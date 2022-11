1. Tremors in Delhi NCR: জোরালো ভূকম্পনে কেঁপে উঠল রাজধানী

72 ঘণ্টার মধ্যে ফের জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি এবং তদসংলগ্ন অঞ্চল ৷ শনিবার সন্ধ্যা 8টা নাগাদ রাজধানী-সহ কম্পন অনুভূত হয় নয়ডা, গুরুগ্রামেও (Earthquake Tremors Felt In Delhi NCR) ৷ আবাসন-কার্যালয় ছেড়ে আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ ৷

2. Kunal Ghosh on Akhil Giri: 'প্ররোচনায় পা দিয়েছেন অখিল, অন্যায় কথা বলেছেন', মন্তব্য কুণালের

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে মন্ত্রী অখিল গিরির মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে (controversial comment of Akhil Giri on Droupadi Murmu) ৷ তাঁর মন্তব্যের নিন্দা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷

3. Raiganj Murder: সিসিটিভি ফুটেজে দেখা ব্যক্তি গৃহবধূর পূর্ব পরিচিত, জানাল পরিবার

গতকাল রায়গঞ্জের গৃহবধূর গলাকাটা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীরদের মধ্যে (House Wife Murdered) ৷ কেন তাঁকে এভাবে খুন করা হল, ইতিমধ্যেই তার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ ৷ তবে ঘটনার পর থেকেই পুলিশের অনুমান পূর্ব পরিচিত কোনও ব্যক্তির হাতেই খুন হতে হয়েছে ওই একচল্লিশ বছর বয়সী গৃহবধূকে। আর এই অনুমানকেই এবার ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকজনরা সিলমোহর দিল (Raiganj Murder) ৷

4. Sujan Chakraborty: 'রাজ্যের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন !' অখিল উবাচে মন্তব্য সুজনের

শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu) সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছেন রাজ্যের কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri) ৷ তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) ৷

5. Nalini Sriharan Release: কারা মুক্তি ! ভেলোর জেল থেকে ছাড়া পেলেন নলিনী শ্রীহরণ

তিন দশকেরও বেশি সময় জেলে কাটিয়েছেন রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ডে অন্যতম দোষী নলিনী শ্রীহরণ ৷ আজ তিনি ও তাঁর স্বামী শ্রীলঙ্কার নাগরিক মুরুগান কারা মুক্ত (assassin of former PM Rajiv Gandhi) ৷ এখন তাঁরা স্বাধীন ৷

6. Kolkata Dendue: ডেঙ্গি মোকাবিলায় রয়েছে কাউন্সিলরদের গলদ, মানলেন অতীন

শহরের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে সার্বিক সচেতনতার অভাব ছিল এবং এই বিষয়ে কাউন্সিলরদেরও গলদ ছিল, শনিবার একথা স্বীকার করে নিয়েছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ (Atin Ghosh of KMC speaks on Kolkata Dengue situation) ৷

7. ICC Board Committee: দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান সৌরভ, ফিন্যান্স কমিটির মাথায় জয় শাহ

দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (ICC Cricket Committee Chairman is Sourav Ganguly) ৷ অন্যদিকে, আইসিসি ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্সের মাথায় বসলেন জয় শাহ (ICC Finance and Commercial Affairs Head is Jay Shah) ৷

8. Organ Donation: দেড় বছরের মাহিরার অঙ্গে প্রাণ ফিরে পেল দুই মুমূর্ষু

মাত্র 18 মাসেই শেষ হয়ে গেল হরিয়ানার (Haryana) মাহিরার (Mahira) জীবন ৷ মৃত্যুর পর তার অঙ্গ দান (Organ Donation) করার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার ৷ তাতে প্রাণ বাঁচে আরও দু'জনের ৷

9. PM Narendra Modi: 'রাজ্যের সর্বত্র পদ্মফুল ফুটবে', কেসিআরের তেলেঙ্গানায় মোদির চ্যালেঞ্জ

সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচন তেলেঙ্গানায় ৷ মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর মোদি বিরোধী বলেই বিশেষ পরিচিত ৷ শনিবার একটি জনসভায় বিজেপি কর্মীদের চাঙ্গা করার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi over Telengana) ৷

10. Shah Rukh Khan: দামি ঘড়ির শুল্ক না-মেটানোর অভিযোগ, বিমানবন্দর থেকে বেরোতে বাধা শাহরুখকে

মুম্বই বিমানবন্দর (Mumbai Airport) থেকে বেরোতে বাধা দেওয়া হল শাহরুখ খানকে (Shah Rukh Khan) ৷ শুক্রবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল ?