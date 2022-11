1. PM Narendra Modi: প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে কেন্দ্র, দাবি প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে প্রথম গ্রিনফিল্ড উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি জানান, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে তাঁর সরকার ৷

2. Winter Session of Parliament: 7 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

কোভিডবিধির কড়াকড়ি ছাড়াই আগামী 7 ডিসেম্বর (7 December, 2022) থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Parliament) ৷ চলবে 29 ডিসেম্বর (29 December, 2022) পর্যন্ত ৷ জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী (Union Parliamentary Affairs Minister) প্রহ্লাদ জোশি (Pralhad Joshi) ৷

3. Amit Malviya Tweets: তিহার জেলে কেজরির মন্ত্রীর 'পা মালিশ'! ভিডিয়ো পোস্ট অমিত মালব্যর

তিহার জেলে রয়েছেন আপ মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন ৷ সেখানে তাঁর ঘরে একজন তাঁর পায়ে তেল লাগিয়ে মেসেজ করছেন ৷ এই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অমিত মালব্য (Amit Malviya posts a video of Satyendra Jain) ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

4. Financial Tips : ঋণে জর্জরিত? মুক্তি পেতে এখনই করুন এগুলো

আপনি যদি ঋণগ্রস্ত (debt) হন, তাহলে সেখান থেকে বেরতো এখনই নিন এই কঠিন পদক্ষেপগুলি ৷ আর্থিক স্বাধীনতা দিচ্ছে না এরকম ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করে দিন (Freeze your credit card) । আগে ঋণ পাওয়া খুবই কঠিন ছিল । আজকাল কিছু কেনার জন্য নগদ অর্থেরও প্রয়োজন হয় না ৷ এখন সবাই ইএমআই (equated monthly installment) সুবিধা দিচ্ছে । তাই এই ধরনের প্রলোভনে পা না দিতে কী করতে হবে? চলুল জেনে নিন ৷

5. Santragachi Bridge Closed: দেড় মাসের জন্য সাঁতরাগাছি ব্রিজে যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত

শুক্রবার রাত থেকেই সেতু মেরামতির প্রস্তুতি শুরু হাওড়া সিটি পুলিশের ৷ শনিবার থেকে একটানা দেড় মাসের জন্য বন্ধ সাঁতরাগাছি ব্রিজ (Santragachi Bridge Closed for one and a Half Months) ।

6. College Student Toto Driver: ইটিভি ভারতের খবরের জের, নতুন টোটো পেলেন ভদ্রেশ্বরের তমা

পড়াশোনার সঙ্গে টোটো চালিয়ে (Toto Driver) সংসার চালাচ্ছিলেন তমা । তিনি শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী (College Student) । তাঁর এই সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত । তার জেরে তমা দত্তের (Tama Dutta) পাশে এসে দাঁড়ান চাঁপদানি পৌরসভার চেয়ারম্যান ও বিধায়ক । খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই তাঁরা ডেকে পাঠান তমাকে ।

7. CV Ananda Bose: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করব', অঙ্গীকার নয়া রাজ্যপালের

জগদীপ ধনকড়ের পর তিনি রাজ্যের নয়া স্থায়ী রাজ্যপাল ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে তাঁর রসায়ন কেমন হবে ? কী বললেন সিভি আনন্দ বোস (New Bengal Guv Opens up about West Bengal) ৷

8. Songs Of FIFA World Cup: 'লা কোপা ডেলা ভিটা' থেকে 'ওয়াকা ওয়াকা', ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ মানেই সুরের মূর্চ্ছনা

যে কোনও বিশ্বকাপেই অন্যতম আকর্ষণ হল বিশ্বকাপের গান ৷ আজ দেখে নিন সেই গানের ইতিহাস...

9. World Toilet Day: বিশ্ব টয়লেট দিবসে বিশেষ উদ্যোগ বালুশিল্প সুদর্শনের

আজ বিশ্ব টয়লেট দিবস (World Toilet Day) ৷ প্রতি বছর 19 নভেম্বর দিনটি রাষ্ট্রসংঘের (United Nation) তরফে বিশ্ব টয়লেট দিবস হিসেবে পালিত হয় । জনপ্রিয় বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক (Sudarsan Pattnaik) বিশ্ব টয়লেট দিবসে একেবারে নিজের মতো করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি এই দিনটি উপলক্ষ্যে পুরীর সৈকতে (Puri Beach) বালি দিয়ে প্রতীকী টয়লেট বানান । এনিয়ে করা টুইটে সুদর্শন লিখেছেন, "পুরী সৈকতে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করার (Making the Invisible Visible) বার্তা সহ আমার স্যান্ড আর্ট।"

10. Bengali Film Dostojee: প্রথম সপ্তাহে তাক লাগানো আয়, সাফল্যের নয়া আখ্যান বুনছে 'দোস্তজী'

নবাগত পরিচালক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'দোস্তজী' ইতিমধ্যেই সমাদৃত হয়েছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মঞ্চে ৷ এবার প্রথম সপ্তাহে ব্যবসার নিরিখেও সাফল্য পেল এই ছবি (Bengali Film Dostojee is doing well in box office) ৷