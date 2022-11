1. Abhishek slams Suvendu: মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন শুভেন্দু, কটাক্ষ অভিষেকের

মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Habour) যান স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷ সেখানে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেন ৷ বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) বিরুদ্ধে ৷

2. Modi meets Jinping: জি20 সম্মেলনের নৈশভোজে মুখোমুখি মোদি-জিংপিং

মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে শুরু হয়েছে জি-20 সম্মেলন ৷ সেখানেই মুখোমুখি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং ৷

3. Nisith Pramanik: নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আলিপুরদুয়ার আদালতের

2009 সালে দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে (arrest warrant against union minister of state Nisith Pramanik by Alipurduar Court) ৷

4. Credible Journalism: সাংবাদিকেরা শুধুই সংবাদ বাহক নাকি শান্তি প্রচারক ?

মিলিয়ন ডলার প্রশ্নের সবসময় একটি উত্তর থাকে । সেরকমই একটি সহজ বিষয় ৷ সাংবাদিকদের (Promoters of peace or only messengers) কোনও পক্ষপাত ছাড়াই (Credible Journalism) রিপোর্ট করা উচিত এবং গ্রাউন্ড রিয়েলিটি প্রতিফলিত করা উচিত ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের নেটওয়ার্ক সম্পাদক বিলাল ভাট ৷

5. FIFA World Cup 2022: শুধু নেইমার নন, তিতের ভাবনায় তাঁর ন'জন ফরোয়ার্ডই

সেন্টার ফরওয়ার্ড বা উইং নয় ৷ তিতের পরিকল্পনায় নেইমার (Neymar Jr) খেলবেন সেন্টার ফরওয়ার্ডের ঠিক পিছনে ৷ ব্রাজিলের বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) পরিকল্পনায় এভাবেই ঘুটি সাজাচ্ছেন তিতে (Brazil Coach Tite Plans for World Cup) ৷

6. Salim Slams Mamata: 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক কেন্দ্র-রাজ্যের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি সেলিমের

কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের (MNREGS) টাকা দিচ্ছে না বলে ফের অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Md Salim) ৷ তিনি এই নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছেন ৷

7. Baul Artist Protested in Bardhaman: রাষ্ট্রপতির অপমান ! গানের মাধ্য়মে প্রতিবাদ বাউল শিল্পীর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমানের প্রতিবাদে (Baul Artist Protests for Insulting Remarks to President Droupadi Murmu) এবার পথে নামলেন পূর্ব বর্ধমানে বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত ৷

8. BJP Teachers' Cell: শিক্ষাদুর্নীতিতে বিকাশ ভবন অভিযানে বিজেপির শিক্ষক সেল

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অশান্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ একের পর এক অবস্থান, বিক্ষোভ, মিছিল চলছে মহানগরীতে ৷ এবার পথে নামছেন শিক্ষকেরা ৷ ডিসেম্বরে একাধিক দাবি নিয়ে মিছিল করবেন বিজেপির শিক্ষক সেল (BJP Teachers Cell to protest against Education Scam) ৷

9. Criminal Shot by Police: দিনে ক্যাব ড্রাইভার, রাতে ডাকাতি; পুলিশের গুলিতে আহত নয়ডার শাহরুখ

পুলিশ-দুষ্কৃতীর সংঘর্ষে আহত দুষ্কৃতী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডা পুলিশ স্টেশন সেক্টর 39 এলাকার সেক্টর 98-এর কাছে (Clash Between Police and Vicious Crook) ৷

10. Suvendu Adhikari: রাজ্যের মন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূলের

রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল (complaint filed against Suvendu Adhikari in Singur PS) ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দুর ওই মন্তব্য আদিবাসী বিরোধী ও কুরুচিকর ৷