1. Dengue in Kolkata: আইডি হাসপাতালে ডেঙ্গিতে জোড়া মৃত্যু, আতঙ্ক বাড়ছে তিলোত্তমায়

রাজ্যে ক্রমশই বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ ৷ এবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে মৃত্যু হল দুই ডেঙ্গি আক্রান্তের (Beleghata Id Hospital) ৷

2. G20 Summit Bali: ‘একত্রে ঘুরে দাঁড়ানো’র স্লোগান জি20 সম্মেলনে, অংশ নেবেন নরেন্দ্র মোদি

‘রিকভার টুগেদার, রিকভার স্ট্রংগার’ (Recover Together Recover Stronger), স্লোগানে জি20 সম্মেলন বালি শুরু হচ্ছে আজ ৷ যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi at Indonesia Bali) ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নেবেন ৷

3. Early Retirement Crisis: 50-এই অবসর নিলে কীভাবে চলবে পরবর্তী জীবন ? জেন জেডকে পরামর্শ নিতিন কামাথের

জেনারেল জেডকে (Gen Z retiring by 50) অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হতে পারে ৷ ইতিমধ্যেই অবসর নেওয়ার বয়স কমছে ৷ 50 বছরেই (Retiring by 50 what next) নিজের চাকরিকে বিদায় জানাতে হচ্ছে । জেরোধা ব্রোকারেজ ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা নিতিন কামাথ 50 পরবর্তী অবসর জীবনকে সংকটমুক্ত রাখার উপায় বাতলেছেন (Nithin Kamath gives suggestions)৷ 50 থেকে 80 বছর বয়স পর্যন্ত অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে কী পরিকল্পনা করা উচিত তার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷

4. Stone Quarry Collapses: মিজোরামের পাথর খাদানে ধস ! মৃত 10, নিখোঁজ 5

পাথর খাদান ধসে মৃত 10, নিখোঁজ 5 ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে প্রায় 160 কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ মিজোরাম হাঁথিয়াল জেলায় একটি পাথর খাদানে (Stone Quarry Collapses in Mizoram) ৷

5. World Population: উন্নয়নের মাইলফলক ! আটশো কোটি ছুঁল বিশ্বের জনসংখ্যা

আজ মঙ্গলবার বিশ্বের জনসংখ্যা 8 বিলিয়নে (800 কোটি) পৌঁছল ৷ মনে করা হচ্ছে, 2050 সালের মধ্যে মানুষের গড় আয়ু 77.2 বছর হতে পারে (World Population to Hit 8 Billion) ৷

6. Dengue: দত্তপুকুর বাজারে ডেঙ্গি নির্মূলে তৈরি প্রতিরোধ বাহিনী

দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গির (Dengue) প্রকোপ ৷ দত্তপুকুরে এই মুহূর্তে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 23 ৷ দত্তপুকুর-সহ অশোকনগর, দেগঙ্গা ও বারাসত ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ৷ এবার ডেঙ্গি সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হল ৷ বারাসত ব্লক ওয়ানের দত্তপুকুর বাজারে ডেঙ্গি থেকে মুক্তি পেতে গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী (Dengue Prevention Force) ৷ এদের কাজ হল মানুষের মধ্যে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো ৷ যততত্র ময়লা আবর্জনার স্তূপ তৈরি না করা ৷ জল-নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখা ৷

7. Kali Idol Jewellery Recovered: সোনামুখী পুলিশের বড় সাফল্য, উদ্ধার চুরি যাওয়া গয়না

কালীপুজোর (Kali Puja) পরের দিন রাতে প্রতিমার গায়ে থাকা সোনা ও রুপোর গয়নাগুলি চুরি হয়ে যায় ৷ সোনামুখী শহরের তিনটি কালীমন্দির থেকে একই রাতে গয়নাগুলি চুরি করা হয় । এরপরই দায়ের করা হয় তিনটি পৃথক মামলা । এই ঘটনার পর তদন্তে নামে সোনামুখী থানার পুলিশ ৷ তদন্তের স্বার্থে গঠন করা হয় একটি বিশেষ দল । অবশেষে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মোট চার জনকে ৷ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া গয়নাগুলি (Police recovered stolen jewellery of Kali idol) । বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সদর দফতরে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানান জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি ।

8. Sania-Shoaib Relationship: সাদামাটা টুইটে স্ত্রী সানিয়াকে জন্মদিনের অভিনন্দন শোয়েবের

স্ত্রী সানিয়া মির্জাকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করলেন শোয়েব মালিক (Shoaib Malik Wishes Sania Mirza on Birthday) ৷ সাদামাটা পদ্ধতিতে বাকি 10 জনের মতোই ছিল সেই অভিনন্দন বার্তা ৷

9. Shardul Thakur in KKR: নাইট শিবিরে শার্দূল, আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন কামিন্স ও বিলিংস

আইপিএল ট্রান্সফার উইন্ডোতে (IPL Transfer Window) একের পর এক চমক দিচ্ছে কেকেআর ৷ লকি ফার্গুসন এবং রহমানুল্লাহ গুরবাজের পর এবার দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে অখ্যাত আমন খানের বদলে শার্দূল ঠাকুরকে দলে নিল নাইটরা (Shardul Thakur from Gujarat Titans to KKR) ৷ অন্যদিকে, আগামী বছরের আইপিএল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন প্যাট কামিন্স (Pat Cummins) এবং স্যাম বিলিংস (Sam Billings) ৷

10. Superstar Krishna Passes away: তারার দেশে সুপারস্টার ! প্রয়াত জনপ্রিয় তেলেগু অভিনেতা কৃষ্ণা

পাঁচ দশকের কেরিয়ারে, কৃষ্ণা বিভিন্ন চরিত্রে 350টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন । 2009 সালে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করে (Superstar Krishna Passes away) ।