1. Amit Malviya Tweets: তিহার জেলে কেজরির মন্ত্রীর 'পা মালিশ'! ভিডিয়ো পোস্ট অমিত মালব্যর

তিহার জেলে রয়েছেন আপ মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন ৷ সেখানে তাঁর ঘরে একজন তাঁর পায়ে তেল লাগিয়ে মেসেজ করছেন ৷ এই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অমিত মালব্য (Amit Malviya posts a video of Satyendra Jain) ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

2. Santragachi Bridge Closed: দেড় মাসের জন্য বন্ধ সাঁতরাগাছি ব্রিজ

শুক্রবার রাত থেকেই সেতু মেরামতির প্রস্তুতি শুরু হাওড়া সিটি পুলিশের ৷ শনিবার থেকে একটানা দেড় মাসের জন্য বন্ধ সাঁতরাগাছি ব্রিজ (Santragachi Bridge Closed for one and a Half Months) ।

3. Youth Shot dead: সোনারপুরে বন্ধুর বাড়ি থেকে উদ্ধার যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ

সোনারপুরে যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য (Youth Shot dead at Friends House in Sonarpur) ৷ শুক্রবার গভীর রাতে বন্ধুর বাড়ি থেকে লাল্টু হাজরা নামে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ তাঁর বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷

4. Pro-Pakistan Slogan in Bengaluru: 'পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান', গ্রেফতার 3 ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া

'পাকিস্তানকে সমর্থন করে' স্লোগান দিয়ে গ্রেফতার 3 ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া (Three Engineering Students Booked for Shouting Pro-Pakistan Slogan) ৷ বেঙ্গালুরুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ।

5. Bank Strike Called Off: দাবি পূরণের আশ্বাস, মধ্যরাতে স্থগিত ব্যাংক ধর্মঘট

চাকরি সুনিশিত করা থেকে শুরু করে কর্মীদের উপর হামলা বন্ধের মতো মূলত 11 দফা দাবিতে মাস খানেক আগে দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেন ব্যাংক কর্মী থেকে শুরু করে অফিসাররা। একাধিক দাবি আদায়ের জন্য আজ 19 নভেম্বর শনিবার দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক গুলিতে ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হয় অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন সহ একাধিক সংগঠনের তরফে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারও বৈঠক চলে। কিন্তু, কার্যত শেষ মুহূর্তে এসে স্থগিত হয়ে গেল ধর্মঘট (Bank Strike Called off)।

6. Aurangabad Accident: ঔরঙ্গাবাদে পথ দুর্ঘটনায় মৃত 4, আহত 5

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 4। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ঔরঙ্গাবাদের আহমেদনগর হাইওয়ের কাছে একটি জায়গায় (Four Dead By Accident on Aurangabad) ৷

7. World Toilet Day: বিশ্ব টয়লেট দিবসে বিশেষ উদ্যোগ বালুশিল্প সুদর্শনের

আজ বিশ্ব টয়লেট দিবস (World Toilet Day) ৷ প্রতি বছর 19 নভেম্বর দিনটি রাষ্ট্রসংঘের (United Nation) তরফে বিশ্ব টয়লেট দিবস হিসেবে পালিত হয় । জনপ্রিয় বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক (Sudarsan Pattnaik) বিশ্ব টয়লেট দিবসে একেবারে নিজের মতো করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি এই দিনটি উপলক্ষ্যে পুরীর সৈকতে (Puri Beach) বালি দিয়ে প্রতীকী টয়লেট বানান । এনিয়ে করা টুইটে সুদর্শন লিখেছেন, "পুরী সৈকতে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করার (Making the Invisible Visible) বার্তা সহ আমার স্যান্ড আর্ট।"

8. Feeding Earthworms Video: শিশুকে কেঁচো খাইয়ে ভিডিয়ো করার অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

9 বছরের শিশুকে (9 year old child) মারধর করে ভয় দেখিয়ে কেঁচো খাইয়ে ভিডিয়ো করে ফেসবুকে পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে (Neighbour arrested for making video of feeding earthworms) । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির আদর্শপল্লিতে । অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । ধৃতের নাম সিটন রায় (18) । ধৃতকে জলপাইগুড়ির আদালতে তোলা হয় ।

9. Debojyoti Mishra on Salil Chowdhury:'মিউজিক কম্পোজারদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার', সলিলের জন্মদিনে স্মৃতিমেদুর দেবজ্যোতি

আজ সলিল চৌধুরীর জন্মদিন । এই উপলক্ষে 'গুরু সলিল' স্মরণ করবেন দেবজ্যোতি মিশ্র ৷ 21 নভেম্বর তিনি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা নিবেদন করবেন 'জীবন-উজ্জীবন'(Program to remember Salil Chowdhury)।

10. Tata Steel Kolkata Marathon: কলকাতা ম্যারাথনের মুখ হলেন ফরাসি টেনিস তারকা মেরি পিয়ার্স

2000 সালে শেষবার কোনও ফরাসি টেনিস খেলোয়াড় ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছিলেন। সেই কৃতিত্বটিও মেরি পিয়ার্সেরই। ম্য়ারাথনের মুখ হয়েই ভারতে প্রথমবার আসছেন তিনি। কলকাতা ম্যারাথনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রন পেয়ে আপ্লুত মেরি পিয়ার্স বলেছেন তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন (Mary Pierce to visit India for the first time) ।