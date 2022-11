1. Prashant Kishor: 'আমি কেন ভোটে লড়ব ?', সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন রণকৌশলী প্রশান্ত

বিহার তাঁর নিজের রাজ্য ৷ সেখানে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না প্রশান্ত কিশোর ৷ কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য অন্যরকম (Prashant Kishor on contesting election) ৷

2. Mamata Jhargram Visit: আদিবাসীদের মন পেতে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে ঝাড়গ্রামে মমতা

আদিবাসীদের মন পেতে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে ঝাড়গ্রামে (Mamata Jhargram Visit) যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তিনি 15 নভেম্বর বিরসা মুন্ডার (Birsa Munda Birthday) পাঁচটি মূর্তির উদ্বোধন করবেন ৷

3. Amit Malviya: 'পুরনো অপরাধী', অখিলকে টুইট-তোপ অমিত মালব্যর

সোশাল মিডিয়ায় অখিলকে আক্রমণে করেই চলেছেন বিজেপি নেতারা । এবার তাঁকে আক্রমণ করলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য । তাঁর কথায়, "মমতার এই মন্ত্রী আসলে পুরনো অপরাধী। (Amit Malviya Slammed Akhil Giri)" ৷

4. Jaunpur Surgery: পেটে 6 ইঞ্চির ছুরি নিয়ে ছ'দিন ! জটিল অস্ত্রোপচারে জীবনে ফিরলেন রোগী

যকৃতে (Liver) টানা ছ'দিন ধরে আটকে ছিল 6 ইঞ্চির ছুরি ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) জৌনপুরের (Jaunpur) এই ঘটনায় মরণাপন্ন রোগীকে কীভাবে বাঁচালেন চিকিৎসকরা ? কীভাবে করা হল জটিল অস্ত্রোপচার (Surgery) ?

5. Elon Mask: টুইটার ব্লু টিক সম্ভবত আগামী সপ্তাহের শেষে ফিরে আসবে, জানালেন মাস্ক

টুইটার ব্লু টিক (Twitter Blue Tick) সম্ভবত আগামী সপ্তাহের শেষে ফিরে আসবে বলে টুইটে জানিয়েছেন ইলন মাস্ক (Elon Mask) ৷ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট চিহ্নিতকরণ এবং এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টুইটারের কিছু অ্যাকাউন্টে অফিসিয়াল লেবেল লাগানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

6. Father Killed Child: 3 বছরের শিশুকে 'খুন' বাবার ! 11 ঘণ্টা জেরার পর গ্রেফতার

3 বছরের সন্তানকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার বাবা ৷ কলকাতার আনন্দপুরের ঘটনায় 11 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Father Accused of Murdering Three Years Old Child in Kolkata) ৷

7. Rajiv Gandhi Assassination: খুনি বা সন্ত্রাসবাদী নন তাঁরাই ভুক্তভোগী, দাবি রাজীব গান্ধি হত্যায় সাজা থেকে মুক্ত রবিচন্দ্রনের

তাঁরা খুনি বা সন্ত্রাসবাদী নন, ভুক্তভোগী (People Should See Us as Victims Not Killers) ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে এমনটাই দাবি করলেন রাজীব গান্ধি হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত আর পি রবিচন্দ্রন (Rajiv Gandhi Assassination Convict RP Ravichandran) ৷

8. I-League 2022: হার দিয়ে আই লিগ শুরু মহামেডান স্পোর্টিংয়ের

শুরুটা ভালো হল না মহামেডান স্পোর্টিংয়ের (Mohammedan SC) । শনিবার আই লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে 1-0 গোলে পরাজিত ।

9. T-20 World Cup: 92‘র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে উত্তেজিত বাবর

1992 দলের পারফর্মেন্স ছুঁতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করবেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম ৷ যেখানে 30 বছর আগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান দল (Babar Azam More Excited Than Nervous) ৷ সেই অস্ট্রেলিয়ার মেলর্বোন ক্রিকেট গ্রাউন্ড ৷ আর প্রতিপক্ষ এবারেও ইংল্যান্ড ৷ ফর্মে থাকা বিধ্বংসী জস বাটলারের (Jos Buttler) দল ৷

10. Alor Theekana: আলোর ঠিকানায় নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা

বাংলা ধারাবাহিক (Bengali Serial) আলোর ঠিকানায় (Alor Theekana) নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির থাকছেন অঙ্কুশ হাজরা (Ankush Hazra) ও ঐন্দ্রিলা সেন ৷