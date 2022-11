1. John Barla: নিশীথের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আদালতের

2019 সালের 4 এপ্রিল লোকসভা ভোটে (Lok Sabha Elections 2019) আদর্শ নির্বাচনী বিধি লাগু থাকলেও সরকারি অফিস চত্বরে মিছিল ও বাইক মিছিল করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেই সময় আলিপুরদুয়ার (Alipurduar) লোকসভা আসনের বিজেপি (BJP) প্রার্থী হিসেবে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷

2. Fire in Gaza: গাজায় বহুতলে আগুন, 21 প্যালেস্তাইন শরণার্থীর মৃত্যু

গাজার জাবিলায় শরণার্থী শিবিরে আগুন লেগে 21 জনের মৃত্যু (House Fire in Gaza Strip Kills 21 Palestinians Refugee) ৷ গাজার শাসক হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, বাড়িতে মজুত থাকা গ্যাসোলিন থেকে আগুন ছড়িয়েছে ৷

3. C V Ananda Bose: 'লক্ষ্ণণরেখা মেনেই কাজ করব', প্রতিক্রিয়া নয়া রাজ্যপালের

রাজ্যপাল হওয়ার পর 71 বছর বয়সি প্রাক্তন আমলা সিভি আনন্দ বোস প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি লক্ষ্মণরেখা মেনে নির্বাচিত সরকার এবং বিরোধীদের সঙ্গে কাজ করবেন (New Bengal Guv said he will function within the Lakhsmanrekha)।

4. Gujarat Assembly Election: নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে ! গুজরাতে দলবদলুদের হালহকিকত

আসছে গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে 'টিকিট আর ক্ষমতার লোভে' অনেক কংগ্রেস নেতা গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁরা কি টিকিট পেলেন (leaders who left congress and joined bjp) ?

5. Centre over Rajiv Gandhi: রাজীব গান্ধি হত্যাকারীদের মুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে রায় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রের

12 নভেম্বর ভেলোরে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন নলিনী শ্রীহরণ, তাঁর স্বামী মুরুগান-সহ 6 জন ৷ তাঁদের আজীবন কারাবাসের সাজা ছিল (Nalini Sriharan walks free) ৷ সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের 142 ধারা প্রয়োগে তাঁদের মুক্তির রায় ঘোষণা করে ৷

6. Tracker in Commercial Vehicles: পথ নিরাপত্তায় ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিক গাড়িতে বাধ্যতামূলক ট্র্যাকার ও এমার্জেন্সি বাটন

2018 সালে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশকা অনুযায়ী, এ বার রাজ্যেও চারচাকা বাণিজ্যিক গাড়িতে লোকেশন ট্র্যাকার ও এমার্জেন্সি বাটন লাগানো বাধ্যতামূলক করছে পরিবহণ দফতর (Tracker and Emergency Button Compulsory in Commercial Vehicles) ৷ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে ৷

7. Road Accident in Pune: পুনে-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত 5

পুনে-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা গাড়িতে ধাক্কা মারে অন্য একটি গাড়ি (Car Accident at Pune-Mumbai Expressway) ৷ ঘটনায় 5 যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ 3 জন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

8. Suniel Shetty on Kartik Aaryan: 'রাজুকে বদলানো অসম্ভব', 'হেরা ফেরি'তে অক্ষয়কে বাদ দেওয়া নিয়ে মত সুনীলের

গত সপ্তাহে পরেশ রাওয়াল জানিয়েছিলেন, 'হেরা ফেরি 3'-এর শুটিং খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে চলেছে আর সেখানে রাজু চরিত্রে দেখা যাবে কার্তিক আরিয়ানকে (Hera Pheri 3) ৷ এই নিয়েই বৃহস্পতিবার মুখ খুলেছেন ছবির শ্যাম অর্থাৎ সুনীল শেট্টি ৷ তাঁর মতে রাজুকে পরিবর্তন করা যাবেনা ৷ কার্তিক আসছেন তবে অন্য চরিত্রে (Kartik Aaryan in Hera Pheri 3 ) ৷

9. New Venture Eternal Sounds: ভারতীয় সঙ্গীতকে নতুন দিশা দিতে হাজির 'ইটারনাল সাউন্ডস', আগমনী অনুষ্ঠানে চাঁদেরহাট

'ইটারনাল সাউন্ডস' নামে একটি নতুন সঙ্গীত সত্ত্বা, যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল সম্প্রতি(Eternal Sounds Starts its journey ) । এই চিন্তা ভাবনার মূল রূপকাররা হলেন- উৎসব পারেখ, মায়াঙ্ক জালান , গৌরাঙ্গ জালান এবং বিক্রম ঘোষ ।

10. Gujarat Assembly Election: মাত্র 11 ভোট বদলে দিয়েছিল সব হিসেব, পড়ুন গুজরাত নির্বাচনের কিছু আজনা তথ্য

সারা দেশের চোখ এখন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিকে ৷ এর মধ্যে কিছু রেকর্ডের দিকে তাকানো যাক ৷ অতীতে সবথেকে কম ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কোন প্রার্থী (candidate who won by marginal vote in Gujarat Assembly Election) ?