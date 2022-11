1.SSC Recruitment Scam: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের সিটের প্রধানকে তলব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

তদন্তের স্বার্থে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam)সিট গঠন করে সিবিআই ৷ সিবিআই আধিকারিকদের মধ্যে থেকে 6 সদস্যকে নিয়ে এই সিট গঠন করা হয় ৷ এবার সেই সিটের প্রধানকে হাইকোর্টে তলব করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

2.MS Dhoni: টিম ইন্ডিয়ায় ফের ধোনি-ইজম? জাতীয় দলে গুরুদায়িত্ব নিয়ে ফিরতে পারেন মাহি!

ভারতীয় দলে ফের ধোনি-পর্ব শুরুর সম্ভাবনা (MS Dhoni May Return in Team India) ৷ একটি প্রকাশিত রিপোর্টে তেমনি দাবি করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, রাহুল দ্রাবিড়ের চাপ কমাতে ধোনিকে দলের ডিরেক্টর পদে বসানো হতে পারে ৷

3.Mamata Banerjee: জনসংযোগে মমতা, ঝাড়গ্রামে 'চপ বিক্রি' করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার প্রশাসনিক সভা শেষ করে ঝাড়গ্রাম শহর ফেরার পথে নিজের হাতে চপ ভেজে তা অন্যদের হাতে তুলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন বিনপুর থানার অন্তর্গত মাগুরা এলাকায় একটি চপের দোকানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী । দোকানে তখন তেলেভাজা হচ্ছিল । মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে তেলেভাজার দোকানে ঢুকে পড়েন (Mamata Banerjee distributes Chops)। তারপর নিজেই ডিমের চপ ভেজে কাগজে মুড়ে তা অন্যদের হাতে তুলে দেন মমতা (Mamata Banerjee distributes fritters in Jhargram) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যবহারে যেমন অবাক হয়েছেন তেমন খুশিও দোকান মালিক বুদ্ধদেব মহন্ত ৷ তিনি জানান, চপের দামও মুখ্যমন্ত্রীর (CM Mamata Banerjee) তরফে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

4.Abhishek Banerjee: ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বৈঠকস্থলের অদূরে চলল গুলি

মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Harbour) যান স্থানীয় সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷ যেখানে তিনি বৈঠক করেন, তার কিছুটা দূরের চলল গুলি ৷

5.WHO Chief over PM Modi: জি-20 সম্মেলনে মোদি-সাক্ষাতে হু প্রধান, কৃতজ্ঞ টেড্রস আধানম

বিশ্বজুড়ে চিরাচরিত চিকিৎসার স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে হু-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে ভারত ৷ ইন্দোনেশিয়ায় জি 20 গোষ্ঠীর সম্মেলনে টেড্রস আধানমের সঙ্গে দেখা হল মোদির (Modi Tedros Meet) ৷

6.Nisith Pramanik: নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আলিপুরদুয়ার আদালতের

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল আলিপুরদুয়ার আদালত । 2009 সালে দুটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত নারায়ণ মজুমদার (arrest warrant against union minister of state Nisith Pramanik by Alipurduar Court) ৷

7.Mamata Banerjee: নেতাদের জন্য দেশ নয়, মানুষের জন্য দেশ, কেন্দ্রকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে এক সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি সরাসরি আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে ৷

8.Blast in Pharma Company: ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে বিস্ফোরণ, অন্ধ্রে মৃত কমপক্ষে 3

হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে ৷ মারা গিয়েছেন 3 জন (People died in blast in Pharma Company) ৷

9.Mamata Slams Modi: এবার কি পায়ে ধরতে হবে, একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে মোদিকে তোপ মমতার

মঙ্গলবার বীরসা মুন্ডার জন্মদিন (Birsa Munda Birthday) ৷ সেই উপলক্ষ্যে এদিন ঝাড়গ্রামে রাজ্য সরকারের তরফে অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেখানে তিনি আরও একবার একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷

10.Abhishek Slams Amit Shah: গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা নিয়ে শাহকে আক্রমণ অভিষেকের

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat CM candidate) মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী (Abhishek Slams Amit Shah) ঘোষণা করা নিয়ে অমিত শাহকে আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷