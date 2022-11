1. Siblings Voted after fathers last rites: বাবার শেষকৃত্য সেরে ভোট দিলেন হিমাচলের তিন ভাই !

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে তিন ভাই প্রথমে বাবার শেষকৃত্য করেন। তারপর সোজা চলে যান ভোট দিতে (Along With Two Brothers Maniram Created Rare Example) । তিন ভাইয়ের কারও পায়ে জুতো পর্যন্ত ছিল না । গোটা বিষয়টি নিয়েই তুমুল চর্চা চলছে গ্রামে ।

2. Jayanta Roy: উত্তরবঙ্গ কি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হবে ? মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ

উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত । আলাদা হওয়া নিয়ে মানুষের দাবি রয়েছে । তাই আলোচনা হবে । উত্তরবঙ্গ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হবে কি না তা নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় (Jayanta Kumar Roy Slam Bengal Government) ।

3. Kolkata Market Price: কী বলছে রবিবারের বাজারদর ? জেনে নিন একনজরে

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

4. West Bengal Weather Update: আগামী কয়েকদিন আরও নামবে পারদ, পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী কয়েকদিন পাহাড়ে বৃষ্টিপাত হলেও সমতলে ঠান্ডা প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করবে না (West Bengal Weather Update) ৷ শুষ্ক আবাহাওয়া এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবেশ করা ঠান্ডা বাতাসের পরিমাণ বাড়বে ৷ এইভাবেই চলতি মাসের বাকি কয়েকটি দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ধীরে ধীরে পতন হবে এবং শীত পড়বে।

5. EXCLUSIVE INTERVIEW: ইতিহাস পুনরাবৃত্তির ফাইনালে মেলবোর্নে কাল ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন মুস্তাক মহম্মদ

তিরিশ বছর আগে অভিজাত এমসিজি'তে ইংল্যান্ডকে হারিয়েই প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল ইমরান খানের পাকিস্তান ৷ আগামিকাল মেলবোর্নে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ৷ টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংরেজদের সামনে বাবর অ্যান্ড কোম্পানি (Pakistan will take on England in T20 WC final tomorrow) ৷ ফলাফলেরও কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে? ইটিভি ভারতের সঞ্জীব গুহ'র সঙ্গে ম্যাচ নিয়ে অকপট আলোচনায় প্রাক্তন পাক অলরাউন্ডার মুস্তাক মহম্মদ (Mushtaq Mohammad) ৷

6. Dengue Mosquitoes: বদলেছে চরিত্র থেকে বাহক, শীতেও থাকবে ডেঙ্গি; বলছে গবেষণা

ডেঙ্গি মশার চরিত্রে বদল (Dengue Mosquitoes)! শীতেও থাকবে ডেঙ্গির প্রকোপ। বেড়েছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। বদলেছে বাহক। গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (North Bengal University) বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের।

7. World Highest Polling Station: হিমাচলে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভোটকেন্দ্র, ভোট পড়ল 100 শতাংশ

হিমাচল প্রদেশের লাহৌল স্পিতি জেলার তাশিগাংয়ে অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র (world highest polling station Tashigang) ৷ প্রায় 15 হাজার 256 ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই বুথ শনিবার 52 জনের মধ্যে প্রত্যেকেই ভোট দিয়েছেন ৷

8. ICC Board Committee: দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান সৌরভ, ফিন্যান্স কমিটির মাথায় জয় শাহ

দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (ICC Cricket Committee Chairman is Sourav Ganguly) ৷ অন্যদিকে, আইসিসি ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্সের মাথায় বসলেন জয় শাহ (ICC Finance and Commercial Affairs Head is Jay Shah) ৷

9. T-20 World Cup: 92‘র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে উত্তেজিত বাবর

1992 দলের পারফর্মেন্স ছুঁতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করবেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম ৷ যেখানে 30 বছর আগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান দল (Babar Azam More Excited Than Nervous) ৷ সেই অস্ট্রেলিয়ার মেলর্বোন ক্রিকেট গ্রাউন্ড ৷ আর প্রতিপক্ষ এবারেও ইংল্যান্ড ৷ ফর্মে থাকা বিধ্বংসী জস বাটলারের (Jos Buttler) দল ৷

10. Allegation of Extortion: ভ্যান চালকদের থেকে তোলাবাজি ! অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান

ভুটভুটি ভ্যান চালকদের থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর কর্মকারের বিরুদ্ধে (Allegation of Extortion Against Gram panchayat Pradhan) ৷