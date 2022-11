1. Superstar Krishna Passes away: তারার দেশে সুপারস্টার ! প্রয়াত জনপ্রিয় তেলেগু অভিনেতা কৃষ্ণা

পাঁচ দশকের কেরিয়ারে, কৃষ্ণা বিভিন্ন চরিত্রে 350টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন । 2009 সালে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করে (Superstar Krishna Passes away) ।

2. India-Nepal Border Closed: নেপালে নির্বাচন, চারদিনের জন্য বন্ধ থাকবে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত

নেপালে সাধারণ নির্বাচনকে মাথায় রেখে বন্ধ করা হচ্ছে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত (India-Nepal border) । আগামী 17 নভেম্বর থেকে 20 নভেম্বর পর্যন্ত চারদিনের জন্য বন্ধ থাকবে সীমান্ত । এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা (Indo Nepal Border Will be Closed for four days) ৷

3. Mamata Apologises: রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে অখিল গিরির মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন মমতা

রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে (President Murmu) অখিল গিরির মন্তব্যের (Akhil Giri Remarks) জন্য এ বার ক্ষমা (Mamata Apologises) চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

4. kolkata Market price: দাম কমল বেশ কয়েকটি সবজির, মাছ-মাংস-ডিমের দর কত ? দেখে নিন একনজরে

আবারও কয়েকটি সবজির দাম কমল । মাছ মাংসের দাম কার্যত একই রইল । একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

5. Sabyasachi FB Post: 'ঐন্দ্রিলার জন্য মন থেকে প্রার্থনা করুন', ফেসবুক পোস্টে কাতর আবেদন সব্যসাচীর

দিনতিনেক আগে অনুরাগীদের কাছে অভিনেত্রীর সুস্থতা কামনার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ঐন্দ্রিলার মা শিখা শর্মা ৷ সোমবার একই আবেদন এল দুঃসময়ে অভিনেত্রীক সর্বক্ষণের সঙ্গী তথা অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরীর (Sabyasachi Chowdhury appeals to the fans for Aindrila through social media) তরফে ৷ যে পোস্টে পরিষ্কার অলৌকিক কোনও শক্তির অপেক্ষায় ঐন্দ্রিলার প্রিয়জনেরা ৷

6. FIFA World Cup 2022: রোনাল্ডোই নিউক্লিয়াস, তবে জোটার অভাব ভোগাতে পারে পর্তুগিজদের

2018 রাশিয়ায় প্রত্যাশার অনেক দূর থেকেই রাশিয়া থেকে ফিরতে হয়েছিল পর্তুগালকে (Portugal National Football Team) ৷ 2020 ইউরোতেও রাউন্ড অফ 16-র গেরো পেরোতে পারেনি তারা ৷ তবে 2022 এসে ফের বিশ্বকাপের মঞ্চে বুক বাঁধছে সেদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ৷ কারণ তাঁদের দলে যে একটা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo) আছে ৷

7. Man Kills Live-in Partner: মার্কিন সিরিজ দেখেই খুনের ছক, নতুন ফ্রিজে প্রেমিকার টুকরো দেহ সংরক্ষণ আফতাবের

প্রেমিকাকে খুনের পর তাঁর দেহ কেটে 35টি টুকরো করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে (Crime Against Women) ৷ ইতিমধ্যেই ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ (Man Arrested by Delhi Police) ৷

8. Suvendu on Akhil Giri: অখিল গিরিকে পদত্যাগের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিন রাজ্যপাল: শুভেন্দু

অখিল গিরির পদত্যাগ দাবি করে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজভবনে ডেপুটেশন দিল বিজেপি(Suvendu on Akhil Giri)৷ রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েও না-মেলায় এই সিদ্ধান্ত রাজ্য বিজেপির ৷

9. World Diabetes day and Rasgulla Day 2022: শরীর আছে রোগ থাকবে, রসগোল্লাও থাক হাত ধরাধরি করে

রসগোল্লা দিবস আর মধুমেহ দিবস একই দিনে। হতাশ হওয়ার কিছু নেই । চিকিৎসকরা বলছেন, রসগোল্লা মধুমেহর শত্রু নয় ! মধুমেহ সামলেই মিষ্টি মুখ করা যায় (Diabetes can be controlled even after consuming Rasgulla) ।

10. World Acupuncture Day: আজ বিশ্ব আকুপাংচার দিবস

প্রতি বছর 15 নভেম্বর বিশ্ব আকুপাংচার দিবস হিসাবে পালিত হয় (World Acupuncture Day) ৷