1. Amit Malviya: 'পুরনো অপরাধী', অখিলকে টুইট-তোপ অমিত মালব্যর

সোশাল মিডিয়ায় অখিলকে আক্রমণে করেই চলেছেন বিজেপি নেতারা । এবার তাঁকে আক্রমণ করলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য । তাঁর কথায়, "মমতার এই মন্ত্রী আসলে পুরনো অপরাধী। (Amit Malviya Slammed Akhil Giri)"

2. Father Killed Child: 3 বছরের শিশুকে 'খুন' বাবার ! 11 ঘণ্টা জেরার পর গ্রেফতার

3 বছরের সন্তানকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার বাবা ৷ কলকাতার আনন্দপুরের ঘটনায় 11 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Father Accused of Murdering Three Years Old Child in Kolkata) ৷

3. Siblings Voted after fathers last rites: বাবার শেষকৃত্য সেরে ভোট দিলেন হিমাচলের তিন ভাই !

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে তিন ভাই প্রথমে বাবার শেষকৃত্য করেন। তারপর সোজা চলে যান ভোট দিতে (Along With Two Brothers Maniram Created Rare Example) । তিন ভাইয়ের কারও পায়ে জুতো পর্যন্ত ছিল না । গোটা বিষয়টি নিয়েই তুমুল চর্চা চলছে গ্রামে ।

4. AIDSO Agitation Against TMCP: 'টিএমসিপির'-র তোলাবাজির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে ধিক্কার মিছিল এআইডিএসও-র

টিএমসিপির তোলা বাজির বিরুদ্ধে মিছিল এআইডিএসও-র ৷ রাজ্য জুড়ে এই ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছে এআইইডিএসও (All India Democratic Students Organization) ৷

5. Jayanta Roy: উত্তরবঙ্গ কি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হবে ? মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ

উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত । আলাদা হওয়া নিয়ে মানুষের দাবি রয়েছে । তাই আলোচনা হবে । উত্তরবঙ্গ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হবে কি না তা নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় (Jayanta Kumar Roy Slam Bengal Government) ।

6. Himachal Assembly Elections 2022: ভোট মিটতেই রামপুরে গাড়িতে উদ্ধার ইভিএম, বরখাস্ত 6

শনিবার 2022 সালের হিমাচল বিধানসভা নির্বাচনের ভোট হয়েছে ৷ আর তারপরেই এবার ইভিএম মেশিন পাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে । রামপুরে ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ইভিএম মেশিন ৷ কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা টুইট করে এই তথ্য জানিয়েছেন । একইসঙ্গে বিষয়টি সামনে আসার পর ইভিএম নিয়ে যাওয়া পোলিং পার্টিকে সাস্পেন্ড করা হয়েছে বলে খবর (EVM machines found in private vehicle in Rampur) ।

7. Two Aircraft Collide: ভেটেরান্স ডে এয়ার শো-তে 2টি ঐতিহাসিক মার্কিন যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষ

এয়ার শো চলাকালীন দু’টি ঐতিহাসিক মার্কিন যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষ (Two Aircraft Collide During Veterans Day Air Show in Dallas) ৷ ডালাসে ভেটেরান্স ডে এয়ার শো চলাকালীন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷

8. Stephen Constantine: লাল-হলুদ সমর্থকদের আনন্দে ভেজা ছবিতে আপ্লুত কনস্ট্যান্টাইনরা

বলা যায় কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুললেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন (Stephen Constantine happy after win east bengal) । বেঙ্গালুরু এফসিতে খেলে যাওয়া ক্লেইটনের গোলেই বাজিমাত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। হতাশ হতে হল প্রবীর দাস, রয় কৃষ্ণদের।

9. Kolkata Market Price: কী বলছে রবিবারের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

10. West Bengal Weather Update: আগামী কয়েকদিন আরও নামবে পারদ, পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী কয়েকদিন পাহাড়ে বৃষ্টিপাত হলেও সমতলে ঠান্ডা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করবে না (West Bengal Weather Update) ৷ শুষ্ক আবাহাওয়া এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করা ঠান্ডা বাতাসের পরিমাণ বাড়বে ৷ এইভাবেই চলতি মাসের বাকি কয়েকটি দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ধীরে ধীরে পতন হবে এবং শীত পড়বে।