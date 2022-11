1.Nitin Gadkari: শিলিগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠানে এসে অসুস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি

শিলিগুড়ির দাগাপুরে বৃহস্পতিবার একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি ৷ সেখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি (Nitin Gadkari Falls Sick in Siliguri) ৷

2.Nitin Gadkari Health: গডকরির অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন মমতা, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে ফোন

নীতিন গডকরির (Nitin Gadkari) অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ফোন করলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে ৷ দিলেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ ৷

3.FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক্কালে পেটের সমস্যায় জেরবার রোনাল্ডো, নামছেন না প্রস্তুতি ম্যাচে

কাতারে মহারণ শুরুর আগে পেটের গণ্ডগোলে জেরবার ক্রিশ্চিয়ানো ৷ অবস্থা এমনই যে, বৃহস্পতিবার নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নামা হচ্ছে না পর্তুগালের মধ্যমনির (Ronaldo misses World Cup warmup with stomach bug)৷

4.Bharat Jodo Yatra: 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় রাহুলের পাশে হাঁটলেন মুনমুনের মেয়ে রিয়া

কংগ্রেসের (Congress) 'ভারত জোড়ো যাত্রা' (Bharat Jodo Yatra)-এ সামিল হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মুনমুন সেনের (Moon Moon Sen) ছোট মেয়ে অভিনেত্রী রিয়া সেন (Riya Sen) ৷ হাঁটলেন রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) পাশে ৷ আর তা নিয়েই শুরু নতুন জল্পনা ৷

5.Molestation: সেনা আধিকারিকের মেয়ের শ্লীলতাহানি, ঘটনাস্থল লখনউ

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) লখনউতে এক সেনা আধিকারিকের মেয়ের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে (Army Officer Daughter Molested) ৷ ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ পুলিশ তদন্ত করছে ৷

6.Bombs Recovered in Keshpur: 25টি তাজা বোমা উদ্ধার কেশপুরে ! নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড

গোষ্ঠী সংঘর্ষের পর 25টি তাজা বোমা উদ্ধার হল কেশপুরে (Bombs Recovered in Keshpur)৷ সেই বোমা একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করেছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড (West Midnapore News)৷

7.Modi Gifts to G20 Leaders: জি20তে বিশ্বনেতাদের গুজরাত-হিমাচলের হস্তশিল্প উপহার মোদির

জি20 শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের রকমারি উপহার (Modi Gifts to G20 Leaders) দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷ সেই উপহারে রয়েছে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের নানা হস্তশিল্প (Modi Gifts to world leaders)৷

8.Telangana CM KCR: মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের পা ছুঁয়ে প্রণাম, উচ্চআধিকারিকের সমালোচনায় কংগ্রেস-বিজেপি

তেলেঙ্গানার মুখ্য়মন্ত্রী কেসিআরের পা ছুঁলেন এক আধিকারিক ৷ তাতে সরব হল বিরোধী কংগ্রেস ও বিজেপি (Cong-BJP Criticizes Official as he touches CM feet) ৷

9.Anubrata Mondal: কেষ্টকে জেরা করতে জেলে তিন ইডি আধিকারিক

গরুপাচার কাণ্ডে (Anubrata Mondal) অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) জেরা করতে আসানসোলের (Asansol) বিশেষ সংশোধনাগারে পৌঁছে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (Enforcement Directorate) বা ইডি (ED)-এর তিন প্রতিনিধি ৷ এদিনই প্রথম এই মামলায় অনুব্রতকে জেরা করবে ইডি ৷

10.Gujarat Assembly Elections: বরাবর এই আসনের প্রার্থীরা বড় পদ পেয়েছেন সরকারে, হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও

এগিয়ে আসছে গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Elections) দিন । আর যত দিন যাচ্ছে ততই পদলাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ৷ দলত্যাগ ও পদত্যাগের মরশুম চলছে পুরোদমে । তবে সৌরাষ্ট্রের সবচেয়ে আলোচিত আসন রাজকোট 69 । যেখান থেকে (PM Narendra Modi) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথমবারের মতো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । এই আসনের ইতিহাস বরাবর বিজেপির পক্ষে । কিন্তু এ বার ত্রিপাক্ষিক যুদ্ধের অবস্থা ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগীদের মতো । একটি বিশেষ প্রতিবেদন ৷