1. Train Cancellation: কুয়াশার জেরে বাতিল পূর্ব রেলের দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন

ভোরের কুয়াশার জন্য দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন সম্পূর্ণ ও আংশিক বাতিলের ঘোষণা করল পূর্ব রেল (Train Cancellation) । এক নজরে দেখে নিন বাতিল ট্রেনের তালিকা (Train List) ৷

2. Aindrila Sharma: 'আরেকটু থাকতে দাও ওকে..' ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে ভুয়ো খবরের জেরে পোস্ট সব্যসাচীর

এখনও সংকটজনক অবস্থায় ঐন্দ্রিলা (Aindrila Sharma) ৷ গতকালের রাতে ছড়ানো ঐন্দ্রিলার মৃত্যু সংক্রান্ত ভুয়ো খবর নিয়ে ফের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট বন্ধু সব্যসাচীর (Sabyasachi Chowdhury) ৷ তিনি রাত 2টো নাগাদ লিখলেন "আর একটু থাকতে দাও ওকে..এ সব লেখার অনেক সময় পাবে।" এর আগে তিনি গত সোমবার ঐন্দ্রিলার জন্য প্রার্থনার আর্তি জানিয়েছিলেন নেটপাড়ায় ৷ তিনি লিখেছিলেন, 'অলৌকিক' কিছু হোক। আবারও আগের মতো উঠে বসুক ঐন্দ্রিলা।

3. Fifa World Cup 2022: পায়ে বলে লড়াই শুরুর আগে চিনে নিন বিশ্বকাপের যুদ্ধের ময়দানগুলিকে

2022 সালের ফিফা বিশ্বকাপের আসর বসেছে কাতারে ৷ আর কয়েকদিনের মধ্য়েই মাঠে শুরু হতে চলেছে বল আর পায়ের লড়াই ৷ আসুন চিনে নিই বিশ্বকাপের যুদ্ধের ময়দানগুলিকে...

4. Fake Promise of Marriage: ফেসবুকে প্রেম! বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিঁড়িতে ওঠার আগেই চম্পট দিল প্রেমিক

ফেসবুকে (Facebook) গড়ে ওঠে প্রেম ৷ সেখান থেকে সম্পর্ককে পরিণতি দিতে দু'জনই সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করবে ৷ সেইমতো ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছিলেন প্রেমিকা ৷ বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসও করে প্রেমিক। কিন্তু কাণ্ড বাঁধল এই 'বিয়ে' নিয়েই ৷ দু'জনের যে বিয়ে হবে তার জন্য চাই বিয়ের পোশাক-আশাক থেকে সাজ-সরঞ্জাম ৷ তাই প্রেমিক-প্রেমিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরোল জামাকাপড় কিনতে ৷ ব্যস! আর তখনই সব হিসেব-নিকেশ গেল পালটে ৷ প্রেমিক দিল চম্পট ৷ আর এল না ৷ অগত্যা প্রেমিকা এখন পুলিশের দ্বারস্থ (Fake Promise of Marriage) ৷

5. Jalandhar Suitcase Murder: স্টেশনের বাইরে স্যুটকেসে মৃতদেহ! ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন, দাবি পুলিশের

ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই যুবকটিকে খুন করে ফেলে আসা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ (A love triangle came up in Jalandhar suitcase murder incident) ৷ আরও বিশদে বলতে গেলে মৃত যুবক মহম্মদ শামিম (Muhammad Shamim) তাঁর বন্ধুর হাতেই খুন হয়েছেন ৷

6. Letter to Suvendu: 'শুভেন্দু মানসিক রোগী', সুস্থতা কামনা করে এবার চিঠি দিল রায়গঞ্জ

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা (Opposition Leader) শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) 'মানসিকভাবে অসুস্থ' ৷ এবার এই দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পথে নেমেছে তৃণমূলের একাধিক শাখা-সংগঠন । বুধবার সেই চিত্রই দেখা গিয়েছে রায়গঞ্জে । এভাবেই শুভেন্দুকে ঘুরপথে নিশানা করার পরিকল্পনা করেছে শাসক শিবির । এ দিন রায়গঞ্জ শহর ও ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেন্দুকে চিঠি পাঠানো হয় (Letter to Suvendu) । চিঠিতে লেখা 'গেট ওয়েল সুন' (Get well soon letter)। চিঠির মধ্যে দিয়ে তাঁর 'মানসিক সুস্থতা' কামনা করলেন বলে জানান রায়গঞ্জের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (TMCP) সভাপতি দেবাশিস কর্মকার ।

7. Shraddha Walker Murder Case: আমিনের নার্কো পরীক্ষার অনুমতি সাকেত আদালতের

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন গ্রেফতার হওয়ার পর প্রখম থেকেই তদন্তকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে আমিন । তাই তাঁকে আরও বিস্তারিতভাবে জেরা করতে চায় দিল্লি পুলিশ । সেক্ষেত্রে এই নার্কোটিক্স পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে (Delhi police thinks Narcotics test will be crucial)।

8. Mahua Moitra Tweets: বিদেশি পোষ্য নিয়ে ফরমান ! 'দু'পেয়েরা বেশি খতরনাক', টুইট মহুয়ার

দিল্লি এবং তার আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায়ই কুকুরের কামড়ে সাধারণ মানুষের জখম হওয়ার খবরে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে স্থানীয় প্রশাসন ৷ এবার এ নিয়ে কটাক্ষ করলেন মহুয়া (Mahua Moitra says ridiculous over Gurgaon Dog Ban) ৷

9. Pota Interview: বাংলা গানের জনপ্রিয়তা কমছে ? খোলামেলা জবাব পটার

নতুন বাংলা গানের (Bengali singer) প্রতি টান ও ভালোবাসা তাঁর বরাবরের । আর সেই কারণেই সারারাত অনুষ্ঠান করেও কলকাতা থেকে আসানসোল পৌঁছে গেলেন ক্যাকটাসের অভিজিৎ বর্মন, থুড়ি পটা (Pota Interview)। আসানসোলে একটি নতুন স্টুডিয়োয় নতুন বাংলা গানের রেকর্ডিং সারলেন তিনি । আসানসোলেরই এক বিশিষ্ট শিল্পীর কথা ও সুরে নতুন বাংলা গানে কণ্ঠ দিলেন পটা । আর রেকর্ডিংয়ের ফাঁকেই মুখোমুখি হলেন ইটিভি ভারতের ।

