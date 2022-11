1. C V Ananda Bose: 'লক্ষ্ণণরেখা মেনেই কাজ করব', প্রতিক্রিয়া নয়া রাজ্যপালের

রাজ্যপাল হওয়ার পর 71 বছর বয়সি প্রাক্তন আমলা সিভি আনন্দ বোস প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি লক্ষ্মণরেখা মেনে নির্বাচিত সরকার এবং বিরোধীদের সঙ্গে কাজ করবেন (New Bengal Guv said he will function within the Lakhsmanrekha)।

2. Centre over Rajiv Gandhi: রাজীব গান্ধি হত্যাকারীদের মুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে রায় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রের

12 নভেম্বর ভেলোরে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন নলিনী শ্রীহরণ, তাঁর স্বামী মুরুগান-সহ 6 জন ৷ তাঁদের আজীবন কারাবাসের সাজা ছিল (Nalini Sriharan walks free) ৷ সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের 142 ধারা প্রয়োগে তাঁদের মুক্তির রায় ঘোষণা করে ৷

3. Tracker in Commercial Vehicles: পথ নিরাপত্তায় ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিক গাড়িতে বাধ্যতামূলক ট্র্যাকার ও এমার্জেন্সি বাটন

2018 সালে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশকা অনুযায়ী, এ বার রাজ্যেও চারচাকা বাণিজ্যিক গাড়িতে লোকেশন ট্র্যাকার ও এমার্জেন্সি বাটন লাগানো বাধ্যতামূলক করছে পরিবহণ দফতর (Tracker and Emergency Button Compulsory in Commercial Vehicles) ৷ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে ৷

4. Gujarat Assembly Election: মাত্র 11 ভোট বদলে দিয়েছিল সব হিসেব, পড়ুন গুজরাত নির্বাচনের কিছু আজনা তথ্য

সারা দেশের চোখ এখন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিকে ৷ এর মধ্যে কিছু রেকর্ডের দিকে তাকানো যাক ৷ অতীতে সবথেকে কম ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কোন প্রার্থী (candidate who won by marginal vote in Gujarat Assembly Election) ?

5. West Bengal Weather Update: তাপমাত্রা নামল 15 ডিগ্রিতে, বঙ্গে শীতের আগমনী

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে ঠান্ডার আমেজ বেশি । দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বৃহস্পতিবার হালকা বৃষ্টি হলেও জেলার বাকি অংশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে (West Bengal Weather Update) । দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই ।

6. New Venture Eternal Sounds: ভারতীয় সঙ্গীতকে নতুন দিশা দিতে হাজির 'ইটারনাল সাউন্ডস', আগমনী অনুষ্ঠানে চাঁদেরহাট

'ইটারনাল সাউন্ডস' নামে একটি নতুন সঙ্গীত সত্ত্বা, যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল সম্প্রতি(Eternal Sounds Starts its journey ) । এই চিন্তা ভাবনার মূল রূপকাররা হলেন- উৎসব পারেখ, মায়াঙ্ক জালান , গৌরাঙ্গ জালান এবং বিক্রম ঘোষ ।

7. Kolkata Market Price: শীত আসছে, বাজারে সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের দাম কত ?

তাপমাত্রা 15 ডিগ্রিতে নেমেছে ৷ ঠাণ্ডার আমেজ ৷ বাজারে মরশুমি মাছ, সবজি, এসেছে নাকি ? বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন এক নজরে (Market Price in Kolkata) ৷

8. Sai Baba Sansthan: 1 বছরে 398 কোটির অনুদান পেল সাইবাবার মন্দির!

এক বছরে 398 কোটি টাকার অনুদান পেয়েছে সাইবাবার মন্দির। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে প্রায় 3 কোটি ভক্ত মন্দিরে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে (Nearly Three crores Devotees Visited in Last One Year )

9. Skin Care with Honey: সপ্তাহে মাত্র একবার মধুর ব্যবহার বদলে দেবে অনেক হিসেব

ত্বককে সুন্দর রাখতে চান ? ব্যবহার করুন মধু (Skin Care Tips) ৷

10. Fire at SSKM: এসএসকেএম হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন, দমকলের 10টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

জরুরি বিভাগে সিটি স্ক্যান ল্যাবে আগুন লাগে ৷ শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে বলে পুলিশের অনুমান ৷ অন্যদিকে দমকল সূত্রের খবর, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই হয়তো আগুন লেগেছে (Fire breaks out at SSKM Hospital in Kolkata) ।