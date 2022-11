1. Mamata Banerjee: 'ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিকরাই বেশি মারা যাচ্ছেন !' মন্তব্য উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

মিজোরামে (Mizoram) পাথর খাদান ধসে (Stone Mine Collapse) বাংলার পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় (Migrant Labour Death) তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ কী বললেন তিনি ?

2. Ragging at Aliah University: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব়্যাগিংয়ের অভিযোগে কাঠগড়ায় টিএমসিপি নেতা

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াকে ব়্যাগিংয়ের অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে (Aliah University Student Allegedly Ragging by TMCP) ৷ অভিযোগ পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের বি.এড এর ছাত্র রহিম শেখ টিএমসিপি’র নেতাও ৷ রহিম 25-30 জনকে নিয়ে মহম্মদ আসিফ ইকবালের উপর হামলা চালায় ৷

3. Shraddha Murder Case: আফতাবের সাইকো-অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট করানোর ভাবনা দিল্লি পুলিশের

লিভ ইন পার্টনারকে (Shraddha Murder Case) নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় আফতাব পুনাওয়ালার সাইকো-অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট (Psycho Assessment Test) করানোর কথা ভাবছে দিল্লি পুলিশ (Delhi Police)৷

4. Sajal Ghosh: মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য, বিজেপির রাজ্য নেতা সজল ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর

কুরুচিকর মন্তব্যের খেসারত ৷ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের (Sajal Ghosh)বিরুদ্ধে মালদার রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল ৷

5. HC on Suvendu Case: শুভেন্দুর বাড়ির সামনে তৃণমূলের জমায়েত নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টের

শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির (Suvendu Adhikari) সামনে শাসক দল তৃণমূলের জমায়েত নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট (HC on Suvendu Case)৷

6. Gujarat Assembly Elections: অপহরণ করে চাপ বিজেপির, গুজরাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার আপ প্রার্থীর: সিসোদিয়া

গুজরাতে (Gujarat Assembly Elections) সুরাত পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে আম আদমি পার্টির (AAP candidate) প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিল ৷ মণীশ সিসোদিয়ার (Manish Sisodia) অভিযোগ, বিজেপি ওই প্রার্থীকে অপহরণ করে তাঁকে মনোনয়ন প্রত্যাহারে চাপ দেওয়া হয়েছিল ৷

7. TMC Inner Clash: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ, বোমাবাজিতে কবজি উড়ল কর্মীর ! নেতা বললেন, 'ছোট্ট ঘটনা'

কেশপুর এলাকার বাসস্ট্যান্ডে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয় (TMC Inner Clash) । সেই মিছিল উপলক্ষ্যে চড়কায় চলছিল তৃণমূলের প্রচার । সেই প্রচার চালানোর সময় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় । শুরু হয় বোমাবাজি (Several injured due to TMC Inner Clash) ।

8. Udayan Guha: তৃণমূল কর্মীদের মদত ছাড়া পঞ্চায়েতে প্রার্থী দিতে পারবে না বিজেপি: উদয়ন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী দেওয়ার মতো কেউ নেই ৷ আমরা যদি তাদের না সাহায্য করি তবে তারা এবারের নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে না ৷ দলীয় কর্মীসভায় মঙ্গলবার একথাই বললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ(Udayan Guha)৷

9. FIFA World Cup 2022: বিশ্বজয়ের কাঁটা ব্রাজিল-ফ্রান্স-ইংল্যান্ড, মনে করেন মেসি

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) জয়ের সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে ব্রাজিল ৷ আর তার পরেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড (Brazil France England are Favorites) ৷ এমনটাই মনে করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি (Leonel Messi) ৷

10. Meerut Tower Collapse Incident: মেরঠে টাওয়ার ধসে মৃত বাংলার 2 শ্রমিক, আহত আরও ছয়

মিরাটে হাই টেনশন লাইন টাওয়ার ধসে (Tower of high tension line collapse) মারা গিয়েছে বাংলার 2 শ্রমিক ৷ তাঁদের দুজনের বাড়ি মালদায় বলে পুলিশ জানিয়েছে (Migrant Labourers of Bengal died in Meerut) ৷ ঘটনায় আহত আরও 6 জন শ্রমিক ৷