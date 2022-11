1. Centre over Rajiv Gandhi: রাজীব গান্ধি হত্যাকারীদের মুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে রায় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রের

12 নভেম্বর ভেলোরে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন নলিনী শ্রীহরণ, তাঁর স্বামী মুরুগান-সহ 6 জন ৷ তাঁদের আজীবন কারাবাসের সাজা ছিল (Nalini Sriharan walks free) ৷ সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের 142 ধারা প্রয়োগে তাঁদের মুক্তির রায় ঘোষণা করে ৷

2. West Bengal Weather Update: তাপমাত্রা নামল 15 ডিগ্রিতে, বঙ্গে শীতের আগমনী

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে ঠান্ডার আমেজ বেশি । দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বৃহস্পতিবার হালকা বৃষ্টি হলেও জেলার বাকি অংশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে (West Bengal Weather Update) । দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই ।

3. Kolkata Market Price: শীত আসছে, বাজারে সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের দাম কত ?

তাপমাত্রা 15 ডিগ্রিতে নেমেছে ৷ ঠাণ্ডার আমেজ ৷ বাজারে মরশুমি মাছ, সবজি, এসেছে নাকি ? বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন এক নজরে (Market Price in Kolkata) ৷

4. Sai Baba Sansthan: 1 বছরে 398 কোটির অনুদান পেল সাইবাবার মন্দির!

এক বছরে 398 কোটি টাকার অনুদান পেয়েছে সাইবাবার মন্দির। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে প্রায় 3 কোটি ভক্ত মন্দিরে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে (Nearly Three crores Devotees Visited in Last One Year )

5. Fire at SSKM: এসএসকেএম হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 10টি ইঞ্জিন

জরুরি বিভাগে সিটি স্ক্যান ল্যাবে আগুন লাগে ৷ শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে বলে পুলিশের অনুমান ৷ অন্যদিকে দমকল সূত্রের খবর, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই হয়তো আগুন লেগেছে (Fire breaks out at SSKM Hospital in Kolkata) ।

6. Miscreant Attack: ব্যারাকপুরে যুবকের ওপর দুস্কৃতী হামলা

ভর সন্ধ্যায় চপার দিয়ে এক যুবককে এলোপাথাড়ি কোপালো দুষ্কৃতীরা (Miscreant Attack at Barrackpore) । ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের বেলিয়াতালি রোডে । বছর 37-এর সুরজিত সিং কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাঁকে চপার দিয়ে কোপায় । পথচলতি স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে খবর দেয় স্থানীয় কাউন্সিলরকে । ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন সুরজিৎ সিং । সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে আসা হয় ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে । খবর পেয়ে টিটাগড় থানার পুলিশ আসে ৷

7. Governor of West Bengal: বাংলায় নতুন রাজ্যপাল, খুশি শুভেন্দু-দিলীপরা

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল পদে ঘোযিত হয়েছে সিভি আনন্দ বোসের নাম (CV Ananda Bose) ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের এই সিদ্ধান্তে খুশি শুভেন্দু-দিলীপরা ৷

8. Suvendu Adhikari: 'গেট ওয়েল সুন' মেসেজ, 1100 মোবাইল নম্বরের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ শুভেন্দুর

1100টি নম্বর থেকে মেসেজ এসেছিল 'গেট ওয়েল সুন' ৷ কয়েকটার উত্তরে কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ করার পর প্রতিটা নম্বরের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী(Suvendu Adhikari)৷

9. Saayoni Ghosh Interview: অভিনেত্রী থেকে রাজনীতিবিদ, একান্ত আড্ডায় নানা রঙে ধরা দিলেন সায়নী

সায়নী ঘোষ অভিনীত 'সিটি অফ জ্যাকলস' আসছে 25 নভেম্বর । খুব সাদামাটা একটি চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ (Saayoni Ghosh juggling two responsibilities at the same time) । ছবিতে নিজের চরিত্র থেকে রাজনীতির আঙিনা, ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় উঠে এল নানা কথা (Saayoni Ghosh Interview) ।

10. Fighter shooting in Assam: 'ফাইটার'-এর শুটিংয়ের জন্য অসমে হৃতিক-দীপিকা

তাঁর নতুন ছবির জন্য এই মুহূর্তে অসমে রয়েছেন হৃতিক রোশন (Hrithik And Deepika in Assam for Fighter shooting) ৷ এবার অসমে রওনা দিলেন নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোনও ৷