বিনোদন দুনিয়ার ? রইল এক ঝলকে

দুয়ারে কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ । আর কলকাতা মানেই ব্রাজিল-আর্জেন্তিনা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় ৷ এই বিশ্বকাপে কোন দলকে সাপোর্ট করছে বিনোদন দুনিয়া ? দেখে নিন এক ঝলকে ৷

8. PM Narendra Modi: প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে কেন্দ্র, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে প্রথম গ্রিনফিল্ড উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি জানান, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে তাঁর সরকার ৷

9. Several Trains Cancelled: রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, বাতিল পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন

পূর্ব-মধ্য রেলের ধানবাদ বিভাগে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য একাধিক ট্রেন পরিষেবা বাতিল করল পূর্ব রেল (Several Trains Cancelled) । মোট ছয়দিন ওই বিভাগে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে ।

10. International Men's Day: আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস উপলক্ষ্যে পুরীর সৈকতে 'গোঁফের মূর্তি'

আজ আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস (International Men's Day) । আর এই দিনটিকে সামনে রেখে বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক পুরী সৈকতে মাটির চায়ের কাপ দিয়ে 20 ফুট লম্বা গোঁফের প্রতিমূর্তি তৈরি করলেন । ছবিটি শিল্পী নিজেই টুইটারে পোস্ট করেছেন ।