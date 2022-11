1. Parliament Winter Session: ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে এমনটাই জানিয়েছে সংসদের একটি সূত্র ৷ তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) ৷

2. Akhil Giri: "মমতা ইশারা করলেই শুভেন্দুর হাত-পাঁজর ভেঙে দেব", হুঁশিয়ারি অখিলের

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাঁ দিকে মাথাটা নাড়বেন, তাহলেই শুভেন্দু হাত-পাঁজর ভেঙে দেব ৷ আমাদের সেন্ট্রাল বাহিনী দেখাচ্ছ !" শুভেন্দুর গড়ে দাঁড়িয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri Slam Suvendu Adhikari) ৷

3. Gang rape in Sirohi: রাজস্থানে স্বামীর সামনে প্রৌঢ়াকে 'গণধর্ষণ' চোরেদের !

চাঞ্চল্য়কর ঘটনার সাক্ষী রাজস্থানের সিরোহি (Humanity shamed in Sirohi)। রোহিদা থানা এলাকায় এক প্রৌঢ়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে চারজন চোরের বিরুদ্ধে (Gang rape in Sirohi) ।

4. Producer Death Case: গল্ফগ্রিনে অফিস থেকে উদ্ধার প্রযোজকের ঝুলন্ত দেহ

গল্ফগ্রিনে উদ্ধার হল এক প্রযোজকের ঝুলন্ত মৃতদেহ । তাঁর প্রযোজনা সংস্থার অফিসের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহটি । মৃতের নাম পঙ্কজ দাস । জানা গিয়েছে বাড়ি ভাড়া করে চলত এই প্রযোজনা সংস্থা । মানসিক অবসাদ ও পারিবারিক সমস্যার জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের(Dead Body of a Producer Found in Kolkata )।

5. Neem Phuler Madhu: বিয়ের আবহ নিয়ে আসছে 'নিম ফুলের মধু', শুটিং ফ্লোরে বসেছে নহবত

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'নিম ফুলের মধু'(New Bengali Serial Neem Phuler Madhu)। 'মিঠাই'-এর স্লটেই আসছে এই নয়া ধারাবাহিক ।

6. Akhil Giri: রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন অখিল, দাবি রাজ্য বিজেপির

রাজ্য বিজেপির তরফে টুইট করে বলা হয়েছে, "অখিল রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন । আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী । এখান থেকেই বোঝা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল আদিবাসী বিরোধী (BJP Slammed Akhil giri for his commennt about President Droupadi Murmu) ।"

7. Sourav Ganguly: সেওয়াগ না সচিন, দাদার প্রিয় ওপেনিং পার্টনার কে ?

সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে ওপেনিং ব্যাটিং সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Enjoyed Opening Batting with Sachin Tendulkar) ৷ বরং সেওয়াগ (Virendra Sehwag) একটু অন্যরকম ছিলেন ৷ আবু ধাবিতে একটি সংস্থার বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক (Sourav Ganguly) ৷

8. HP Assembly polls 2022: হিমাচলে শুরু ভোটগ্রহণ,ফল প্রকাশ 8 ডিসেম্বর

আজ হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট গ্রহণ ৷ এইচপি নির্বাচনে আজ 412 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আজ (HP Assembly polls 2022) ।

9. Yasthimadhu: জেনে নিন শীতকালে যষ্টিমধুর উপকারিতা

যষ্টিমধুর বহুগুণ ৷ জেনে নিন যষ্টিমধুর কয়েকটি প্রধান উপকারিতা (Yasthimadhu) ৷

10. Rajnath Singh: নেতাজি অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, দাবি রাজনাথের

রাজনাথ বলেন,"আজাদ হিন্দ সরকারকে দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার বলতে আমরা একটুও দ্বিধা নেই। নেতাজি ওই সরকার তৈরি করেন এবং 1943 সালের 21 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন । (Rajnath said Netaji was the first PM of undivided India)"