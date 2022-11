1. Russian Missile on Poland: ইউক্রেন-পোল্যান্ড সীমান্তে রাশিয়ার মিসাইল আক্রমণ, জরুরি বৈঠকে বাইডেন

সম্প্রতি খারসন ছেড়ে চলে গিয়েছে রাশিয়া ৷ তারপর হঠাৎ গতকাল রাতে পোল্যান্ডের পূর্বপ্রান্তে 'মিসাইল ছোড়ে' পুতিন সরকার ৷ এতে দু'জন মারা গিয়েছেন (2 people died over Russian Missile Attack) ৷

2. Father Killed Daughter: মদ খেতে বাধা, মেয়েকে গুলি করে 'খুন' বাবার

মদ খাওয়ায় বাধা দেওয়ায় মেয়েকে খুন করল বাবা । এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী উত্তরপ্রদেশ । মেয়েকে খুন করে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত । জানা গিয়েছে আবুপুরের মাদ্রাক থানা এলাকায় মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে । মৃত তরুণীর মামা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন (Father Killed Daughter Over Family Dispute)।

3. West Bengal Weather Update: শীতল নভেম্বর, তবুও শহরে শীত দূরেই

নভেম্বরে সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে যে জায়গায় থাকে তার তুলনায় চলতি বছরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নীচে অবস্থান করছে। তবে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে শীত তাড়াতাড়ি পড়বে কি না তার কোনও পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতর এখনই দিতে পারছে না। এই মুহূর্তে ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের কোনও ইঙ্গিত না থাকায় আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক ও পরিষ্কার আবহাওয়া থাকবে, বলছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

4. Gold Siezed in Howrah: হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা-সোনার গয়না !

জুলাই মাসে একবার হাওড়া স্টেশন থেকে বিপুল মূল্যের সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছিল ৷ তার তদন্ত শুরু করেছিল আরপিএফ ৷ এরপর ফের এক ঘটনা ৷ মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হল কয়েক লক্ষ টাকা, সঙ্গে সোনার গয়না (Cash and gold seized in Howrah Station) ।

5. RSS Chief Mohan Bhagwat: '40 হাজার বছরের প্রাচীন অখণ্ড ভারতে সবার ডিএনএ এক', বার্তা আরএসএস প্রধানের

ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত ৷ দেশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সবাই হিন্দু ৷ হিন্দুত্বের উল্লেখ্যের পাশাপাশি অন্য ধর্মে রূপান্তরের বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি (Mohan Bhagwat over Hindutva) ৷

6. UP Rape Case: হাসপাতালে ঢুকে নাবালিকাকে 'ধর্ষণের' চেষ্টা ! ধৃত অভিযুক্ত

গত কয়েকমাসে উত্তরপ্রদেশে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । এই লখনউ শহরেই মাত্র কিছুদিন আগে অটোর মধ্যে 'গণধর্ষণের শিকার' হয়েছেন এক তরুণী । এবার খোদ হাসপাতালে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হল বলে অভিযোগ (Man arrested for allegedly attempting to rape a minor) ।

7. Kolkata Market Price: বাজার করতে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদর

সবজি থেকে ডিম, মাছ থেকে মাংসের দাম কতটা বদলাল ? বাজার করতে যাওয়ার আগে দেখে নিন (Kolkata Market Price) ৷

8. Abhishek Banerjee: 'ডেডলাইন ডিসেম্বর', শুভেন্দু-সুকান্তদের চাপে রাখতে সুর চড়ালেন অভিষেক

ডেডলাইন ডিসেম্বর ইস্যুতে জমজমাট শাসক-বিরোধী তরজা ৷ গেরুয়া শিবিরকে এই ডেডলাইন ডিসেম্বর প্রসঙ্গে একহাত নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়(Abhishek Banerjee) ৷

9. ISL 2022-23: এবার মিশন ওড়িশা, হিমাংশু-হাওকিপ জুটি তৈরিতে নজর স্টিফেনের

সুনীলদের বিরুদ্ধে জয়ে উজ্জীবিত ৷ তবে শুক্রবার ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে নামার আগে দলের বাকি রয়ে যাওয়া খামতি ঢাকতে মরিয়া কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন (EB to face OFC on Friday)। ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে খামতি মেরামত করেই নামতে চাইছেন ব্রিটিশ কোচ।

10. Saswata Chatterjee: বলিউডের কোন পরিচালকের অপেক্ষায় 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র ছাত্রনেতা শাশ্বত ?

25 নভেম্বর মুক্তির পথে রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' (Saswata Chatterjee New Film )। ছবিতে একজন ছাত্রনেতার ভূমিকায় দেখা যাবে শাশ্বত চট্টোপাধ্য়ায়কে (Saswata Chatterjee on his new Film) । 'কাহানি', 'দোবারা'-সহ বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন তিনি । বিভিন্ন ধরনের ছবিতে কাজ করতে ভালোবাসেন শাশ্বত ৷ এবার মুম্বইয়ের কোন পরিচালকের ডাকের অপেক্ষায় বাংলার অপু (Saswata Chatterjee Shares his thoughts) ?