1. Sabyasachi FB Post: 'ঐন্দ্রিলার জন্য মন থেকে প্রার্থনা করুন', ফেসবুক পোস্টে কাতর আবেদন সব্যসাচীর

দিনতিনেক আগে অনুরাগীদের কাছে অভিনেত্রীর সুস্থতা কামনার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ঐন্দ্রিলার মা শিখা শর্মা ৷ সোমবার একই আবেদন এল দুঃসময়ে অভিনেত্রীক সর্বক্ষণের সঙ্গী তথা অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরীর (Sabyasachi Chowdhury appels to the fans for Aindrila through social media) তরফে ৷

2. Child in Ventilation: 5 বছর ভেন্টিলেশনে, বের করলেই হতে পারে মৃত্যু; শিশু দিবসে সাত বছরের এক কন্যার জীবনযুদ্ধের কাহিনি

কলকাতার হাসপাতালে 5 বছর ধরে ভেন্টিলেশনে রয়েছে 7 বছরের কন্যা (Child in Ventilation)৷ ডাক্তাররা বলছেন বের করলেই হতে পারে মৃত্যু ৷ শিশু দিবসে রইল বিরল রোগগ্রস্ত এক শিশুর জীবনযুদ্ধের কাহিনি ৷

3. Mamata on Market Price: রাজ্যের বাজারদর স্থিতিশীল জানিয়েও, মুরগির মাংস-ডিম-শাকসবজির দাম নিয়ে প্রশ্ন মমতার

সোমবার নবান্নে বাজার কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ওই বৈঠকের রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন ৷ তিনি জানান, বাংলার বাজারদর অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই স্থিতিশীল (Mamata on Market Price) ৷ তার পরও তিনি মুরগির মাংস, ডিম, শাকসবজির দাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷

4. MGNREGA 100 Days Work: 100 দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা শুভেন্দুর

দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ গোটা রাজ্যে 100 দিনের কাজের টাকা নয়ছয় করেছে তৃণমূল কর্মীরা(MGNREGA 100 Days Work)৷ এমনই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি ৷

5. TMC Inner Clash: গোষ্ঠী সংঘর্ষে বোমাবাজিতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন তৃণমূল কর্মীর পা

ফের উত্তপ্ত বীরভূম ৷ এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ (TMC Inner Clash) ৷ চলে বোমাবাজি ৷ বোমাবাজিতে গুরুতর জখম হন একজন ৷ পা দেহ থেকে আলাদা হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাঁর ৷ বিস্ফোরণে আরও দু'জন গুরুত্বর আহত হয়েছেন (Bomb Blast in TMC Inner Clash) ৷

6. Khaki Colour Police Uniform: ম্যাঙ্গালোর থেকেই পথ চলা শুরু হয়েছিল পুলিশের খাঁকি উর্দির

খাঁকি রঙের (Khaki Colour) পুলিশের উর্দির (Police Uniform) যাত্রা শুরু হয়েছিল ম্য়াঙ্গালোর (Mangalore) থেকে ৷ জেনে নিন সেই ইতিহাস ৷

7. Helicopter Shape Car: বিহারি বিয়ের অনুষ্ঠানে নজর কাড়ছে 'হেলিকপ্টার গাড়ি'

বিহারের (Bihar) বিয়ের অনুষ্ঠানে নতুন চমক 'হেলিকপ্টার গাড়ি' (Helicopter Shape Car) ! কী এই বাহন ? জানুন ৷

8. Forced Religious Conversion: জোর করে ধর্মান্তকরণ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

জোর করে ধর্মান্তকরণের (Forced Religious Conversion) জন্য তামিলনাড়ুর এই স্কুল ছাত্রী আত্মঘাতী হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ তার প্রেক্ষিতেই এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় ৷ সেই মামলার শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, জোর করে ধর্মান্তকরণ অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ৷

9. 2014 TET Pass List: টেট উত্তীর্ণদের তালিকায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নাম বিতর্কে সাফাই পর্ষদ সভাপতির

সদ্য প্রকাশিত 2014 প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের (2014 TET Pass List) নম্বরের তালিকায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নাম নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তা নিয়ে সাফাই দিলেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল ৷ এই তালিকায় নাম রয়েছে (2014 tet pass list name controversy) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষেদের ৷

10. Students Agitation: ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভে (Students Agitation) উত্তাল হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (North Bengal University)৷ হাতাহাতিতে জড়ালেন বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা ৷ যদিও ঘটনার দায় নিতে অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷