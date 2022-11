1. Pakistani Balloon in J-K: জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় দেখা মিলল পাকিস্তানি বেলুনের

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় পাওয়া গিয়েছে একটি পাকিস্তানি বেলুন (Pakistani Balloon) । যাতে লেখা রয়েছে 'বিএইচএন' ৷ বেলুনটিকে দেখতে একটি বিমানের মতো ৷

2. Stray Dog Killed in Ghaziabad: পথকুকুরকে চেনে ঝুলিয়ে দড়ি টানাটানি ! গাজিয়াবাদে ভাইরাল হাড়হিম করা ভিডিয়ো

পিলারে চেন দিয়ে ঝুলিয়ে একটি কুকুরকে দু’দিক থেকে টানাটানি করছে দুই যুবক । এমনই ভিডিয়ো ভাইরাল হল সোশাল মিডায়ায় (Tug of War Killed Dog in Ghaziabad) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদে ৷ ঘটনায় কুকুরটির মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

3. Horrific Accident in Asansol: ফের বালির লরির ধাক্কায় মৃত্যু, প্রতিবাদে ভাঙচুর, পথ অবরোধ

আসানসোল দক্ষিণ থানার ডামরা এলাকায় বালির লরির ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু (Asansol Vandalism) । মৃত সাইকেল আরোহীর নাম গরিবন ধাড়ি (56) ।

4. Suspects Arrested: বিশ্বনাথ ধামে অকারণে ঘোরাঘুরি, ধৃত সন্দেহভাজন 3 যুবক

রবিবার কাশী বিশ্বনাথ ধামে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Theree Suspects Caught in kashi Vishwanath Dham) । যুবকদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় মন্দির চত্বরে উপস্থিত সিআরপিএফ জওয়ানরা 4 নম্বর গেট থেকে সন্দেহভাজন ওই তিন যুবককে গ্রেফতার করে ।

5. Istanbul Explosion: ইস্তানম্বুল বিস্ফোরণ, গ্রেফতার বিস্ফোরক রেখে আসা ব্যক্তি

রবিবার ছুটির দিনে বিস্ফোরণে (Explosion) কেঁপে ওঠে ইস্তানবুলের (Istanbul) ব্যস্ত রাস্তা ৷ ঘটনায় মারা গিয়েছে 6 জন এবং জখম হয়েছেন অন্তত 53 জন ৷ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সোয়লু (Turkish Interior Minister Suleyman Soylu) ৷

6. World Diabetes day: আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, ইতিহাস থেকে গুরুত্ব জেনে নিন বিশদে

ঘরে বসেই ডায়াবেটিক রোগীদের শনাক্ত করা হচ্ছে । লাইফস্টাইলের পরিবর্তন না হলে তা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে । তাই ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর আজ (14 নভেম্বর) বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালিত হয় (World Diabetes Day)।

7. Kanpur Body Recovered: দোকানদারের রহস্যমৃত্যু, দেহ মিলল ফ্রিজারে

কানপুরে এক দোকানদারের দেহ উদ্ধার হল ফ্রিজার থেকে (Shopkeeper Body Recovered from Freezer in Kanpur) ৷ বাড়িতে রাখা ফ্রিজারে প্রায় 4দিন ধরে পড়েছিল ব্যবসায়ী কুবের সিংয়ের দেহ ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

8. West Bengal Assembly Winter Session: শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন, নজরে কোন কোন ইস্যু ?

অখিল এবং ডেঙ্গি পরিস্থিতি ছাড়াও এই অধিবেশনে আরও একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যু চর্চায় আসতে পারে । সূত্রের খবর, তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই অধিবেশনে সিএএ-র বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হবে। শেষমেশ তা হলে বিরোধী বিজেপি বিধায়করা যে তার প্রতিবাদে সরব হবেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (CAA, Dengue, remarks on Prez could be the main issues in the upcoming session ) ।

9. New Film Aayu Rekha: বড় পর্দায় এবার জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা, আসছে 'আয়ু রেখা'

এবার জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা হতে চলেছে বড়পর্দায় ৷ নতুন ধরনের থ্রিলারের মোড়কে 'আয়ুরেখা' ছবি বানাতে চলেছেন রাজদীপ ঘোষ ৷ থাকছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী ঊষসী রায়-সহ আরও অনেকে ৷

10. Canadian Armed Forces: ভারতীয় বংশোদ্ভুত স্থায়ী নাগরিকদের কানাডার সেনায় যোগদানের সুযোগ

কানাডার সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে ভারতীয় বংশোদ্ভুত স্থায়ী নাগরিকদের যোগদানে সুযোগ দেবে জাস্টিন ট্রুডোর সরকার nent Indian Residents Can Join Canadian Military) ৷