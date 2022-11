1. Calcutta High Court: রাষ্ট্রপতিকে কুরুচিকর মন্তব্য, মামলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) কুরুচিকর মন্তব্য করে চর্চায় মন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri) ৷ সেই ইস্যুতে রুজু হওয়া একটি মামলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

2. Suvendu Adhikari: হোয়াটস অ্যাপে কুরুচিকর মন্তব্য, পুলিশে অভিযোগ শুভেন্দুর

তাঁকে হোয়াটস অ্যাপে কুরুচিকর অশ্লীল বার্তা পাঠানো হচ্ছে ৷ এই অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ এই নিয়ে পুলিশের সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime) বিভাগে অভিযোগও জানিয়েছেন ৷

3. Lover Arrested for Murder: প্রেমিকাকে খুন করে দেহ লোপাট ! গ্রেফতার প্রেমিক

শ্রদ্ধা হত্য়াকাণ্ডের (Shraddha Murder Case) ছায়া হরিয়ানার (Haryana) করনালে (Karnal) ৷ বনিবনা না-হওয়ায় 'বিবাহিতা' প্রেমিকাকে খুন করে দেহ লোপাটের অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে ৷ মৃতার দেহ উদ্ধারের পর গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক (Lover Arrested for Murder) ৷

4. ED Arrests Anubrata: গরু পাচার মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার অনুব্রত, এবার কি তবে দিল্লির পথে ?

গরু পাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) ইডির হাতে গ্রেফতার হলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal)৷ এবার কি তবে তাঁকেও সায়গল হোসেনের মতোই দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে (ED Arrests Anubrata)?

5. Elgar Parishad-Maoist Link Case: এলগার পরিষদ-মাওবাদী সংযোগ মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম শুনানি

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ নভলাখার পক্ষের সিনিয়র আইনজীবী নিত্য রামকৃষ্ণানের আর্জি মেনে নিয়েছে (SC on Elgar Parishad-Maoist Link Case) ।

6. Mamata Writes to Modi: গঙ্গার ভাঙন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন মমতা

গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী (PM Modi) নরেন্দ্র মোদিকে (Mamata Writes to Modi) চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

7. Gyanvapi Mosque Case: জ্ঞানব্যাপী মামলায় অঞ্জুমান ইসলামিয়া মসজিদ কমিটির আর্জি খারিজ

জ্ঞানব্যাপী মসজিদ মামলায় (Gyanvapi Mosque Case) ধাক্কা অঞ্জুমান ইসলামিয়া মসজিদ কমিটির (Anjuman Islamia Masjid Committee) ৷ তাদের করা মামলার প্রেক্ষিতে কী রায় দিল বারাণসী ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট (Varanasi Fast Track Court) ?

8. Shraddha Murder Case: পরিচয় গোপন রাখতে কাটা মুণ্ড ফেলার আগে শ্রদ্ধার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল আফতাব !

পরিচয় গোপন রাখতে কাটা মুণ্ড ফেলার আগে শ্রদ্ধা ওয়াকারের (Shraddha Murder Case) মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল আফতাব পুনাওয়ালা (Aftab Charred Shraddha face)৷ তিনি নিজেই জিজ্ঞাসাবাদে এ কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশের (Delhi Police) একটি সূত্র ৷

9. Village Adoption: আদিবাসী গ্রাম দত্তক নিল মালদা মেডিক্যাল ! গ্রামবাসীদের লালন করবেন ভাবী ডাক্তার'রাই

অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা গ্রাম দত্তক নিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (Malda Medical College and hospital Adopt aVillage) ৷ এই গ্রামের প্রতিটি বাসিন্দার স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখবেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা ৷ এর আগের মালদা কলেজ একটি গ্রাম দত্তক নিয়ে সেই গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে দায়িত্ব নিয়েছিল ৷

10. Virushka in Nainital: অনুরাগীদের নাগাল এড়িয়ে নীম করৌলি ধামে পুজো, জমজমাট 'বিরুষ্কা'র নৈনিতাল সফর

গতকাল অভিনেত্রী স্ত্রী এবং ছোট্ট কন্যাসন্তানকে নিয়ে হেলিপ্যাডে চড়ে ভাওয়ালির সৈনিক স্কুলে নেমেছিলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক (Kohli landed on the helipad at Sainik School in Bhawali by helicopter) ৷ সৈনিক স্কুলে নামার পর গাড়িতে চেপে তিনজনে কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা যদিও অজানা ৷ তবে বৃহস্পতিবার সকালে ফের সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়েন বিরাট ৷