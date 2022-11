1.Student Detained for Fees: বকেয়া 3 মাসের বেতন, পড়ুয়াকে স্কুলে আটকে রাখার অভিযোগ

স্কুল ফি বাকি থাকায় পড়ুয়াকে আটকে রাখার অভিযোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে (School Officials Allegedly Detained Student) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া হিন্দমোটর এলাকায় ৷

2.TMC-BJP Dalit Politics: শাসক-বিরোধীর দলিত প্রেম সুপরিকল্পিত ভোট অংক, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা

শাসক ও বিরোধীদের দলিত প্রেম (TMC-BJP Dalit Politics) সুপরিকল্পিত ভোট অংক (Panchayat Elections) বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ আদিবাসী দিবসে দলিতদের মন জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি ৷

3.Aindrila Sharma: আজ সকালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ঐন্দ্রিলার, পরিস্থিতি সংকটজনক

ঐন্দ্রিলা হাসপাতালে ভরতি ৷ নানাবিধ জটিলতা নিয়ে তিনি লড়ে চলেছেন ৷ এর মধ্যে বুধবার সকালে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন (Aindrila Sharma Health Update) ৷ দু'বার ক্যানসার জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিলেন অভিনেত্রী ৷

4.Critical Illness Policy: জটিল রোগের মোকাবিলায় হাতিয়ার 'গুরুতর অসুস্থতা বিমা'

জটিল রোগের মোকাবিলায় হাতিয়ার হতে পারে গুরুতর অসুস্থতা বিমা (Critical Illness Policy) ৷ কী এই বিমা ? সাধারণ স্বাস্থ্য বিমার (Health Insurance) সঙ্গে এর ফারাক কী ?

5.PM at G20 summit: ডিজিটাল রূপান্তর আমাদের যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, জি20তে বললেন মোদি

ডিজিটাল রূপান্তর (Digital transformation) আমাদের এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ৷ জি20তে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM at G20 summit)৷

6.Train Cancellation: একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিলের ঘোষণা পূর্ব রেলের, এক নজরে দেখে নিন

ফের ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করা হল পূর্ব রেলের (Eastern Railway) তরফে ৷ চতুর্থ লাইনে কাজের জেরে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে (Train Cancellation) ৷ দিনের ব্যস্ত সময়ে অফিস ফেরত যাত্রীরা কীভাবে ফিরবেন, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন ৷ দেখে নিন এক নজরে কী কী ট্রেন বাতিল হল এবং কোন কোনগুলির রুট পরিবর্তন হল ৷

7.Sajal Slams Mamata: 'মুখ্যমন্ত্রী সুর্পণখা, পুলিশ কুকুর' বিতর্কে বিজেপি মুখপাত্র

নির্বাচন এগিয়ে আসতেই যেন কুকথার ফোয়ারা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ গতকাল রাতে সেই ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন রতুয়ার মানুষ ৷ বিজেপির কর্মীসভায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশকে বেনজির ভাষায় আক্রমণ করেন পদ্ম শিবিরের রাজ্য মুখপাত্র তথা কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলর সজল ঘোষ ৷ তাঁর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি অনুব্রত মণ্ডলও (Anubrata Mondal) ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি এদিন সুর্পণখা বলেও কটাক্ষ করেন (Sajal Ghosh Slams Mamata Banerjee) ৷

8.SI Suspended: থানায় আসা মহিলাকে কুপ্রস্তাব ! সাসপেন্ড হরিদেবপুর থানার এসআই

পারিবারিক অশান্তিতে অভিযোগ জানাতে থানায় এসেছিলেন এক মহিলা ৷ সেখান থেকেই তিনি কুপ্রস্তাব পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ লালবাজার তদন্ত শুরু করেছে (Offensive proposal to women who comes to Police station) ৷

9.Rituparna Sengupta : 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র চরিত্র থেকে নারীর সম্মান এবং বলিউড, আড্ডায় ঋতুপর্ণা

রঞ্জন ঘোষের 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' আসছে 25 নভেম্বর। এই ছবিতে একজন নভশ্চরের ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে(Rituparna Sengupta on Her Film)। ছবিতে নিজের চরিত্র থেকে সমাজে নারীদের অবস্থান এমনকী বলিউডের কাজ নিয়েও কথা বললেন টলিকুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta Shares Her Thoughts )।

10.Kunal Ghosh: 'অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে চার্জশিটে মিথ্যে লিখতে এজেন্সিকে চাপ দিচ্ছে বিজেপি' ! বিস্ফোরক কুণাল

এজেন্সিকে বাধ্য করা হচ্ছে চার্জশিটে মিথ্যে লিখতে ৷ আর সেগুলিকে ব্যবহার করে অপপ্রচার ও নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি ৷ এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷