মঙ্গলবার বীরসা মুন্ডার জন্মদিন (Birsa Munda Birthday) ৷ সেই উপলক্ষ্যে এদিন ঝাড়গ্রামে রাজ্য সরকারের তরফে অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধার বাকি দেহাংশ উদ্ধারে আফতাবকে নিয়ে মেহরৌলির জঙ্গলে পুলিশ

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আফতাব আমিন পুনাওয়ালাকে নিয়ে জঙ্গলে গেল পুলিশ (Delhi Police Take Aftab Amin to jungle) ৷ সেখানে শ্রদ্ধার বাকি দেহাংশগুলির খোঁজ করছেন তদন্তকারীরা (Body Parts of Shraddha Walker) ৷ অভিযোগ 6 মাস আগে শ্রদ্ধাকে খুন করে, দেহের 35টি টুকরো করেছিলেন প্রেমিক আফতাব ৷

3. Abhishek Slams Amit Shah: গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা নিয়ে শাহকে আক্রমণ অভিষেকের

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat CM candidate) মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী (Abhishek Slams Amit Shah) ঘোষণা করা নিয়ে অমিত শাহকে আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷

4. Pollard Retires from IPL: আইপিএল'কে আলবিদা পোলার্ডের, তবে থাকছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গেই

আইপিএলে সাঙ্গ হল কায়রন পোলার্ডের পালা ৷ মঙ্গলবার বিশ্বের সবচেয়ে চর্চিত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে বিদায় জানালেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার (Kieron Pollard announces his retirement from IPL) ৷ তবে ক্রিকেটার হিসেবে গুডবাই জানালেও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সঙ্গে জুড়ে থাকছেন তিনি ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কোচ হিসেবে আইপিএলে পরবর্তী অধ্যায় শুরু করছেন পোলার্ড ৷

5. Akhil Giri: রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে অখিল গিরিকে ফের নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করায় রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরিকে মঙ্গলবারের মধ্যেই ফের নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

6. Suvendu Adhikari: শুভেন্দুর সুস্থতা কামনা করতে যাওয়ায় মন্ত্রীর পুত্র-সহ 17 জনের নামে মামলা

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সুস্থতা কামনা করতে কাঁথির শান্তিকুঞ্জের সামনে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূলের ছাত্র-যুব কর্মীরা ৷ সেই নিয়ে মামলা হল কাঁথি থানায় ৷ 17 জন অভিযুক্তের মধ্যে নাম রয়েছে কারামন্ত্রীর ছেলেরও ৷

7. Modi meets Rishi: জি-20 সম্মেলনের মঞ্চে মুখোমুখি ঋষি-মোদি

মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে শুরু হয়েছে জি-20 সম্মেলন (G20 Summit) ৷ সেই সম্মলনের মাঝে মুখোমুখি হলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক (UK PM Rishi Sunak) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷

8. Extramarital Affair Death: গৃহবধূকে গলা কেটে খুন, পরে সোশাল মিডিয়ায় লাইভে আত্মহত্যা প্রেমিকের

আজ ভোরে ফুলবাড়িতে একটি বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ ৷ এর মধ্যে প্রেমিক রেললাইনে ফেসবুক লাইভ করে খুনের কথা স্বীকার করেন ৷ ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান তিনি (Lover died during facebook live in rainline) ৷

9. Modi-Biden-Macron: বাইডেন থেকে ম্যাক্রোঁ, জি-20 সামিটের মঞ্চে মোদির বাহুডোরে তাবড় রাষ্ট্রনায়করা

বার্ষিক জি20 সম্মেলনে (Annual G20 Summit) অংশ নিতে ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো ভিদোদো সম্মেলনের আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ৷ এবারের জি20 সম্মেলনের থিম ‘রিকভার টুগেদার, রিকভার স্ট্রংগার’ (Recover Together Recover Stronger) ৷

10. TMC Factionalism: সাঁইথিয়ায় বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেফতার 12, উদ্ধার তাজা বোমা

সোমবার সাঁইথিয়ায় এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ (TMC Factionalism) হয় ৷ চলে ব্যাপক বোমাবাজি ৷ বোমা বিস্ফোরণের (Bomb Blast) জেরে এক ব্যক্তির পা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় । বিস্ফোরণে আরও দু'জন গুরুত্বর আহত হন ৷ এই ঘটনায় 12 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷