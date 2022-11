1. Bharat Jodo Yatra: হিংগোলিতে কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’য় হাঁটবেন আদিত্য ঠাকরে

কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় (Congress Bharat Jodo Yatra in Maharashtra) হাঁটবেন শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে ৷ শনিবার মহারাষ্ট্রের হিংগোলি জেলায় কংগ্রেসের এই মহামিছিলে অংশ নেবেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী (Aaditya Thackeray in Bharat Jodo Yatra) ৷

2. Narendra Modi: বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে ঝাঁ চকচকে টার্মিনালের উদ্বোধন মোদির

বেঙ্গালুরুতে (Bengaluru) কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (Kempegowda International Airport) ঝাঁ চকচকে 2 নম্বর টার্মিনালের (Terminal 2) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ পরিবেশবান্ধব এই টার্মিনালের সৌন্দর্য চোখ কপালে তুলবে যাত্রীদের !

3. Narendra Modi: গাড়ি থামিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন মোদি

বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করতে বেঙ্গালুরু সফরে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (KIA) টার্মিনাল 2-এর উদ্বোধন করতে যাওয়ার পথে গাড়ি থামিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন তিনি (PM Modi stops car greets enthusiastic party workers) ৷

4. Mumbai 27 Hour Train Block: ব্রিটিশামলের কার্নাক সেতু ভেঙে ফেলায় মুম্বইয়ে 27 ঘণ্টা ট্রেন চলাচল অবরুদ্ধ

ব্রিটিশামলের কার্নাক সেতু (Carnac Bridge) ভেঙে ফেলায় মুম্বইয়ে (Mumbai Train) 27 ঘণ্টা ট্রেন চলাচল অবরুদ্ধ ঘোষণা করল সেন্ট্রাল রেলওয়ে (Central Railway)৷

5. Student Suicide: প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কৃতী ছাত্রী

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী (Failed Love Affair) হল সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কৃতী ছাত্রী (Student Suicide)৷ মৃত ছাত্রীর নাম সাত্বিকা মজুমদার ৷ তার বাড়ি নরেন্দ্রপুরে (South Point School Student died by suicide)৷

6. High Court On TET: 2014 সালের টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ 252 জনকে নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের

2014 সালে হওয়া টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 252 জনকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court order over TET Recruitment) ৷

7. Anubrata Mondal: 'জানলার কাচ তুলে দাও !' লটারি নিয়ে প্রশ্ন কানে যেতেই বললেন কেষ্ট

আসানসোলের (Asansol) বিশেষ সিবিআই আদালত (Special CBI Court) চত্বরে মেজাজ হারালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷

8. Maoist Leader: 20 বছর পর মাও নেতা মদন মাহাতোর খোঁজে ঝাড়খণ্ড পুলিশ

মাওবাদী নেতা মদন মাহাতোর খোঁজে এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ঝাড়খণ্ড পুলিশ । পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো হল নোটিশ (Police in Search of Maoist Leader) ৷

9. ED Interrogates Malay Pit: গরু পাচারের টাকা অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ মলয় পীঠের সংস্থায় লগ্নি ? জেরা ইডির

গরুপাচার কাণ্ড নিয়ে জল বিস্তর ঘোলা হয়ে চলেছে ৷ বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ মলয় পীঠের সংস্থায় এই পাচারের টাকা খাটানো হয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের (Malay Pit has been interrogated by ED ) ।

10. Man Kills Street Dog: গাড়ির সিট কাটবে এই আশঙ্কায় এয়ারগান দিয়ে খুন পাড়ার কুকুরকে, অভিযুক্ত গ্রেফতার

গাড়ির সিট ছিঁড়বে এই আশঙ্কায় এয়ারগান দিয়ে পাড়ার কুকুরকে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে (Man Kills Street Dog)৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে ৷ দুর্গাপুরের ঘটনা (Durgapur News)৷