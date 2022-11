1. Gang rape in Sirohi: রাজস্থানে স্বামীর সামনে প্রৌঢ়াকে 'গণধর্ষণ' চোরেদের !

চাঞ্চল্য়কর ঘটনার সাক্ষী রাজস্থানের সিরোহি (Humanity shamed in Sirohi)। রোহিদা থানা এলাকায় এক প্রৌঢ়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে চারজন চোরের বিরুদ্ধে (Gang rape in Sirohi) ।

2. Himachal Assembly Polls 2022: সপরিবার ভোট দিলেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর

হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সপিরবার ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর (Himachal Pradesh CM Jai Ram Thakur and Family Cast Their Votes) ৷ সিরাজ বিধানসভায় নিজের কেন্দ্রের ভোটার তিনি ৷

3. Saumitra Khan: অখিল গিরিকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে মহিলা কমিশনের চিঠি সৌমিত্রর

রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরিকে (Akhil Giri) গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আজ মহিলা কমিশনকে চিঠি দিলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (Saumitra Khan) ।

4. NHRC Advisory Committee: যৌনপল্লি অতীত, আজ তিনি মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, কী করতে চান নাসিমা ?

বিহারের (Bihar) যৌনপল্লিতে (Red Light Area) জন্ম হয়েছিল নাসিমা খাতুনের ৷ আজ তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (National Human Rights Commission of India)-এর সদ্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির (Advisory Committee) সদস্য ৷ কেমন ছিল নাসিমার চলার পথ ?

5. Producer Death Case: গল্ফগ্রিনে অফিস থেকে উদ্ধার প্রযোজকের ঝুলন্ত দেহ

গল্ফগ্রিনে উদ্ধার হল এক প্রযোজকের ঝুলন্ত মৃতদেহ । তাঁর প্রযোজনা সংস্থার অফিসের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহটি । মৃতের নাম পঙ্কজ দাস । জানা গিয়েছে বাড়ি ভাড়া করে চলত এই প্রযোজনা সংস্থা । মানসিক অবসাদ ও পারিবারিক সমস্যার জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের(Dead Body of a Producer Found in Kolkata )।

6. Black Magic Murder: 'কালা জাদু করেন প্রৌঢ়', সন্দেহের বশে খুন

তিনি নাকি কালা জাদু করে আত্মীয়দের ক্ষতি করবেন ৷ এই ধারণায় প্রৌঢ়কে হত্যার অভিযোগ উঠল আত্মীয়দের বিরুদ্ধে (Elderly man killed on suspicion of using black magic) ৷

7. Rudrajit-Pramita: কলকাতা ঘিরে প্রেমের আড্ডায় রুদ্র-প্রমিতা

বিয়ের প্রথম পর্ব মিটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই । এবার বাকি সানাই বাজার । কোথায় বসবে রুদ্র-প্রমিতার বিয়ের আসর? কলকাতায় নাকি পুরুলিয়ায়? কারণ রুদ্র পুরুলিয়ার আর প্রমিতা কলকাতার । তবে কলকাতা প্রাণের শহর রুদ্রর (Rudrajit-Pramita On Kolkata)।পুরনো কলকাতা বিষয়ক এক বই উদ্বোধনে এসে দুজনেই এদিন জানালেন তিলোত্তমা নিয়ে নিজেদের অনুভূতির কথা (Rudrajit Mukherjee Pramita Chakraborty Share Their Thoughts)।

8. Crocodile in Malda River: নদীর ঘাটে রোদ পোহাচ্ছে কুমির, ভাইরাল ভিডিয়ো

নদীপাড়ে রোদ পোহাচ্ছে কুমির (Crocodile in Malda River) ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ খবর পেয়েই উপস্থিত বন বিভাগের কর্মীরা ৷ মানিকচকের কাঞ্চনটোলা গ্রামের মরা কালিন্দী নদীতে দেখা গিয়েছে কুমিরটি ৷ বন দফতরের মলাদা রেঞ্জের অফিসার সুজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, এই নদীতে কুমির দেখা গিয়েছ ৷ কুমিরটির উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা যাতে জলে না নামেন সেই দিকেও নজর রাখছে প্রশাসন ৷

9. Nitish Kumar: জনসংখ্যা বৃদ্ধি রুখতে নারীশিক্ষায় জোর নীতীশের

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) মেয়েদের শিক্ষিত (Girls Education) করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন ৷ কারণ এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করার জন্য প্রমাণিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

10. Allegation of Extortion: ভ্যান চালকদের থেকে তোলাবাজি ! অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান

ভুটভুটি ভ্যান চালকদের থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপঙ্কর কর্মকারের বিরুদ্ধে (Allegation of Extortion Against Gram panchayat Pradhan) ৷