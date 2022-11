1. Bank Strike Called Off: দাবি পূরণের আশ্বাস, মধ্যরাতে স্থগিত ব্যাংক ধর্মঘট

চাকরি সুনিশিত করা থেকে শুরু করে কর্মীদের উপর হামলা বন্ধের মতো মূলত 11 দফা দাবিতে মাস খানেক আগে দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেন ব্যাংক কর্মী থেকে শুরু করে অফিসাররা। একাধিক দাবি আদায়ের জন্য আজ 19 নভেম্বর শনিবার দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক গুলিতে ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হয় অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়েজ অ্যাসোসিয়েশন সহ একাধিক সংগঠনের তরফে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচারও বৈঠক চলে। কিন্তু, কার্যত শেষ মুহূর্তে এসে স্থগিত হয়ে গেল ধর্মঘট (Bank Strike Called off)।

2. Aindrila Sharma: ঐন্দ্রিলার চিকিৎসার খরচ নিয়ে লেখালিখি বন্ধ করার অনুরোধ সব্যসাচীর

ঐন্দ্রিলার চিকিৎসার খরচ নিয়ে একটি ভুয়ো খবরে উত্তাল হয়েছে নেট পাড়া (Aindrila Sharma) । এরপরেই সামাজিক মাধ্যমে কলম ধরেন ঐন্দ্রিলার বন্ধু সব্যসাচী চৌধুরী ।

3. Tata Steel Kolkata Marathon: কলকাতা ম্যারাথনের মুখ হলেন ফরাসি টেনিস তারকা মেরি পিয়ার্স

2000 সালে শেষবার কোনও ফরাসি টেনিস খেলোয়াড় ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছিলেন। সেই কৃতিত্বটিও মেরি পিয়ার্সেরই। ম্য়ারাথনের মুখ হয়েই ভারতে প্রথমবার আসছেন তিনি। কলকাতা ম্যারাথনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রন পেয়ে আপ্লুত মেরি পিয়ার্স বলেছেন তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন (Mary Pierce to visit India for the first time) ।

4. Ramoji Film City: দক্ষিণ ভারতে আতিথেওতায় সেরা রামোজি, সিহারা পুরস্কার এল ফিল্ম সিটি'র ঝুলিতে

দক্ষিণ ভারতে পর্যটনের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই ফিল্ম সিটি । শুধু ভিনরাজ্যের অধিবাসীরাই নন, ফিল্ম সিটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমান ভিনদেশের নাগরিকরাও (Ramoji Film City bags SIHRA award) ।

5. Minors Rescued: চ্যাংড়াবান্ধা যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার 2 নাবালিকা, গ্রেফতার 3

কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা যৌনপল্লি থেকে দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলা-সহ তিনজনকে (Two Minors Rescued from Changrabandha) ৷

6. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত আসছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ সঙ্গে আছে মাছও ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

7. West Bengal Weather Update: ভোরের কুয়াশায় আটকে ঠান্ডা, জমিয়ে শীত কবে ?

উত্তর পশ্চিমের বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের প্রভাবে দার্জিলিং থেকে শুরু করে কালিম্পংয়ের কয়েকটি অংশে বৃষ্টি হয়েছে দিন দুয়েক আগে। আগামী পাঁচদিনও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই (Read the detailed weather forecast)।

8. Model Gangraped: চলন্ত গাড়িতে মডেলকে গণধর্ষণ, আটক এক মহিলা-সহ 4

চলন্ত গাড়ির ভেতরে মডেলকে গণধর্ষণ (Model gangraped inside moving car) । পরে কক্কানাদে তাঁর বাড়ির সামনে ওই মডেলকে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে দেয় অভিযুক্তরা । কোচির এর্নাকুলামের ঘটনায় শিউড়ে উঠছে দেশ ।

9. BCCI sacks Selection Committee: বিশ্বকাপে ব্যর্থ রোহিত-কোহলিরা, নির্বাচক কমিটিই বাতিল করল বিসিসিআই

টালমাটাল টিম ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি । সেই কোপই এবার পরল নির্বাচক কমিটির উপর । বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় চেতন শর্মাদের বরখাস্ত করে দিল বিসিসিআই (BCCI sacks entire National Selection Committee) ।

10. Suvendu Adhikari: রাজ্য ভাগ কোনও সমস্যার সমাধান নয়, মত শুভেন্দুর

রাজ্য ভাগ নিয়ে মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ তিনি জানালেন রাজ্য ভাগ কোনও সমস্যার সমাধান নয় ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় (West Bengal Assembly) সাংবাদিক বৈঠক একথা বলেন তিনি ৷