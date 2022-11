1. Anubrata Mondal: 'জানলার কাচ তুলে দাও !' লটারি নিয়ে প্রশ্ন কানে যেতেই বললেন কেষ্ট

আসানসোলের (Asansol) বিশেষ সিবিআই আদালত (Special CBI Court) চত্বরে মেজাজ হারালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ গরুপাচার মামলায় (WB Cattle Smuggling Scam) এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালতে ঢোকার মুখে লটারি দুর্নীতি (WB Lottery Scam) নিয়ে প্রশ্ন শুনেই বিরক্ত হন অনুব্রত ৷

2. Cooch Behar Rape Case: স্ত্রীর সহযোগিতায় প্রতিবেশী বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রতিবেশী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ হুমকি উপেক্ষা করে নির্যাতিতা বধূ শীতলকুচি থানায় অভিযোগ করেছেন (Allegation of Rape of Neighbor with Help of Wife) ৷

3. Paresh Chandra Adhikary: সকাল থেকেই পরেশ-অঙ্কিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডি-র

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (Teacher Recruitment Scam) আবারও তলব করা হল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী (Paresh Chandra Adhikary) এবং তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে (Ankita Adhikari) ৷ শুক্রবার সকাল 11টা 30 মিনিট নাগাদ ইডি (ED)-এর স্থানীয় কার্যালয় বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে (CGO Complex) পৌঁছে যান বাবা ও মেয়ে ৷

4. Get Ready to Endure Recession: মন্দা-মুদ্রাস্ফীতি-হঠাৎ বেকারত্ব কী করে সামাল দেবেন ? এভাবে নিন প্রস্তুতি

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা ঘনিয়ে আসছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (Get Ready to Endure Recession)৷ তার প্রভাব ভারতেও পড়বে ৷ হঠাৎ চাকরি হারালে কী করবেন (Job Loss)? কঠিন পরিস্থিতির থেকে আগাম প্রস্তুতি নিতে কী করা উচিত (Financial Planning)?

5. Bharat Jodo Yatra: হিংগোলিতে কংগ্রেসের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’য় হাঁটবেন আদিত্য ঠাকরে

কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় (Congress Bharat Jodo Yatra in Maharashtra) হাঁটবেন শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে ৷ শনিবার মহারাষ্ট্রের হিংগোলি জেলায় কংগ্রেসের এই মহামিছিলে অংশ নেবেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী (Aaditya Thackeray in Bharat Jodo Yatra) ৷

6. TMC Slams BJP: সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সনদের মধ্যে নেই তৃণমূল, আক্রমণ ডেরেকের

সংসদে নতুন চেয়ারপার্সনদের নাম ঘোষণা হয়েছে ৷ সেখানে নেই কোনও তৃণমূল সাংসদ ৷ এ নিয়ে সরব হলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন (Derek O'Brien on Parliamentary Committee Chairpersons) ৷

7. Bengali Serial Sunethra: 'সুনেত্রা' নাম নিয়ে তেলুগু ধারাবাহিক 'নেত্রা' ফিরছে বাংলায়

তেলুগু ধারাবাহিক 'নেত্রা' এবার আসছে বাংলা চ্যানেলে । 'নেত্রা'-র ডাবিং-এর পর তার নতুন নাম হতে চলেছে 'সুনেত্রা' (Bengali Serial Sunethra)৷

8. UP-Nepal Border to be Closed: নেপালে নির্বাচন, উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

17-20 নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উত্তরপ্রদেশ-নেপাল সীমান্ত । নেপালে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ বলে সূত্রে খবর (UP Nepal Border Closed) ।

9. Kidney Trafficking: রোগীর অজান্তে অস্ত্রোপচারে গায়েব কিডনি, যোগীরাজ্যের হোমগার্ডের অভিযোগে হইচই

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) কাশগঞ্জে জেলাশাসকের বাসভবনে হোমগার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন সুরেশ চন্দ্র ৷ তাঁর অভিযোগ, কিডনি স্টোন (Kidney Stone) অস্ত্রোপচারের নামে তাঁর একটি কিডনি (Kidney) গায়েব করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন এক বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে ৷

10. Alipurduar Bee Farming: গ্রামে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষ, আর্থিক লাভও হচ্ছে গ্রামবাসীদের

বক্সার জঙ্গল লাগোয়া বন-বস্তি বা গ্রামগুলোতে হাতির হানা রুখতে মৌমাছি চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয়রা (Bee Farming to Prevent Elephant Attacks) ৷ মৌমাছি চাষের ফলে মধু সংগ্রহ করে রোজগার হচ্ছে । পাশপাশি কমেছে হাতির হানাও ।