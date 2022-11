1. Meta India head: গণছাঁটাইয়ের মাঝেই ভারতে মেটা প্রধান পদে দায়িত্ব নিলেন সন্ধ্যা দেবানাথন

মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থায় ভারতের ব্যবসা দেখার দায়িত্ব পেলেন সন্ধ্যা দেবানাথন (Sandhya Devanathan new Meta head) ।

2. Amit Writes Letter To Nirmala: সাড়ে চার মাস কেটে গেলেও জিএসটির বৈঠক ডাকেনি কেন্দ্র, নির্মলাকে চিঠি অমিতের

সাড়ে চার মাস কেটে গেলেও জিএসটির বৈঠক (GST meeting) এখনও ডাকেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেই কারণে এ বার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে চিঠি লিখলেন অমিত মিত্র ৷

3. Rahul Gandhi: ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেহরু-গান্ধিজিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন সাভারকর, অভিযোগ রাহুলের

বৃহস্পতিবার আরও একবার সাভারকরের (Veer Savarkar) বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপি (BJP) ৷

4. Columbine Butterfly: বক্সার জঙ্গলে কলোম্বাইন প্রজাপতির হদিশ, উচ্ছ্বসিত বন দফতর

বক্সার জঙ্গলে (Buxa Forest) দেখা মিলল কলোম্বাইন প্রজাপতির (Columbine Butterfly)৷ এই প্রথমবার রাজ্যে দেখা মিলল এই বিরল প্রজাতির প্রজাপতির ৷

5. Nitin Gadkari Health: গডকরির অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন মমতা, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে ফোন

নীতিন গডকরির (Nitin Gadkari) অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ফোন করলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে ৷ দিলেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ ৷

6. HIV Positive: গাজিয়াবাদের ডাসনা সংশোধনাগারে এইডস আক্রান্ত 140 বন্দি !

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) গাজিয়াবাদের (Ghaziabad) ডাসনা সংশোধনাগারের (Dasna Jail) 140 জন বন্দি এইচআইভি পজিটিভি (HIV Positive) ! একইসঙ্গে, যক্ষা রোগ (Tuberculosis) বা টিবি (TB)-তে আক্রান্ত আরও 35 জন ৷ কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

7. AAP Protest at ECI Office: কাঞ্চন জারিওয়ালা-কাণ্ডের তদন্ত চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে ধরনায় আপ

সুরাত পূর্বে তাঁদের প্রার্থী কাঞ্চন জারিওয়ালার (Kanchan Jariwala) দলের প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এমন অভিযোগের পর প্রতিবাদের সুর চড়াল আপ (Arvind Kejriwal alleges candidate kidnapped by BJP in Gujarat) ৷ দলের শীর্ষ নেতা তথা দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার নেতৃত্বে নয়াদিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে প্রতিবাদ দেখান আম আদমি সমর্থকেরা (AAP workers protest at ECI office in New Delhi) ৷

8. Saswata Chatterjee: 'কাহানি'র পর কেন চার বছর লাগল হিন্দিতে কাজ করতে ? বব বিশ্বাসকে প্রশ্ন রণবীরের

বব বিশ্বাসের চরিত্রটিকে একটি ব্র‍্যান্ড করে তুলেছিলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় । তারপর কেন চার বছর লাগল তাঁর হিন্দি ছবিতে পরের কাজ পেতে ? জিজ্ঞাসা করেছিলেন রণবীর কাপুর (Saswata Chatterjee And Ranbir Kapoor)৷

9. Nitin Gadkari Falls Sick: শিলিগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠানে এসে অসুস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি

শিলিগুড়ির দাগাপুরে বৃহস্পতিবার একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি ৷ সেখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি (Nitin Gadkari Falls Sick in Siliguri) ৷

10. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক্কালে পেটের সমস্যায় জেরবার রোনাল্ডো, নামছেন না প্রস্তুতি ম্যাচে

কাতারে মহারণ শুরুর আগে পেটের গণ্ডগোলে জেরবার ক্রিশ্চিয়ানো ৷ অবস্থা এমনই যে, বৃহস্পতিবার নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নামা হচ্ছে না পর্তুগালের মধ্যমনির (Ronaldo misses World Cup warmup with stomach bug)৷