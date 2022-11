1. T20 WC Final: বিরানব্বইয়ের উলটপুরাণ, পাক-ম্যাজিক ভোঁতা করে টি-20'তে দ্বিতীয়বার বিশ্বজয় ইংরেজদের

2019 লর্ডসের পর 2022 মেলবোর্ন, ব্যাট হাতে ইংরেজদের বিশ্বজয়ের নায়ক হয়ে রইলেন বেন স্টোকস ৷ 137 রান তাড়া করতে নেমে স্টোকসের অপরাজিত 52 রানে লক্ষ্যপূরণ করল 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা (Ben Stokes hits match winning 52 runs) ৷ তাও আবার এক ওভার বাকি থাকতেই ৷

2. BJP Lootera Poster: কেজরিওয়ালের পরিচালনায় 'লুটেরা'র নায়ক সিসোদিয়া, নতুন পোস্টারে আপ'কে কটাক্ষ বিজেপির

আবগারি দুর্নীতি, অর্থজালিয়াতিতে অভিযুক্ত সুকেশ চন্দ্রশেখরের ঘুষ দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ- সব মিলিয়ে চাপেই আছে আপ ৷ তার মধ্যে মোদি-রাজ্য গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম বিরোধী দল (BJP takes a dig at AAP) ৷

3. Nick Welcomes 12th baby: দ্বাদশ সন্তানের জন্ম, আহ্লাদে আটখানা নিক ক্যানন

দ্বাদশ সন্তানের জন্ম হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মার্কিন টিভি উপস্থাপক (American television host) নিক ক্যানন (Nick Cannon)। অ্যাবি দে লা রোসা 1 নভেম্বর তাঁর এই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন (Nick Welcomes 12th baby)৷

4. Dolphins at Bhatye Sea: ঝাঁকে-ঝাঁকে ডলফিন ভিড় করছে মহারাষ্ট্রের ভাট্যে সৈকতে, দেখুন ভিডিয়োয়

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরির কাছেই রয়েছে ভাট্যে সৈকত ৷ সেখানে সম্প্রতি ঝাঁকে-ঝাঁকে ডলফিনের দেখা মিলেছে ৷ এই ঘটনা নতুন নয়, এখানে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় ডলফিনের আনাগোনা (Dolphins at Bhatye Sea) ৷

5. Sachin Tendulkar: 'একরাতে পয়লা নম্বর হওয়া যায় না', দুঃসময়ে রোহিতদের পাশে 'মাস্টার-ব্লাস্টার'

টি-20 বিশ্বকাপে ব্যর্থ ভারতীয় দলের পাশে দাঁড়ালেন সচিন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar Backs Team India) ৷ সমালোচকদের পালটা জবাব দিলেন মাস্টার-ব্লাস্টার ৷ জানালেন, বিশ্বের পয়লা নম্বর দল হওয়া একরাতের কাজ নয় (Getting No One Does not Happen Overnight) ৷

6. Pet Attack: পোষ্য কামড়ালে এবার মালিককে দিতে হবে 10 হাজার টাকা, কবে থেকে লাগু এই নিয়ম ?

পোষ্য কুকুরদের (Pet) আক্রমণ নিয়ে শনিবার একটি মিটিং করেছিল নয়ডা প্রশাসন। বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পোষ্য কুকুর বা বিড়ালের জন্য কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে পোষ্যের মালিককে 10 হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (Owners to Pay Rs 10 Thousand for Treatment) ৷ এর পাশাপাশি চিকিৎসার দায়িত্বও নিতে হবে মালিককেই। এই নিয়ম লাগু হতে চলেছে আগামী বছরের 1 মার্চ থেকে ৷

7. Dengue Awareness by KMC: টনক নড়ল অবশেষে! আগামী বছর শুরু থেকেই ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপর হবে কেএমসি

এবছর যেভাবে ডেঙ্গি তার প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে চিন্তিত স্বাস্থ্য দফতর (Health Department) ৷ ডেঙ্গি সচেনতায় নবান্নের তরফে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পৌর এলাকাগুলিতে ৷

8. Gold Seized in Mumbai Airport: 32 কোটি টাকার 61 কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত মুম্বই বিমানবন্দরে

মুম্বই বিমানবন্দরে (Mumbai Airport) কাস্টমসের আধিকারিকরা 32 কোটি টাকা মূল্যের 61 কেজি সোনা (61 kg gold) আটক করলেন (Gold Seized in Mumbai Airport)৷ দুটি পৃথক মামলায় সাত যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

9. Shah Rukh Khan: শাহরুখ নন, মুম্বই বিমানবন্দরে আটকানো হয়েছিল তাঁর দেহরক্ষীকে !

শাহরুখ খানকে (Shah Rukh Khan) মুম্বই বিমানবন্দরে (Mumbai International Airport) আটকানো হয়েছে বলে যে খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল, তা সঠিক নয় ৷ এমনটাই দাবি করেছে শুল্ক বিভাগের (Customs Department) মুম্বই কার্যালয় ৷ তাঁদের বক্তব্য, আটকানো হয়েছিল শাহরুখের দেহরক্ষী রবি সিংকে (Ravi Singh) ৷

10. Amjad Khan Birth Anniversary: শোলে থেকে ইয়ারানা, জন্মদিনে ফিরে দেখা আমজাদ খানের সেরা 5 ছবি

আজ আমজাদ খানের 82তম জন্মদিন (Amjad Khan Birth Anniversary)৷ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতো তাঁর সেরা 5 ছবি দিয়েই সেলিব্রেট করা যাক প্রয়াত অভিনেতার এই বিশেষ দিন ৷