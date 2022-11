1. West Bengal Assembly Winter Session: শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন, নজরে কোন কোন ইস্যু ?

অখিল এবং ডেঙ্গি পরিস্থিতি ছাড়াও এই অধিবেশনে আরও একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যু চর্চায় আসতে পারে । সূত্রের খবর, তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই অধিবেশনে সিএএ-র বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হবে। শেষমেশ তা হলে বিরোধী বিজেপি বিধায়করা যে তার প্রতিবাদে সরব হবেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (CAA, Dengue, remarks on Prez could be the main issues in the upcoming session ) ।

2. Controversial Statement by TMC Leader: 'পঞ্চায়েতে ভয়ংকর খেলা হবে, সব বুথে ছেলে তৈরি রাখুন...' বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেতার

"প্রত্যেকটা বুথে 20 জন করে 40 ছেলে তৈরি থাকতে হবে । তোমাদের মারতে বলছি পিছনে, তোমরা গিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছ !" ভোগালী 2-এর প্রধান মোদাচ্ছের হোসেন (Modasser Hossain)-এর এই মন্তব্যে ফের বিতর্ক দানা বাঁধল (Bhangar TMC Panchayat Pradhan Threatened) ৷

3. Ghaziabad Murder Case: দেওর-বৌদির প্রেমে কাঁটা দাদা ! গলা কেটে 'খুন' ভাইয়ের

ছোট ভাই আর স্ত্রীর এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে বাধা দিয়েছিলেন আজিজ। এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি আজিজের স্ত্রী এবং ছোট ভাই আমির (Elder brother got killed over extra monitorial affair)।

4. Disappointment of Babar Azam: মেলবোর্নে স্বপ্নভঙ্গ ! বিরানব্বইয়ের ইমরান হতে পারলেন না বাবর

মেলবোর্নে ফিরল না তিরিশ বছর আগের সন্ধে ৷ বিরানব্বই বিশ্বকাপ ফাইনালের উলটপুরাণ ঘটিয়ে বিশ্বসেরার খেতাব উঠল ইংল্যান্ডের মাথায় (England beat Pakistan to clinch T20 WC) ৷ একটি চোট এবং দু'টি বলই বাবরদের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন মাটি করে দিল । তফাৎ গড়ে দিল ইমরান খান এবং বাবর আজমের মধ্যেও ।

5. West Bengal Weather Update: সন্ধ্যায় তাপমাত্রা নেমে18 ডিগ্রি, শহরে শীতের আমেজ

সবে নভেম্বরের মাঝামাঝি (West Bengal Weather Update) ৷ তার মধ্যেই বঙ্গে পারদ পতন ৷ রবিবার সন্ধ্যায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷

6. Kolkata Market Price: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর

আবারও কয়েকটি সবজির দাম কমল । মাছ মাংসের দাম কার্যত একই রইল । একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

7. Suspects Arrested: বিশ্বনাথ ধাম সন্দেহভাজন 3 ব্য়ক্তি ধৃত

রবিবার কাশী বিশ্বনাথ ধামে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Theree Suspects Caught in kashi Vishwanath Dham) । যুবকদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় মন্দির চত্বরে উপস্থিত সিআরপিএফ জওয়ানরা 4 নম্বর গেট থেকে সন্দেহভাজন ওই তিন যুবককে গ্রেফতার করে ।

8. Mamata Banerjee: অখিল বিতর্কের মধ্যেই আদিবাসী মন পেতে বিধায়কদের চিঠি মমতার

অখিল গিরির (Akhil Giri) মন্তব্য়ের জেরে তৈরি হওয়া বিতর্ক পিছনে ফেলে আদিবাসী মন পেতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ ঝাড়গ্রাম সফরের (Jhargram Visit) আগে কী পদক্ষেপ করলেন তিনি ?

9. Buffalo died due to Helicopter: হেলিকপ্টারের 'আওয়াজে' মোষের মৃত্যু, পাইলটের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে থানায় গেলেন মালিক

মালিক বলবীরের অভিযোগ, হেলিকপ্টারটি 10 ফুট উঁচু থেকে ফুল বর্ষণ করছিল (Flower Rain in Every Village of Behror) । তাতেই বিকট আওয়াজে মোষটির বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে ।

10. World Diabetes day: আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস, ইতিহাস থেকে গুরুত্ব জেনে নিন বিশদে

ঘরে বসেই ডায়াবেটিক রোগীদের শনাক্ত করা হচ্ছে । লাইফস্টাইলের পরিবর্তন না হলে তা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে । তাই ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর আজ (14 নভেম্বর) বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালিত হয় (World Diabetes Day)।