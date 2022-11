1. Akhil Giri: "মমতা ইশারা করলেই শুভেন্দুর হাত-পাঁজর ভেঙে দেব", হুঁশিয়ারি অখিলের

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাঁ দিকে মাথাটা নাড়বেন, তাহলেই শুভেন্দু হাত-পাঁজর ভেঙে দেব ৷ আমাদের সেন্ট্রাল বাহিনী দেখাচ্ছ !" শুভেন্দুর গড়ে দাঁড়িয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri Slam Suvendu Adhikari) ৷

2. Akhil Giri: রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন অখিল, দাবি রাজ্য বিজেপির

রাজ্য বিজেপির তরফে টুইট করে বলা হয়েছে, "অখিল রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন । আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী । এখান থেকেই বোঝা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল আদিবাসী বিরোধী (BJP Slammed Akhil giri for his commennt about President Droupadi Murmu) ।"

3. HP Assembly polls 2022: হিমাচলে শুরু ভোটগ্রহণ,ফল প্রকাশ 8 ডিসেম্বর

আজ হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট গ্রহণ ৷ এইচপি নির্বাচনে আজ 412 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আজ (HP Assembly polls 2022) ।

4. Rajnath Singh: নেতাজি অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, দাবি রাজনাথের

রাজনাথ বলেন,"আজাদ হিন্দ সরকারকে দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার বলতে আমরা একটুও দ্বিধা নেই। নেতাজি ওই সরকার তৈরি করেন এবং 1943 সালের 21 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন । (Rajnath said Netaji was the first PM of undivided India)"

5. Kolkata Market Price: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

6. West Bengal Weather Update: দক্ষিণে কয়েকদিন ঠান্ডা বাড়বে, তবে দার্জিলিঙে বৃষ্টির সম্ভাবনা

হেমন্তের মাঝি মাঝি মানেই ঠান্ডা আমেজ (West Bengal Weather Update) ৷ সন্ধ্যার দিকে শীত শীত ভাব ৷ এককথায় বলা যায় শীতকাল এল বলে ৷ যদিও কবে সম্পূর্ণ শীত পড়বে তা এখনই স্পষ্ট নয় ৷

7. Talibani Punishment: মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! চোর সন্দেহে বোরিং লিফটার মেশিনে ঝুলিয়ে অভিযুক্তকে মারধর

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর ইঙ্গোরিয়া থানা এলাকায় এক যুবককে তালিবান প্রথায় শাস্তি দেওয়া হল ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত (Brutally torture video goes viral in Social Media) ৷

8. Malda Primary School: স্কুলেই মুদির দোকান শিক্ষক দম্পতির ! তৃণমূলের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের হলদিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুদির দোকান ৷ দোকানের মালিক শিক্ষক দম্পতি (teacher couple open shop in government school in Malda Harishchandrapur)৷ প্রতিবাদে বিক্ষোভ অভিভাবকদের ৷

9. Raiganj Murder: দিনদুপুরে ফাঁকা বাড়িতে গৃহ বধূর গলাকাটা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে

শুক্রবার বিকেলে রায়গঞ্জের রবীন্দ্রপল্লী এলাকায় বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক গৃহবধূর গলাকাটা দেহ ৷ ঘটননায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (house wife murdered in Raiganj) ৷

10. HP Polls: মোদির বিজেপির উপর কি ফের আস্থা রাখবেন হিমাচলের ভোটাররা ?

আগামিকাল, শনিবার হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন (Himachal Pradesh Assembly Elections 2022) ৷ পাহাড়ি এই রাজ্যে সম্মুখসমরে বিজেপি (BJP) ও কংগ্রেস (Congress) ৷ কে কাকে টেক্কা দিতে পারে, লিখলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব কাপুর ৷