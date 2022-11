1. Suvendu Adhikari: মন্ত্রী অখিল গিরির অপসারণের দাবি, রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবেন শুভেন্দুরা

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) নিয়ে অখিল গিরির (Akhil Giri) করা বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ টুইটারে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ ৷ কী লিখলেন তিনি ?

2. TMC Reaction on Akhil: 'বিধায়ক অখিল গিরির মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস', টুইট ঘাসফুলের

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে অখিল গিরির আপত্তিকর মন্তব্যে তোলপাড় দেশ ৷ বিধায়ক তথা মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাঁর দল ঘাসফুল কোনও ভাবে সমর্থন করে না বলে জানালেন সাংসদ শান্তনু সেন (TMC MP Santanu Sen over Akhil Giri) ৷ তৃণমূল কংগ্রেসও একটি টুইট করে তাদের মত জানিয়েছে ৷

3. Rare Surgery: কলকাতার হাসপাতালে বিরল অস্ত্রোপচার, সেরে উঠলেন ভিনদেশের রোগী

এইচআইভি আক্রান্ত (HIV Positive) বিদেশি নাগরিকের (Foreign Citizen ) কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant) করে নজির তৈরি করল কলকাতার (Kolkata) এক বেসরকারি হাসপাতাল (Private Hospital) ৷ কী ঘটেছিল ওই রোগীর সঙ্গে ?

4. Akhil Giri: রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে অখিল গিরির মন্তব্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ বিজেপি'র

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে (controversial comment of Akhil Giri on President Murmu) ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপি'র তরফে নন্দীগ্রাম থানায় শনিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে (BJP files fir against Akhil Giri) ৷

5. Bipasha Basu First Child: বিয়ের ছ'বছর পর মা হলেন বিপাশা বসু

মা হলেন বিপাশা বসু(Bipasha Basu Becomes mother ) ৷ শনিবার কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী। বিয়ের 6 বছর পর বাবা মা হলেন বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভার (Bipasha Basu and Karan Singh Grover welcome first child )৷

6. BJP Protest over Akhil Giri: রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য অখিলের ! প্রতিবাদে পথে বিজেপি যুব মোর্চা

তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি নন্দীগ্রামে বহু লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর কথা বলছেন ৷ এমন ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাতে উত্তাল রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি (TMC leader Akhil Giri controversial comment over President Droupadi Murmu in Nandigram) ৷

7. Sexual Assault: কিশোরীকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন ! কাঠগড়ায় 2 নাবালক

14 বছরের কিশোরীকে অপহরণের (Abduction) পর টানা পাঁচদিন ধরে যৌন নির্যাতন (Sexual Assault) করার অভিযোগ উঠল দুই নাবালকের বিরুদ্ধে ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) কুশিনগরের (Kushinagar) ঘটনা ৷

8. Sania-Shoaib Relationship: বিয়ে ভাঙবে সানিয়া-শোয়েবের? বিচ্ছেদের গুঞ্জন

বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন সানিয়া মির্জা এবং শোয়েব মালিক ! এমনই গুঞ্জন শুরু হয়েছে দু’জনকে নিয়ে (Sania Mirza and Shoaib Malik Separation Rumours in Air) ৷ প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরেই দু’জন একে অপরের মুখোমুখি হননি বলে খবর ৷

9. Kevin Conroy Death: ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষ, চলে গেলেন 'পর্দার পিছনের ব্যাটম্যান' কেভিন কনরয়

বিনোদন জগতে আরও এক নক্ষত্রপতন ৷ ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানতে হল পর্দার পিছনের ব্যাটম্যানকে ৷ এবার চলে গেলেন 'ব্যাটম্যান'-এর মতো ছবিতে নিজের কণ্ঠের জাদু ছড়ানো ভয়েস ওভার শিল্পী কেভিন কনরয় (defining voice of Batman Kevin Conroy dies )।

10. Lovlina Borgohain: এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে 75 কেজি বিভাগে সোনা জয় লভলিনা বর্গহাইনের

এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন লভলিনা বর্গহাইন ৷ 75 কেজি বিভাগে উজবেকিস্তানের প্রতিপক্ষ রুজমেতোভা সোখিবাকে 5-0 পয়েন্টে হারিয়ে খেতাব নিজের নামে করেন তিনি (Lovlina Borgohain Wins Gold Medal in Asian Boxing Championship) ৷