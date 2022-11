1. Nalini Sriharan Release: কারা মুক্তি ! ভেলোর জেল থেকে ছাড়া পেলেন নলিনী শ্রীহরণ

কয়েক দশক কারাবাসের পর মুক্তি পেলেন রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ডে অন্যতম দোষী নলিনী শ্রীহরণ (assassin of former PM Rajiv Gandhi) ৷

2. ICC Board Committee: দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান সৌরভ, ফিন্যান্স কমিটির মাথায় জয় শাহ

দ্বিতীয়বার আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (ICC Cricket Committee Chairman is Sourav Ganguly) ৷ অন্যদিকে, আইসিসি ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্সিয়াল অ্যাফেয়ার্সের মাথায় বসলেন জয় শাহ (ICC Finance and Commercial Affairs Head is Jay Shah) ৷

3. Shah Rukh Khan: দামি ঘড়ির শুল্ক না-মেটানোর অভিযোগ, বিমানবন্দর থেকে বেরোতে বাধা শাহরুখকে

মুম্বই বিমানবন্দর (Mumbai Airport) থেকে বেরোতে বাধা দেওয়া হল শাহরুখ খানকে (Shah Rukh Khan) ৷ শুক্রবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল ?

4. Teacher Recruitment Scam: 'দিলীপ ঘোষকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না ?' তোপ কুণালের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Teacher Recruitment Scam) এবার দিলীপ ঘোষের (Dilip Ghosh) গ্রেফতারির দাবি তুললেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷ কেন একথা বললেন তিনি ?

5. Suvendu Adhikari: মন্ত্রী অখিল গিরির অপসারণের দাবি, রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবেন শুভেন্দুরা

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) নিয়ে অখিল গিরির (Akhil Giri) করা বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ টুইটারে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ ৷ কী লিখলেন তিনি ?

6. BJP Mahila Morcha: অখিলের মন্তব্যের প্রতিবাদে রাস্তায় মহিলা মোর্চা

রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu) সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে বিপাকে কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri) ৷

7. Vedic Village Gang Rape: বৈদিক ভিলেজে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার 4 যুবকের সাত দিনের পুলিশ হেফাজত

বৈদিক ভিলেজে তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে 4 যুবককে গ্রেফতার করল রাজারহাট থানার পুলিশ (Girl Allegedlly Gang Rape by Four Accuesed) ৷

8. TMC Reaction on Akhil: 'বিধায়ক অখিল গিরির মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস', টুইট ঘাসফুলের

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে অখিল গিরির আপত্তিকর মন্তব্যে তোলপাড় দেশ ৷ বিধায়ক তথা মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাঁর দল ঘাসফুল কোনও ভাবে সমর্থন করে না বলে জানালেন সাংসদ শান্তনু সেন (TMC MP Santanu Sen over Akhil Giri) ৷ তৃণমূল কংগ্রেসও একটি টুইট করে তাদের মত জানিয়েছে ৷

9. Adhir Ranjan Chowdhury: ডেঙ্গি প্রতিরোধে নিজেই স্প্রে মেশিন তুলে নিলেন অধীর

প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে নিজের শহরে এবার ডেঙ্গি প্রতিরোধে নামলেন প্রদেশ কংগ্রেস অধীর চৌধুরী। শনিবার বহরমপুর পুর এলাকায় নিজেই ডেঙ্গি প্রতিরোধে স্প্রে করলেন ।

10. Mamata Bala Thakur: নাগরিকত্ব ইস্যুতে বিজেপি'কে ফের আক্রমণ মমতাবালা ঠাকুরের

পঞ্চায়েত ভোটেও মতুয়ারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবেন বলে আশাবাদী সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি মমতাবালা ঠাকুর (Mamata Bala Thakur on Matua Votes) । নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপিকে বিঁধেছেন তিনি (Mamata Bala Thakur criticises BJP on citizenship issue)৷